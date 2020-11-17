丹麦版丁丁历险记——《野蛮人罗纳尔》

今天聊聊电影《野蛮人罗纳尔》。

片名Ronal Barbaren (2011)，别名野蛮人罗豆芽。

盛产重金属音乐的丹麦，这次拍了一部黄暴突破天际的动画电影。

作为北欧海盗的后人，野蛮人是他们引以为傲的标志。《野蛮人罗纳尔》就是一部以野蛮人为主角的动画电影，但别被片名迷惑住了，《野蛮人罗纳尔》和《野蛮人柯南》可不是一个类型的电影，《野蛮人罗纳尔》专攻下三路，所有笑点离不开黄污内容。毕竟野蛮人讲究的是解放天性，繁殖就是最原始的天行之一。

野蛮人一族的起源颇具北欧神话味道。野蛮人一族的英雄克莱恩击败了恶魔扎尔，解救了人类，克莱恩自己却被刺中心脏，流血七天。一百个人喝了他的血，获得了克莱恩的强壮力量，野蛮人一族由此诞生。

罗纳尔也属于野蛮人一族，可是他没能像其他同伴那样喝下足够的英雄血，只将将喝到一滴血，除了丁丁变得强壮之外，小身板还是弱不禁风的样子。

罗纳尔也获得了罗豆芽的称号。他肩不能看手不能提，更是无法完成野蛮人的日常训练，被同伴嘲笑欺负反倒成了他的日常。

字幕组将罗纳尔翻译为罗豆芽真的是十分传神，简单的名字神形具备，主角的倒霉形象跃然纸上。

某天，恶魔扎尔的崇拜者蓄谋已久杀上门来，将野蛮人一族一举拿下。反倒是罗豆芽太过于瘦弱被当做不是野蛮人放跑，罗豆芽就此成了全村的希望。

罗豆芽就此踏上拯救族人的远征，一路披荆斩棘过关斩将，直到最后获得胜利。整个故事中规中矩。

别看《野蛮人罗纳尔》的故事很稀松平常，但表现形式却极为不同寻常。

整部影片给人的第一感受就是满屏屁股。野蛮人一族孔武有力，却喜欢坦胸露乳，尤其喜欢展示两块臀大肌。观众们总有一种整天看屁股的感觉。而恶魔扎尔一方也不甘落后，即便是武装到了牙齿，他们也一定要把上身亮点裸露在外，极其热衷于展示两块胸大肌。

究竟是臀大肌战胜了胸大肌，还是胸大肌战胜了臀大肌呢？留个大家张着嘴巴看完。

超级黄暴的《野蛮人罗纳尔》还不限于此。

最为有趣的一段是罗豆芽所表现的丁丁历险记。罗豆芽用仅剩无几的隐身药水涂抹全身，药水数量有限，唯独丁丁没能涂到。就这样隐身的罗豆芽和他不隐身的丁丁开始了一场恶趣味冒险。

虽说不是真的上刀山下火海，但罗豆芽丁丁所经历的冒险绝对会让男性观众们感觉胯下一紧。

罗纳尔一路遇到各式同伴，成功凑成骚浪贱组合。

有吟游诗人、有盾女族女战士、有骚气精灵导游，他们用自己的实际行动证明，一个好汉三个帮，如果这个好汉还不够骚气，那就由同伴们补上。

影片做得虽然简陋，但该有的元素都有。

如果观众们看惯了正经大餐，不妨来点儿邪典式黄暴污动画小品换换口味。

黄暴污屎尿屁虽然难登大雅之堂，但的确是全世界人民共通的欢乐密码。你以为北欧人民都很高冷，那是因为你没见识到他们黄暴污的一面。

丹麦版丁丁历险记，

黄暴污别样野蛮人。

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