巅峰与疯癫之间——《奇奇怪怪:整容液》 今天聊聊电影《奇奇怪怪:整容液》。 片名Beauty Water (2020)。 这是一部韩国恐怖题材动画电影,影片根据同名漫画改编。 《奇奇怪怪》系列漫画是韩国漫画家吴城垈创作的恐怖漫画系列,该系列由多个短篇故事组成,目前已连载到300多话。《整容液》是其中一个章节,也是最受读者喜爱的一个章节。 漫画《整容液》传播较广,除了在漫迷圈内传播,还借着互联网的力量顺势出圈。关注公众号较多的人或者刷朋友圈的话,说不定你就会看到别人转发的这篇恐怖小漫画《整容液》。 我也是先看到《整容液》这个篇章才了解《奇奇怪怪》这个系列的。漫画完成度很高,脑洞大开,画面血腥猎奇,可以让读者对美丑有不同认识。 如果有一款产品可以让你轻轻松松拥有天使面孔魔鬼身材,所需代价只是身上的肥肉赘肉,你会愿意尝试使用吗? 醒醒,哪有这样的好事呢。这款名为“整容液”的产品虽说能够实现这样的效果,价格可不菲。没钱就别想这些好事了。 女主角美里是一名超大码化妆师,工作就是替高颜值演员化妆。因外貌每天遭受冷嘲热讽,唯一的爱好就是胡吃海喝,一不开心就吃,一吃就更胖,胖了更被嘲讽,如此恶性循环下去,美里活成了肉山。 某日她接到整容液广告,抱着死马当活马医的态度尝试使用了一下,没想到效果真的和广告所说一样。原来的肉山大魔王瞬间变身男神收割机,成了万里无一的超级女神。 尽情享受外貌带来的便利时,美里依旧不进行身材管理,此时整容液的副作用也开始显现。 《卡路里》里都唱到:“努力,我要努力,我要变成万人迷。”不努力哪会成功。 整容液只能一次性的去除赘肉和捏脸,对再长出来的肉就要重新使用整容液;泡整容液时间不能太长,太长会反噬身体;整容液的价格极高,不是常人所能承受等等。 美里使用前并不熟悉了解这些副作用,肉身趟雷后,陷入进退两难的地步,整件事情也渐渐失控…… 《奇奇怪怪:整容液》反映了很多社会问题,算得上是字字玑珠,用恐怖漫画特有的极端方式,表达作者对各种社会怪状的关注。 别看外面的人口若悬河,说得天花乱坠一样,能给予最无私的爱的人还是父母。不管美里怎么作,父母无条件的爱都是她最坚强的后盾。虽说溺爱不好,但还是令人感动。 在整容消费主义的洗脑下,“颜值即正义”大行其道。外貌协会自古就有,唯一不变的就是其肤浅程度。其实人人都是外卖协会会员,只是程度不同而已。但如果把外貌当做唯一标准,似乎就太过了。 被媒体洗脑的人眼见着俊男靓女在荧幕上呼风唤雨,在互联网上簇拥无数,现实生活中舔狗傍身,也总想着变身俊男靓女。其实靠脸吃饭比靠本事吃饭难得多,身材管理形体管理所需的毅力足以劝退大多数人。而好逸恶劳却又骄奢淫逸的人,就别想了,美里就是一个最好的证明。 贪婪自私的人终将自取灭亡,美里变得愈发疯狂,却从没有反省过自己的行为,尽管结局很可悲,却不值得同情,是个可怜又可恨的角色。 《奇奇怪怪:整容液》改编成电影后,增加了一些漫画所没有的情节,添加的合情合理,让影片增添一分悲壮恐怖气氛。 而且比起平面漫画,动画电影让那些漫画中最为经典的恐怖画面动了起来。观众可以从视觉和心理两个层面,全方位感受整容液带来的诡异恐怖。 眼见她迈向人生巅峰, 眼见她成为人间疯癫。 点击这里: 近期影视推荐

