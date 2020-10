愚昧教徒放弃自救——《神弃之地》 今天聊聊电影《神弃之地》。 片名The Devil All the Time (2020),别名恶魔每时每刻。 《神弃之地》改编自唐纳德·雷·波洛克2011年出版的同名小说,故事聚焦美国上世纪60年代的一片土地。“神弃之地”所指的就是从俄亥俄州的诺肯史提镇到西弗吉尼亚州的煤溪镇之间的一片土地。 这片土地就像片名所说是神明遗弃的地方,姥姥不疼、舅舅不爱,发生的净是些骇人听闻匪夷所思的事情。如果不是亲历者,很难相信会真实发生过,真的是恶魔每时每刻都在。 不差钱的Netflix聚集了一大群明星,将这部小说搬上大荧幕。 单看主演名单,大家就会看到很多熟悉面孔,番位靠前的是荷兰弟“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德,老牌吸血鬼新晋“蝙蝠侠”罗伯特·帕丁森,《小丑回魂》四妹比尔·斯卡斯加德,《哈利·波特》达德利哈利·米尔林,384“冬兵”塞巴斯蒂安·斯坦,《终结者:创世纪》杰森·克拉克。 可谓阵容强大,众星云集。偏偏这一大群商业片大明星聚在一起,拍摄的是一部文艺范儿的影片,更是叫人充满期待。 《神弃之地》由好几个片段组成,每个片段讲述一个令人费解又扼腕的故事,最后通过人物角色的大串联,把一系列故事串成完整电影。 故事具体内容不详细复述了,影片基本是线性叙事,没有任何理解障碍。 比尔·斯卡斯加德扮演越战退伍士兵威拉德·拉塞尔。他脾气暴躁,能用拳头解决问题就不废话。他笃信上帝,坚信只要向上帝献祭就能拯救身患癌症的妻子。为了表示对上帝的忠诚,威拉德举起屠刀砍向身边的动物和人。 荷兰弟扮演阿文·拉塞尔,是威拉德·拉塞尔的儿子。在父亲的熏陶下,阿文明白了暴力是简单高效的沟通方式,同时也是一名教徒。在妹妹遭受伤害后,阿文体内暴虐的种子开始发芽,也开始对上帝产生怀疑。 哈利·米尔林扮演小镇上的牧师罗伊·拉弗蒂,狂热地崇拜上帝,为了追求心中的神迹,走上了一条极端道路。长期极端行为导致罗伊产生幻听,误以为听到了上帝召唤,诱发极端行为,酿成惨剧。 罗伯特·帕丁森是小镇的新牧师普雷斯顿,打着上帝的幌子,利用教徒的愚昧无知,到处招摇撞骗,骗财骗色。而且普雷斯顿口才还不错,颠倒黑白搬弄是非的能力一等一,经常唬得别人一愣一愣的。他这一套对付性情温顺的人或许管用,遇到暴脾气的那就有的苦吃了。 塞巴斯蒂安·斯坦扮演小镇的一名贪腐警察李·博德克。他一心想着竞选警长职务,向地头蛇黑恶势力摇尾乞怜,向普通良民施加压力,但家里的妹妹桑迪·亨德森却一直不让自己省心。李不干不净的作风和他最后的结局倒是很搭。 杰森·克拉克扮演当地一名混混卡尔·亨德森。卡尔带着桑迪·亨德森在小镇周围游荡,寻找落单的旅行者。找到合适的目标后就迫使旅行者和桑迪发生关系,卡尔在一旁拍照,拍照后再杀害旅行者,分尸掩埋。他们做这个勾当做了多年,以此满足自己的怪癖。 在《神弃之地》中,没有一个形象正面的角色,真的就像被神明抛弃了一样,生活在这片土地上的人都是奸险鲁钝之人。 比如小村子400人十分排外,长期近亲通婚,400人居然都沾亲带故,智力低下情有可原。 这里发生的故事充满无知愚昧、贪婪愤怒、暴力色情,任何想要出淤泥而不染的人都要被拉入犯罪泥潭。即便最后能够逃离此地,也不再是当初那个纯洁的自己。 阿文原本是一名教徒,但见识父亲的行为后,阿文便对上帝产生了怀疑。在再次见识教父各种下作行为后,阿文更加坚定不去相信上帝,而是相信自己的价值判断。 无神论者很难理解片中角色种种愚昧行为,盲信盲从披上宗教外衣依旧是脱离实际的唯心行为。《国际歌》早就写到,从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝。 越是愚昧无知越是会将精神寄托放在虚无缥缈的事物上,别有用心者则进一步利用迷信绑架愚昧无知者,于是纠缠越来越深,受害者们也越陷越深。 没有对比就没有伤害。对比这些倒霉蛋们的悲惨经历,我们才知道破除封建迷信、强化基础教育的宝贵。 神明本身就不存在,与其说这片土地是“神弃之地”,倒不如说是这片土地上的人选择了自我放弃。 扶贫先扶智,首先要教育脱贫。整天近亲结婚,没事就往教堂跑,去学校念书像玩闹一样,这样永远逃不出恶魔的魔咒。到头来他们还是只会用一句轻飘飘的“神弃之地”推卸责任,仿佛真的有神明对不起他们,遗弃了他们一样。丝毫没有想过从自身找原因。 《神弃之地》的优点和缺点都很明显。 优点是影片人物角色众多,线索繁多却条理清晰。 十几万字的原著小说删繁就简后,改成了几个小故事,每个都扣人心弦触目惊心,十分值得肯定。加上演员们纷纷呈现精彩出色的表现,证明自己的演技,商业片明星并不是流量明星。 缺点就是加入了大量旁白。 完全不知道导演怎么考量的,影片里加入大量旁白,说大量已经不合适,完全是海量的旁白。我猜测如果不是篇幅限制,导演是不是要举办一个读书会。大量旁白极大削弱了电影感,反而变得小说感依旧强烈。常年观看文艺片的观众们,理解力都是杠杠的,导演这么安排是看不起谁呢? 愚昧教徒放弃自救, 优点缺点同样明显。 点击这里: 近期影视推荐

