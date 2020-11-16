绝症少女的遗愿清单——《乳牙》

今天聊聊电影《乳牙》。

片名Babyteeth (2019)，别名谢谢你爱过我(台)。

看惯了韩剧里的“车祸癌症治不好”，澳大利亚导演香农·墨菲用她的处女作长片《乳牙》讲述了澳洲少女生命最后一刻的爱恋。

本片荣获第76届威尼斯电影节金狮奖提名奖，极具个人特点的光影给人留下深刻印象。

上十年级的少女米拉身患绝症，在她生命最后的日子里，和她相伴的就是父母和病床。

突然出现的摩斯闯进了米拉的生活里，给米拉生命最后的时光带来了一些不一样的色彩。

十年级也就是我们高一的年纪，米拉大概也就是十五六岁的小女孩儿。

米拉的乳牙将将掉完，迎来的不是人生全新篇章，而是终章。

一个花季少女还没有等待绽放的年龄，就早早被宣判了死刑。等待她的就是并不遥远的死亡，即便化疗也没有办法挽救她的生命。

人生中还有许许多多有趣的事情等着她，偏偏米拉等不到了。其中最重要的人生体验就是爱情。

爱情的来临是不讲道理的，就像米拉所经历的感情一样，这是一段别无选择又突如其来的初恋。

摩斯是个嗑药瘾君子，和家人矛盾重重被赶出家门。就是这样一个坏小子突然出现在米拉的生活里。米拉无可救药地爱上了摩斯，而摩斯也对米拉产生了强烈的感觉。

两人之间的感情迅速升温，没几天就如漆似胶地腻歪在了一起。

这既是初恋，也是“末”恋。

爱情虽然美好，但是留给米拉的时间却很少。初尝爱情滋味的米拉自然欢欣雀跃，但身体的疼痛时刻提醒着她迎接死亡。美好的爱情刚刚开始就要走向灭亡。

悲剧就是把美好的事物一点点毁灭给你看，本片正是一点点蹂躏米拉的快乐，形成一颗颗催泪弹射向观众。

《乳牙》就像是一张绝症少女的遗愿清单。

留给米拉填写的清单很短，米拉在清单上所写的正是爱情。

摩斯绝不是一个值得托付终身的人，他嗑药撒谎，丝毫没有可信度。但他身上散发着坏男孩特有的强烈荷尔蒙，这对于只想体验一下爱情的人来说，足够了。

陪伴米拉走完人生最后一段的不是音乐和舞蹈，而是爱情。音乐和舞蹈都是送米拉上路的序曲，唯有奋不顾身的爱情才是米拉安然走完人生的伴奏。

轰轰烈烈不管不顾的爱一场，从这个意义上讲，米拉做到了绝大多数人做不到的事情。

与其每天重复过着单调乏味的生活，倒不如不留遗憾的痛快一场。她享受到了爱情带来的愉悦，避免了爱情的苦楚。从这个意义上看，米拉也是幸运的。

绝症少女的遗愿清单，

青春定格在无怨无悔。

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