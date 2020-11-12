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倒霉蛋和陪泳女的囚徒困境——《南方车站的聚会》

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2020-11-12 20:42:42

倒霉蛋和陪泳女的囚徒困境——《南方车站的聚会》

今天聊聊电影《南方车站的聚会》。

片名 The Wild Goose Lake (2019)，别名野鹅塘 / 野鹅湖 / 鵞鳥湖の夜。

 

本片是导演刁亦男在完成《白日焰火》之后，时隔五年的新作。

《南方车站的聚会》依旧是一部犯罪题材影片，将目光转向南方，描绘了夜幕下在泥潭中挣扎的芸芸众生。本片入围第72届戛纳国际电影节主竞赛单元，获得金棕榈奖提名奖。

 

故事发生在南方某个不特定城市，盗窃惯犯周泽农很倒霉地卷入一场盗窃团伙内讧，擦枪走火射杀了一名警察，就此成为通缉犯，被公安机关悬赏30万元。

围绕周泽农的各色人马中，有妻子杨淑俊、陪泳女刘爱爱、好基友华华、刑警队长刘队……他们围绕周泽农上演了一场善恶之间的争斗。

 

剧情方面没啥好说的，整部影片基本是线性叙事，没有在情节方面给观众耍手段。

影片着重刻画的是角色们在困境中苦苦挣扎的状态，以周泽农为典型的倒霉蛋们，在遇到突发状况的措手不及和断舍离，是影片的最主要看点。

 

胡歌演绎周泽农，上演一场囚徒的囚徒困境。

周泽农原本只是一个争勇斗狠的扒手，并不是杀人不眨眼的魔王，能赚点儿“手艺”钱，谁会往红色通缉犯发展呢。

偏偏他遇到的倒霉事情不给他选择机会，他在为数不多的选项里，只能选择自己赏金的处理方式。

 

30万赏金对于社会底层人士来说，无疑是一笔巨款。

周泽农外出打工五年，从来没和妻子联络过，现在自然想把这笔钱留给妻子。可是妻子不愿意见自己，也被警察盯梢了，根本没有商量对策的机会。

无奈之下，周泽农只能选择相信陪泳女刘爱爱。

 

整个过程惊险刺激，不必多说。

从故事开始，到数次抓捕过程，周泽农困兽犹斗的一打三，新奇又血腥。雨伞被开发出全新用法，让人惊掉下巴。

一波三折颇有点儿暴力美学的味道。

 

《南方车站的聚会》算是一场倒霉蛋和野鹅的亡命之旅。

刘爱爱的陪泳女身份给故事发展增添了不少悬念。陪泳女就像影片另一个《野鹅湖》、英文片名《The Wild Goose Lake》所指，是生活在湖里的野鹅。道义并不重要，重要的是活下去，野鹅的生活吃了上顿没下顿，有奶便是娘，谁给的钱多就跟谁。

你看周泽农吃牛肉面有多香，就大概能够猜到周泽农的选择了。他选择把自己的命和遗愿都托付给刘爱爱。刘爱爱递上调味料，仿佛在签署一份无言契约。

 

陪泳女算是一个大众陌生的名词，网上可以找到一篇2006年左右关于陪泳女的采访，下面摘录一部分，方便大家了解这个行当。

《广西北海银滩陪泳女，现在陪泳女还有吗？》

陪泳女不知道大家听说过吗？其实说的通俗一些就是海里面的妓女，借着大海的阻挡干着一些见不得光的事情。

有游客爆料，广西省北海银滩陪泳女集团每天派遣大批陪泳女到海滩拉客，声称不仅陪泳，下水后还可任男客摸透透，且专找外地游客下手。游客若拒绝陪泳服务，女郎就丢出头上戴的斗笠招来打手。陪泳女内穿泳衣，外罩长袖长裤，每天都站上海滩拉客，头戴斗笠，若遇警方扫荡则立刻混入大批游泳人群中。

说实在的，做陪泳女，很辛苦，天天浸泡在海水里，天天顶着烈日，皮肤晒得脱了一层又一层，可以说是厚着脸皮挣点心酸钱。

陪泳女四个行业术语：

1、打烧饼。一天一个客人没有接，空手而归，叫“打烧饼”。

2、打啵。不是亲嘴，专指让陪护的客人摸奶。

3、打猪草。在海里为客人提供全陪服务，包括与客人在海里做A。

4、打地桩。与一起来北海做陪泳的姐妹连成一体，在当地找到男人保护，叫“打地桩”。

 

影片最后的悬念留在刘爱爱如何处理赏金。

如果刘爱爱拿着30万跑路，一点问题也没有，这是影片常见套路之一。如果刘爱爱将30万交给杨淑俊，反而成为反反套路的套路。

了解刘爱爱的身份背景，大概也就能够理解她最终选择的不易。

周泽农在没有选项的情况下，选择相信刘爱爱人性中的善良，哪怕刘爱爱欺骗过一次自己之后，他依旧选择相信她。并不是他对人性美好有什么憧憬，而是实在没有得选。

周泽农只有选择接受刘爱爱的帮助，妻子才可能拿到钱，否则妻子连一点机会都没有。

 

此外，《南方车站的聚会》有完整版和删减版两种，删减内容不影响主要情节。

删减内容两处，一处是刘爱爱在船上替周泽农BJ后，吐出一嘴白色液体的镜头，另一处是周泽农被击毙后，警察们在他身上合影留念的镜头。删减仅仅是出于尺度考虑，并无其他意义。

 

倒霉蛋和陪泳女的囚徒困境，

最底层和边缘人的暴力美学。

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7.5 

南方车站的聚会 (2019)

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