虔诚少女揭穿两面人——《天呐，太棒了》

今天聊聊电影《天呐，太棒了》。

片名Yes, God, Yes (2019)，别名哦耶，哦 / 是的，上帝，是的。

影片围绕一位天主教学校女学生爱丽丝，即将步入成年的爱丽丝性意识开始觉醒，对自己和别人的身体充满好奇。

偏偏她所接受的教育要求她克制自己的欲望，否则就要落入地狱万劫不复。爱丽丝见识到了现实和教义的强烈冲突，渐渐对信奉的宗教产生质疑。

影片通过爱丽丝的所见所闻，不断营造冲突。

一方面爱丽丝所在的天主教学校强烈压制所有学生的性别，为人必须严谨诚实，衣着必须整齐保守，裙子稍微短一点点都要被勒令整改；另一方面老师在学生前后、学生在老师前后都做出两副嘴脸。

爱丽丝是天主教学校里的优秀学生，一直遵守校规教规，平日里无比虔诚认真。可她渐渐发现所学内容与所见试试完全相悖，她也渐渐对学到的规则产生怀疑。

人人都讨厌两面人，可两面人在这里随处可见。

站在学生面前的老师道貌岸然，一再强调禁欲。尤其说到婚前性行为、自慰等话题，老师们引经据典，从圣经里摘录原文信手拈来，说得头头是道，仿佛破戒之人立马就会被丢进地狱，永世不得超生。

老师面前的学生也一脸诚惶诚恐无比虔诚，听得津津有味，就差高声大喊哈利路亚。

镜头一转，老师娴熟地逛起了不可描述网站，手指上下翻飞，动作无比娴熟，学生们则钻进小树林，抱在一起乱啃一通，整个流程也是轻车熟路。

爱丽丝作为最为坚定的教徒，反而被谣言中伤，被人误以为是淫娃荡妇。学校也不经过调查，直接就取消了爱丽丝最为看重的圣餐仪式。

一件接一件事情成了导火索，爱丽丝最终选择不在沉默，而是向虚伪发出挑战。

片名《Yes, God, Yes》一语双关。

字面意思就是无比虔诚的教徒向着神明祷告，仿佛通过告解、遵守教义就能获得神明庇护。

另一层意思更是明显不过，不管信不信教的人，在某些兴致盎然的时候都会喊上这几句。

用截然相反的两层意思做片名，《天呐，太棒了》似乎早已不在乎神明会怎么想了，毕竟并没有神明。

现代科技越发达，人民生活水平越来越高，物质生活和精神生活越来越丰富，宗教也将越来越没有市场。

在科技水平落后，物质生活贫瘠，民智不开化的时候，宗教才有滋生土壤。统治阶级利用宗教控制底层，宗教利用封建迷信搜刮民脂民膏。通过宗教捞好处的人都不信教，信教的人则养活了各种蛀虫。这些丑恶现象浓缩到学校里，就是爱丽丝的所见。

《天呐，太棒了》借着爱丽丝的眼睛揭穿宗教的虚伪面具，最终给出的解决方案倒也比较温和：你别来瞎忽悠我，我也给你留点底裤。

虚伪教义反其道而行，

虔诚少女揭穿两面人。

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