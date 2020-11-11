《猛鬼狐狸精》：三教圣人射死狐狸精

挺有意思，挺欢乐的一部鬼片，读初中的时候在班主任家里看到过碟片，但是从来没看过本片，今天算是完成了一个情怀。本片是纯鬼怪搞笑的电影，既古且今，又加插了 特异功能 、活佛转世、神妖对峙等等情节，为的是务求影片看来热闹，投观众之所好。女主素素/小意上镜，很美。狐狸精手上带了两只白白的毛绒手套，也显得萌萌哒，哈哈。

剧情：六百年前，茅山传人张素素（陈加玲 饰）与弟弟合力将赶来寻仇的狐妖击退，而张素素则因伤势过重不治，元神遁入宝鼎。时光荏苒，1991年的香港，茅山第37代传人张午（胡枫 饰）于一大厦中开店，同时迎来了由大陆抵港、拥有特异功能的干儿子阿华。张午的女儿大如（吴君如 饰）因不满父亲悭吝自立门户，乔装成“大法师”坑蒙拐骗，对阿华很爱慕；另一女儿小意（陈加玲 饰）是记者，令阿华倾心。

能够开发特异功能的大喇嘛为了寻找转世灵童亦在此时赴港，却发现张午开店的大厦中有妖物存在。大厦属四阴之地，狐妖在这里吸够108个男人魂魄已经转为狐狸精，大厦经理（曹查理）自然被吸。大喇嘛与张午一家以及改邪归正笃信基督的黑帮大佬大麻绳（成奎安）一起联手抗妖。期间素素元神附身小意，与阿华恋爱，令大如非常吃醋。大喇嘛偶然来到张午店里，发觉阿华竟然是转世灵童，同时阿华天生左手臂有太极印记，右手臂有十字架印记，原来他就是素素口中的三教圣人。大战之刻，阿华利用茅山神弩射死狐狸精。