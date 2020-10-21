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学坏很容易，作死很用力——《虎女》

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2020-10-21 20:41:24

学坏很容易，作死很用力——《虎女》

今天聊聊电影《虎女》。

片名Tiger Girl (2017)，别名制服小虎女(港) / 虎妞。

 

这部德国影片跟随女性视角，讲述两名年轻女子在歧途上越行越远的过程。

影片并没有什么高深内容，如果非要说有的话，那就是反面警示教育意义。

 

年轻的女主角名叫凡妮娜，她期待有朝一日能够披上警服，成为一名开着警车拿着警枪威风凛凛的警察。可是事情不如人愿，凡妮娜并没有能够通过警校考试，转而求其次，前往一家保安公司，接受培训，准备成为同样装着制服的保安。

在培训期间，凡妮娜遇到了另一名年轻女子虎女。虎女在凡妮娜收到侵害时出手相救，两人于是成了好友。

 

虎女人如其名，那是非常的虎。她面对任何情况都毫无惧色，以一种玩世不恭满不在乎的态度处理问题，哪怕遇到一群身强力壮的男性混混，虎女也敢直接冲上去大干一场。

而虎女不是一名女权斗士，也不是社会活动家，她就是一个女性混混而已。虎女一切“清新脱俗”的行为在凡妮娜眼中都是离经叛道从未见过的行为，这也彻底征服了凡妮娜。

 

很快两人成了形影不离的好朋友。

虎女打架，凡妮娜跟着打架，虎女打劫，凡妮娜跟着打劫。虎女恶作剧，凡妮娜跟着恶作剧。俩人好得像一个人似的，影片似乎给人一种姬片的感觉。

 

虎女的为非作歹仅限于寻衅滋事范畴，也就是无业游民危害社会的程度。

可凡妮娜并不这么认为。在学坏之后，凡妮娜丢了工作、没了朋友，一门心思的想着为非作歹，而且一发不可收拾。凡妮娜犯罪程度越来越深，很多都属于抢劫纵火一类的重罪。原本一个好好的女孩就这样毁了。

 

凡妮娜本身没有什么主见，也缺乏自控能力。见识到街头小混混的“潇洒”后，她极力想要表现自己，通过不断地挑战规则，来展示自己的厉害。

这种幼稚行为不断加深，最终害了自己。

说白了就是，学好的学不会，学坏的一点就通。虎女是个资深混子，知道游走在法律的边界谋取利益，而凡妮娜在损友的带领下，直接化身作死届的小能手，一步步把自己毁掉。

 

光看片名，你大概率会以为这是一部生猛的动作电影。影片用实际行动告诉观众们：想多了。

通往毁灭的道路总是一帆风顺。这就是一部带点儿社会意义的警示教育电影。人在自省自律的时候，不分男女老少，一旦失控，将付出沉重代价。

 

虎女很霸气，作死很用力，

学坏很容易，代价很沉重。

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标签： 犯罪(1712) 剧情片(2581) 德国(278) 小成本(1065) 闹剧(69)

虎女 (2017)

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虎女/Tiger Girl(2017)
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