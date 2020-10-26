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《金刚川》：四面青山侧耳听

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2020-10-26 8:42:16

炮兵连关磊的身体已经被机枪炮火轰的不成全尸，张飞将战友的血肉残躯小心用衣服包住捧起，慢慢放进挖好的土坑，然后用铁锹铲起泥土，一锹一锹，轻轻洒在布上掩埋，最后，将高射炮空弹壳插在土堆上为碑。

 

张飞做这些动作时缓慢、仔细、沉默，仿佛怕惊扰了那个半小时前，还在跟自己嬉笑怒骂的关班长....

 

我们的泪水还未及擦去，张飞转身，带着赴死的决绝走回高射炮阵地，在那里，他将用自己的生命点燃满腔热血，化为劈裂夜空的冲天烈焰！

 

金刚川阵地青山环绕，江水风平浪息，静水流深，处于战火中心的她无声收留暴雨般倾泻的枪炮弹药，和数不完的血肉之躯，默默注视着他们曾经炙热的温度，在江水中逐渐冷却....

 

 

从多个不同视角，重现相同时空事件的表现手法，通常出现在悬疑类影片，以达到将真相面纱逐步掀起的目的。

作为战争片，《金刚川》这样编排可能是因为仅三个月的拍摄加制作时间，确实无力充实更多内容。

 

尽管拍摄素材捉襟见肘，剧情有些单薄，但影片整体情绪显然比前段时间的《八佰》控制更加得当。精良的制作加上几位演员出色的表演，还原了真实沉重的历史，最终赋予电影成品优秀的感染力。

 

 

没有个人生死，只有完成任务！

 

70年前，抗美援朝志愿军战士经历的、交织着血与火的残酷战争，让身处和平国度的我们感同身受。

我可能很快就会忘记影片中机载枪弹的扫射声，忘记高射炮击中机体的爆裂声，忘记延迟炮弹在水下炸开时的轰鸣声....

 

但相信许多年后，我依然记得，张飞单骑浴血、拼尽性命打下敌机后，吹响传递信号给战友的嘶哑哨音！

 

这哨音，四面青山侧耳听....

7.0 

金刚川 (2020)

影评(82)

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金刚川/The Sacrifice(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1185234/blog/8220933/
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