《非礼勿视1/2》：抠眼球虐杀

第一部：7分，在本站的信息被和谐，有这必要吗？狮门影业出品的血腥恐怖片。讲述警察威廉和同事出警，听到女子惨叫，便进屋检查，不料同事直接被大块头用斧子砍死，威廉左手被砍掉，右手开枪打中了大块头的后脑壳。四年后，装了假肢的威廉，接到一家旧式旅馆女主人的邀请，押着一群青少年罪犯到此劳教，以让他们获得减刑。青少年们放飞自我，有的有感情纠葛，有的在旅馆里寻保险箱，有的试图逃走，还有的到顶楼禁区K药。结果大块头出现，拿着武器——铁链钩子，或者斧头，像捏鸡仔一样逐个地虐杀青少年们，威廉也难逃一劫。

后来女主人现身，原来她是大块头杀手的妈妈，在大块头很小的时候就虐待他，关进笼子里骂，告诉他人们眼睛里有邪恶，教他伤害别人，导致大块头精神出了问题，喜欢抠人眼球，放进瓶子里收藏。这次女主人之所以邀请青少年们来劳教，主要是想报威廉四年前伤害她儿子之仇。现在女主人强迫大块头杀害一个身上有十字架纹身的女子，大块头有点喜欢她，于是心软了，又回忆起母亲曾经对自己的种种侮辱，很快被激怒，先杀死了他的妈妈。剩三个青少年，与大块头搏斗，最终将他从窗户上打下，摔死了。

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第二部：