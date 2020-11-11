网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>《猛鬼狐狸精》：三教圣人射死狐狸精

《猛鬼狐狸精》：三教圣人射死狐狸精

加入收藏

2020-11-11 0:03:16

挺有意思，挺欢乐的一部鬼片，读初中的时候在班主任家里看到过碟片，但是从来没看过本片，今天算是完成了一个情怀。本片是纯鬼怪搞笑的电影，既古且今，又加插了特异功能、活佛转世、神妖对峙等等情节，为的是务求影片看来热闹，投观众之所好。女主素素/小意上镜，很美。狐狸精手上带了两只白白的毛绒手套，也显得萌萌哒，哈哈。

 

 

 

 

剧情：六百年前，茅山传人张素素（陈加玲 饰）与弟弟合力将赶来寻仇的狐妖击退，而张素素则因伤势过重不治，元神遁入宝鼎。时光荏苒，1991年的香港，茅山第37代传人张午（胡枫 饰）于一大厦中开店，同时迎来了由大陆抵港、拥有特异功能的干儿子阿华。张午的女儿大如（吴君如 饰）因不满父亲悭吝自立门户，乔装成“大法师”坑蒙拐骗，对阿华很爱慕；另一女儿小意（陈加玲 饰）是记者，令阿华倾心。

 

 

 

 

能够开发特异功能的大喇嘛为了寻找转世灵童亦在此时赴港，却发现张午开店的大厦中有妖物存在。大厦属四阴之地，狐妖在这里吸够108个男人魂魄已经转为狐狸精，大厦经理（曹查理）自然被吸。大喇嘛与张午一家以及改邪归正笃信基督的黑帮大佬大麻绳（成奎安）一起联手抗妖。期间素素元神附身小意，与阿华恋爱，令大如非常吃醋。大喇嘛偶然来到张午店里，发觉阿华竟然是转世灵童，同时阿华天生左手臂有太极印记，右手臂有十字架印记，原来他就是素素口中的三教圣人。大战之刻，阿华利用茅山神弩射死狐狸精。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 

猛鬼狐狸精 (1989)

影评(2)

收藏(19)

猛鬼狐狸精/Meng gui hu li jing(1989)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8221603/
--------------------
曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
天堂电影小组 10001

RSS订阅

天堂电影小组

511713名成员56836个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:1分

 