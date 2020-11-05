《鬼咬鬼》：道法师 VS 蛊法师

30年之前的僵尸片，现在看来也丝毫不冷场。林正英依旧饰演正义凛然的道家法师，经过十余年僵尸片的磨练，更加具有宗师派头。本片引入了蛊术，道术与蛊术的斗法是创新点。1990年已经到了僵尸片穷途末路的年岁，但在本片中还是能看出主创的诚意，决不是粗制滥造。本片是一部大杂烩作品，谐趣功夫，僵尸鬼怪、甚至是苗疆蛊术与泰国降头，都成为了影片的噱头，尽管该片是鬼怪类影片，但因为这些流行元素获得了高票房。

剧情：茅山道士九叔（林正英 饰）的大徒弟肥宝（洪金宝 饰）与茶肆老板的女儿小珠（龚慈恩 饰）系指腹为婚，但其岳丈嫌弃肥宝贫穷，有意将女儿许配富家子弟史公子，史公子好色，人品又差，试图害死肥宝这块绊脚石。

为了筹备高额聘礼，肥宝盘下粥摊赚钱。谁知第一个顾客竟然是个女鬼，肥宝尾随其后，进而得知这个名为小红（王文君 饰）的女鬼为了照顾失明的母亲而盘桓人间，于是冒充小红的表哥将母女二人接至家中。肥宝师弟小海（孟海 饰）得知，请求小红色诱史公子，以帮助师兄赚得钱财。不想却被史家的蛊法师识破，进而逃走。九叔发现女鬼，固执认为人鬼殊途，要收服小红，肥宝为救小红打走九叔。九叔出门被雷电所提醒，知错而改遂将小红母女带回自己家中居住。

史公子意欲报复肥宝，请法师用蟑螂填充干尸，干尸寻肥宝便打，蟑螂爬满肥宝全身，肥宝难以忍受，灵魂出窍。法师将肥宝灵魂打入猪仔体内，肥宝变成无魂之人，只会说四个字“惊惊怕怕”。九叔带小海为肥宝招魂，救他一命。随后岳丈神志不清，竟然提刀来砍肥宝，九叔发觉他被人下蛊和降头。于是九叔决定开祭坛与蛊巫师斗法，终找到他的藏身之所，开始了一场正邪大战。史公子被蛊法师用铁链锁住，沦为小丑。大战之后蛊巫师被三昧真火烧死。