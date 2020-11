名导名角联袂奉献名漫画——《丁丁历险记》 今天聊聊电影《丁丁历险记》。 片名The Adventuresof Tintin: The Secret of the Unicorn (2011),别名丁丁历险记:独角兽号的秘密。 最近,我家小公主看完了《丁丁历险记》漫画全集。我故作神秘地对她说,你知道《丁丁历险记》还有一部电影不?小公主说不知道。 我说你这个星期六早早把作业写完,我就给你看。于是上个周末我陪着孩子看了一遍《丁丁历险记》。孩子看得惊叹连连,大呼好看,我也跟着再次感受了一下大导演的功力。 《丁丁历险记》是为比利时漫画家乔治·勒米Georges Remi的漫画作品,漫画故事以探险发现为主,辅以科学幻想的内容,倡导反战、和平和人道主义思想。 影片忠于原著,人物设定和故事情节都保持原汁原味,熟悉漫画的人可以很快融进故事。 影片中有大量动作打斗画面,娴熟的动作捕捉技术另影片中的动作极为流畅,镜头视角十分老到,场景切换均是大师级手笔。即便不熟悉丁丁的人,也会喜欢上影片的技术展示。 主人公丁丁Tintin,他是一名比利时记者,标志性形象特征是他金黄色头发,以及前额上翘起的一缕头发。 他极富冒险精神和正义感,当初因为去苏联采访而名声大噪,喜欢与各种黑恶势力做斗争,每每深入险境又能化险为夷。这次他被卷入《独角兽号的秘密》,义不容辞地将公布真相物归原主当做自己的职责。 米卢Milou是一只白色猎狐挭小狗,米卢与主人寸步不离,是丁丁的好帮手。 米卢的名字来源是作者乔治·勒米初恋女友 Marie-Louise名字的缩写。 另一名重要角色阿道克船长ArchibaldHaddock是丁丁的好朋友。阿道克船长来自航海世家,通过《独角兽号的秘密》,他正式成为一名身价不菲的航海商人、船长。 阿道克船长性格正好和丁丁完全相反,急脾气,粗鲁冲动,有勇无谋,但心底善良,是一位正直善良的人。 重要配角杜邦和杜庞或者叫汤普森汤普生。Dupont和Dupond在法语中发音相同,末尾的辅音不发音。 英译本使用读音相似、书写有些许差别的名字,名叫汤姆森Thomson和汤普森Thompson。 两位笨侦探成了片中笑料来源,典型的出工不出力,只有苦劳没有功劳。 2011年时,两位大导演斯蒂芬斯·皮尔伯格和皮特·杰克森联袂将1941至1943年的三部漫画作品拍成了仿真动画电影。《丁丁历险记》完美融合《金钳螃蟹贩毒集团》《独角兽的秘密》和《红色拉克姆的宝藏》三篇漫画故事,把丁丁和他的朋友们推上大荧幕。 影片制作精美,内容幽默风趣,荣获第69届金球奖最佳动画长片,第84届奥斯卡最佳原创配乐提名等诸多奖项,是一部不可多得的动画佳作。 除了名导演,还有一大群名演员给影片配音。 杰米·贝尔、安迪·瑟金斯、丹尼尔·克雷格、西蒙·佩吉、尼克·弗罗斯特等演员均奉上优秀声线和动作表情。 《丁丁历险记》采用仿真动画的方式,将丁丁等角色栩栩如生地搬上大荧幕。 得益于动作捕捉技术以及出色的电脑特效,仿真动画片看起来更加符合原著精神,各个角色都可以原汁原味的保留漫画里的神形。如果直接拍摄真人电影的话,效果肯定会大打折扣。 众口难调,不管什么电影都会有人说不好,哪怕是大师级导演拍摄的大师级漫画。别人觉得好看不好看无所谓,只要我们看得开心就行,尤其是自己家的孩子觉得好看就行。 有童趣的电影拍给有童心的人。不需要依靠贬低别人抬高自己,也不需要做个杠精非要杠上开花,只要能够通过影片发现其中的真善美,观影的目的也就达到了。 不论影片内容还是影片技术,不论是蕴含情怀还是饱含寓意,这部《丁丁历险记》都是值得一看的佳作。 名导名角联袂, 奉献著名漫画。 点击这里: 近期影视推荐

