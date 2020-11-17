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你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>《爱与怪物》：爱情战胜怪物

《爱与怪物》：爱情战胜怪物

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2020-11-17 1:47:15

比较轻松的奇幻动作片，背景格局很大，故事切入点很小。人类为击毁撞地球的行星，发射很多火箭，导致无数化学物质散落地表，进而使小的冷血生物变异，变成吃人的特大号，人类被迫转移到地堡生活，形成分散的聚集区。以上是背景。懦弱胆小的男主乔为了爱情，单枪匹马走出地堡，追寻七年未见的女友。路上遇到一只狗，作为搭档。又遇上两个本领高超的野外生存者，懂得和怪物作斗争的方法，他们救了乔，并教他生存技巧和打怪方法。分别之后，生存者去山上找落脚点，乔则独自带着狗子去找女友艾米。

 

 

 

 

 

消灭掉几只怪物，特大号的蟾蜍、蜗牛、蜈蚣、沙鸟，还遇到过一只断了脚却很温暖的机器人，乔终于找到艾米的聚集地。却不料时过境迁，七年了，艾米有过男友，对乔的感情也变了，乔很失望，打算返回原来的地堡。这时候，乔发现艾米地堡的船长带着两个水手，竟然是坏蛋，偷大家的食物，还利用铁链连着特大螃蟹拉船，要将众人作为螃蟹的盘中餐。乔和艾米奋力战斗，乔注视螃蟹的眼睛，用手炮打断了束缚螃蟹的铁链，螃蟹知恩图报，返回水中咬死了船长和水手。经过这一战斗，乔和艾米亲吻，感情复合。

 

 

 

 

 

 

乔再次冒险返回原来地堡，他已经成长，变得勇敢无比，决定带大家走出地堡，去山上找生存者。他做了广播，“我能做到的，所有人都能做到”，动员所有幸存的人类，走出地堡，呼吸新鲜空气，到山上重建家园。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 

爱与怪物 (2020)

影评(3)

收藏(68)

爱与怪物/Love and Monsters(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8221864/
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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