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不是一家人不进一家门——《纸牌屋第4季》

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2020-11-5 21:25:06

不是一家人不进一家门——《纸牌屋第4季》

今天聊聊美剧《纸牌屋第4季》。

片名House of Cards Season 4 (2016)，别名众议院要人。

 

经过苦心钻营，弗兰西斯·安德伍德终于如愿成为党内总统候选人。

即将成为地球上最强大国家的最高领导人并不意味着万事无忧，等待弗兰西斯·安德伍德开启的是一段全新征程。

 

整个《纸牌屋第4季》高潮不断，前面几季遗留下的线索，加上本季新出现的人物穷追猛打，弗兰西斯·安德伍德、克莱尔·安德伍德夫妻俩应接不暇。

安德伍德夫妻俩的状态可以用按下葫芦浮起瓢来形容，治理一个国家可不是一件小事情，国内国外状况不断。每每出现状况时，我等毫无经验的普通人肯定会觉得束手无策，偏偏安德伍德们能够找到一条反败为胜的捷径。

 

本季矛盾线索众多，不仅有前面几季留下来的遗老遗少在找麻烦，还有临近大选的选举压力和国际莫测的国际形势。

安德伍德要应对和自己积怨已久的记者们。记者们高举法治正义真相的大旗，不断深挖安德伍德的黑料。一些人甚至不惜铤而走险，因为他们笃定安德伍德浑身黑料。新闻监督给安德伍德带来了巨大麻烦，直接成为本季收尾的落脚点。

 

安德伍德还要面对2016年的大选。为了谋求连任，安德伍德对周围人恩威并施，到处演讲拉票，精心打造《美国就业法案》笼络人心。

而突然杀出的对手州长威尔·康威年富力强，善用媒体网络，喜欢生活在聚光灯下，像极了懂王。康威宛如一颗冉冉升起的政坛明星，极力强调自己身上的优点，支持率居高不下，眼看着就要把安德伍德按在地上摩擦摩擦。

 

安德伍德在面对俄罗斯、中东恐怖主义时，不改一贯的强硬立场。

通过解决俄罗斯的能源威胁，极大提高了民众好感，随后又利用突发的恐怖分子劫持人质事件，实现自己的政治目的。

毕竟国家利益和民众利益在安德伍德们看来，远远不如选票有价值。

 

安德伍德夫妻俩之间的对抗更是本季一大看点。

对比《纸牌屋》四季海报，细心的观众们就会发现，克莱尔的戏份明显增加。甚至在演职员表里，克莱尔的扮演者罗宾·怀特，第二季开始就担任导演职务。

第一季时海报主打唯一的主角弗兰西斯·安德伍德，到第二季时克莱尔·安德伍德以背影出现在丈夫身后，等到第三季时，克莱尔已经在丈夫身后以正脸出现。直到第四季，夫妻俩各自占据海报一半，平分秋色。

克莱尔野心勃勃，从不满足只做一个吉祥物似的第一夫人，她期望更多的参与政治，联合国大使、副总统甚至总统。当他们两人一起打破第四面墙的时候，观众们就知道，克莱尔成了。

克莱尔和弗兰西斯一样，如果前进道路上有障碍，那就摧毁障碍，哪怕障碍是自己的丈夫。本季两人的冲突是前半段的主要看点，俗话说家和万事兴，这俩人上没有老人下没有子嗣还能闹成这样，更加可见家庭和睦的重要性。

 

最好的剧本就是现实生活。

《纸牌屋第4季》把现实中的美国大选搬进电视剧，从情节到细节，无一不在反映现实生活，整个第四季后半段和美国2016年大选交相呼应。

攻讦对手、丑化对手，整个大选越来越像是一场现实真人秀。职业政客们可以看着别人的眼睛，面不改色地撒谎扯淡，只剩下不明觉厉的选民们会忽悠地团团转。

 

眼见着选民们即将抛弃自己，安德伍德们眼珠子一转计上心来。

《纸牌屋》不仅对标2016年，而是把美国历史上历任总统有意思的经历整合起来，这些政客们的一切行为都可以找到原型。

战争是屡试不爽的手段。在野的时候，战争是攻击执政党的最佳借口，执政的时候，战争是转移矛盾最佳策略。

“我们不屈从恐怖，我们制造恐怖。”如果有人在死亡面前还不知道害怕，那是因为这些人没有见识过死亡。那么就让安德伍德把死亡带到民众眼前，通过全网直播，把恐怖深植民众心中。

战争期间实现连任的是美国第32任总统富兰克林，他美国历史上唯一连任4届的总统，只不过第4届未任满1945年就死了。

 

不是一家人不进一家门，

内忧外患都能找到转机。

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9.0 

纸牌屋 (2013)

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纸牌屋/House of Cards(2013)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8221373/
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