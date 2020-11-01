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《金刚川》：有王炸势，没王炸相

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2020-11-1 17:06:20

      杨晓林 6.5    上海电影评论学会“电影眼”新片评分榜评语。

 

      有王炸势，没王炸相，高开低走是必然的！

      选材应时顺势，表演可圈可点。“美军牛仔”形象“横空出世”，战机和高炮单挑对决，在援朝片中史无前例。男女兵的朦胧爱，火候掌控恰到好处。刘（浩）关（班长）张飞三英除残去暴，忠贯日月，指涉三国历史和文化，用心良苦而昭彰。历史影像资料前佐后证，亦真亦幻。

      多视角分段式叙事乃现代电影表征之一，自1941年《公民凯恩》一降，八十年来此类电影已灿若繁星，观其法门和精髓，就是不但各段之间要形成互文，且要草蛇灰线，伏脉照应，还要相互设谜揭秘。《金刚川》锐意创新之精神可嘉，但未得其三味和要旨，因迭床架屋，叠唱拖沓，类邯郸学步。

      以我硁硁之愚，觉本片粗枝大叶，违情悖理处俯拾皆是：其一，既然能搭人桥，显然水不深不湍，何不涉水或扎筏？其二，高射炮固定一隅而不换位，不惧暴露，似乎有悖军事常识。其三，怕暴露，让伪装士兵都爬卧，但长官却稳坐高头白马上叫嚣呼号不已，难道会隐身术？其四，坐敞篷战机，牛仔帽竟然不被吹飞，是坐跑车耍酷？其五，高位残臂断腿，竟然没疼晕，还能一人干五六个人的活，开炮打落飞机，钢铁侠啊？还是施瓦辛格在演《未来战士》？其六，炸木桥为啥不用燃烧弹？如此多的“不拘小节”，显然在向观众智商挑衅。

      尘归尘，土归土。作为低配版《敦刻尔克》，就让一切暂且归咎于短短两个月制作周期上吧。

7.0 

金刚川 (2020)

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金刚川/The Sacrifice(2020)
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