虔诚少女揭穿两面人——《天呐,太棒了》 今天聊聊电影《天呐,太棒了》。 片名Yes, God, Yes (2019),别名哦耶,哦 / 是的,上帝,是的。 影片围绕一位天主教学校女学生爱丽丝,即将步入成年的爱丽丝性意识开始觉醒,对自己和别人的身体充满好奇。 偏偏她所接受的教育要求她克制自己的欲望,否则就要落入地狱万劫不复。爱丽丝见识到了现实和教义的强烈冲突,渐渐对信奉的宗教产生质疑。 影片通过爱丽丝的所见所闻,不断营造冲突。 一方面爱丽丝所在的天主教学校强烈压制所有学生的性别,为人必须严谨诚实,衣着必须整齐保守,裙子稍微短一点点都要被勒令整改;另一方面老师在学生前后、学生在老师前后都做出两副嘴脸。 爱丽丝是天主教学校里的优秀学生,一直遵守校规教规,平日里无比虔诚认真。可她渐渐发现所学内容与所见试试完全相悖,她也渐渐对学到的规则产生怀疑。 人人都讨厌两面人,可两面人在这里随处可见。 站在学生面前的老师道貌岸然,一再强调禁欲。尤其说到婚前性行为、自慰等话题,老师们引经据典,从圣经里摘录原文信手拈来,说得头头是道,仿佛破戒之人立马就会被丢进地狱,永世不得超生。 老师面前的学生也一脸诚惶诚恐无比虔诚,听得津津有味,就差高声大喊哈利路亚。 镜头一转,老师娴熟地逛起了不可描述网站,手指上下翻飞,动作无比娴熟,学生们则钻进小树林,抱在一起乱啃一通,整个流程也是轻车熟路。 爱丽丝作为最为坚定的教徒,反而被谣言中伤,被人误以为是淫娃荡妇。学校也不经过调查,直接就取消了爱丽丝最为看重的圣餐仪式。 一件接一件事情成了导火索,爱丽丝最终选择不在沉默,而是向虚伪发出挑战。 片名《Yes, God, Yes》一语双关。 字面意思就是无比虔诚的教徒向着神明祷告,仿佛通过告解、遵守教义就能获得神明庇护。 另一层意思更是明显不过,不管信不信教的人,在某些兴致盎然的时候都会喊上这几句。 用截然相反的两层意思做片名,《天呐,太棒了》似乎早已不在乎神明会怎么想了,毕竟并没有神明。 现代科技越发达,人民生活水平越来越高,物质生活和精神生活越来越丰富,宗教也将越来越没有市场。 在科技水平落后,物质生活贫瘠,民智不开化的时候,宗教才有滋生土壤。统治阶级利用宗教控制底层,宗教利用封建迷信搜刮民脂民膏。通过宗教捞好处的人都不信教,信教的人则养活了各种蛀虫。这些丑恶现象浓缩到学校里,就是爱丽丝的所见。 《天呐,太棒了》借着爱丽丝的眼睛揭穿宗教的虚伪面具,最终给出的解决方案倒也比较温和:你别来瞎忽悠我,我也给你留点底裤。 虚伪教义反其道而行, 虔诚少女揭穿两面人。 点击这里: 近期影视推荐

