绝症少女的遗愿清单——《乳牙》 今天聊聊电影《乳牙》。 片名Babyteeth (2019),别名谢谢你爱过我(台)。 看惯了韩剧里的“车祸癌症治不好”,澳大利亚导演香农·墨菲用她的处女作长片《乳牙》讲述了澳洲少女生命最后一刻的爱恋。 本片荣获第76届威尼斯电影节金狮奖提名奖,极具个人特点的光影给人留下深刻印象。 上十年级的少女米拉身患绝症,在她生命最后的日子里,和她相伴的就是父母和病床。 突然出现的摩斯闯进了米拉的生活里,给米拉生命最后的时光带来了一些不一样的色彩。 十年级也就是我们高一的年纪,米拉大概也就是十五六岁的小女孩儿。 米拉的乳牙将将掉完,迎来的不是人生全新篇章,而是终章。 一个花季少女还没有等待绽放的年龄,就早早被宣判了死刑。等待她的就是并不遥远的死亡,即便化疗也没有办法挽救她的生命。 人生中还有许许多多有趣的事情等着她,偏偏米拉等不到了。其中最重要的人生体验就是爱情。 爱情的来临是不讲道理的,就像米拉所经历的感情一样,这是一段别无选择又突如其来的初恋。 摩斯是个嗑药瘾君子,和家人矛盾重重被赶出家门。就是这样一个坏小子突然出现在米拉的生活里。米拉无可救药地爱上了摩斯,而摩斯也对米拉产生了强烈的感觉。 两人之间的感情迅速升温,没几天就如漆似胶地腻歪在了一起。 这既是初恋,也是“末”恋。 爱情虽然美好,但是留给米拉的时间却很少。初尝爱情滋味的米拉自然欢欣雀跃,但身体的疼痛时刻提醒着她迎接死亡。美好的爱情刚刚开始就要走向灭亡。 悲剧就是把美好的事物一点点毁灭给你看,本片正是一点点蹂躏米拉的快乐,形成一颗颗催泪弹射向观众。 《乳牙》就像是一张绝症少女的遗愿清单。 留给米拉填写的清单很短,米拉在清单上所写的正是爱情。 摩斯绝不是一个值得托付终身的人,他嗑药撒谎,丝毫没有可信度。但他身上散发着坏男孩特有的强烈荷尔蒙,这对于只想体验一下爱情的人来说,足够了。 陪伴米拉走完人生最后一段的不是音乐和舞蹈,而是爱情。音乐和舞蹈都是送米拉上路的序曲,唯有奋不顾身的爱情才是米拉安然走完人生的伴奏。 轰轰烈烈不管不顾的爱一场,从这个意义上讲,米拉做到了绝大多数人做不到的事情。 与其每天重复过着单调乏味的生活,倒不如不留遗憾的痛快一场。她享受到了爱情带来的愉悦,避免了爱情的苦楚。从这个意义上看,米拉也是幸运的。 绝症少女的遗愿清单, 青春定格在无怨无悔。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 剧情片(2621) 澳大利亚(98) 小成本(1079)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.