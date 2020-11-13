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巅峰与疯癫之间——《奇奇怪怪：整容液》

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2020-11-13 21:11:35

巅峰与疯癫之间——《奇奇怪怪：整容液》

今天聊聊电影《奇奇怪怪：整容液》。

片名Beauty Water (2020)。

 

这是一部韩国恐怖题材动画电影，影片根据同名漫画改编。

《奇奇怪怪》系列漫画是韩国漫画家吴城垈创作的恐怖漫画系列，该系列由多个短篇故事组成，目前已连载到300多话。《整容液》是其中一个章节，也是最受读者喜爱的一个章节。

 

漫画《整容液》传播较广，除了在漫迷圈内传播，还借着互联网的力量顺势出圈。关注公众号较多的人或者刷朋友圈的话，说不定你就会看到别人转发的这篇恐怖小漫画《整容液》。

我也是先看到《整容液》这个篇章才了解《奇奇怪怪》这个系列的。漫画完成度很高，脑洞大开，画面血腥猎奇，可以让读者对美丑有不同认识。

 

如果有一款产品可以让你轻轻松松拥有天使面孔魔鬼身材，所需代价只是身上的肥肉赘肉，你会愿意尝试使用吗？

醒醒，哪有这样的好事呢。这款名为“整容液”的产品虽说能够实现这样的效果，价格可不菲。没钱就别想这些好事了。

 

女主角美里是一名超大码化妆师，工作就是替高颜值演员化妆。因外貌每天遭受冷嘲热讽，唯一的爱好就是胡吃海喝，一不开心就吃，一吃就更胖，胖了更被嘲讽，如此恶性循环下去，美里活成了肉山。

某日她接到整容液广告，抱着死马当活马医的态度尝试使用了一下，没想到效果真的和广告所说一样。原来的肉山大魔王瞬间变身男神收割机，成了万里无一的超级女神。

 

尽情享受外貌带来的便利时，美里依旧不进行身材管理，此时整容液的副作用也开始显现。

《卡路里》里都唱到：“努力，我要努力，我要变成万人迷。”不努力哪会成功。

整容液只能一次性的去除赘肉和捏脸，对再长出来的肉就要重新使用整容液；泡整容液时间不能太长，太长会反噬身体；整容液的价格极高，不是常人所能承受等等。

美里使用前并不熟悉了解这些副作用，肉身趟雷后，陷入进退两难的地步，整件事情也渐渐失控……

 

《奇奇怪怪：整容液》反映了很多社会问题，算得上是字字玑珠，用恐怖漫画特有的极端方式，表达作者对各种社会怪状的关注。

别看外面的人口若悬河，说得天花乱坠一样，能给予最无私的爱的人还是父母。不管美里怎么作，父母无条件的爱都是她最坚强的后盾。虽说溺爱不好，但还是令人感动。

在整容消费主义的洗脑下，“颜值即正义”大行其道。外貌协会自古就有，唯一不变的就是其肤浅程度。其实人人都是外卖协会会员，只是程度不同而已。但如果把外貌当做唯一标准，似乎就太过了。

 

被媒体洗脑的人眼见着俊男靓女在荧幕上呼风唤雨，在互联网上簇拥无数，现实生活中舔狗傍身，也总想着变身俊男靓女。其实靠脸吃饭比靠本事吃饭难得多，身材管理形体管理所需的毅力足以劝退大多数人。而好逸恶劳却又骄奢淫逸的人，就别想了，美里就是一个最好的证明。

贪婪自私的人终将自取灭亡，美里变得愈发疯狂，却从没有反省过自己的行为，尽管结局很可悲，却不值得同情，是个可怜又可恨的角色。

 

《奇奇怪怪：整容液》改编成电影后，增加了一些漫画所没有的情节，添加的合情合理，让影片增添一分悲壮恐怖气氛。

而且比起平面漫画，动画电影让那些漫画中最为经典的恐怖画面动了起来。观众可以从视觉和心理两个层面，全方位感受整容液带来的诡异恐怖。

 

眼见她迈向人生巅峰，

眼见她成为人间疯癫。

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标签： 韩国(578) 动画(1601) 惊悚(1950) 剧情片(2619) 恐怖(930) 讽刺(125)

6.4 

整容液 (2020)

影评(3)

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整容液(2020)
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