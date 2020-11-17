网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>丹麦版丁丁历险记——《野蛮人罗纳尔》

丹麦版丁丁历险记——《野蛮人罗纳尔》

加入收藏

2020-11-17 21:09:36

丹麦版丁丁历险记——《野蛮人罗纳尔》

今天聊聊电影《野蛮人罗纳尔》。

片名Ronal Barbaren (2011)，别名野蛮人罗豆芽。

 

盛产重金属音乐的丹麦，这次拍了一部黄暴突破天际的动画电影。

作为北欧海盗的后人，野蛮人是他们引以为傲的标志。《野蛮人罗纳尔》就是一部以野蛮人为主角的动画电影，但别被片名迷惑住了，《野蛮人罗纳尔》和《野蛮人柯南》可不是一个类型的电影，《野蛮人罗纳尔》专攻下三路，所有笑点离不开黄污内容。毕竟野蛮人讲究的是解放天性，繁殖就是最原始的天行之一。

 

野蛮人一族的起源颇具北欧神话味道。野蛮人一族的英雄克莱恩击败了恶魔扎尔，解救了人类，克莱恩自己却被刺中心脏，流血七天。一百个人喝了他的血，获得了克莱恩的强壮力量，野蛮人一族由此诞生。

罗纳尔也属于野蛮人一族，可是他没能像其他同伴那样喝下足够的英雄血，只将将喝到一滴血，除了丁丁变得强壮之外，小身板还是弱不禁风的样子。

 

罗纳尔也获得了罗豆芽的称号。他肩不能看手不能提，更是无法完成野蛮人的日常训练，被同伴嘲笑欺负反倒成了他的日常。

字幕组将罗纳尔翻译为罗豆芽真的是十分传神，简单的名字神形具备，主角的倒霉形象跃然纸上。

 

某天，恶魔扎尔的崇拜者蓄谋已久杀上门来，将野蛮人一族一举拿下。反倒是罗豆芽太过于瘦弱被当做不是野蛮人放跑，罗豆芽就此成了全村的希望。

罗豆芽就此踏上拯救族人的远征，一路披荆斩棘过关斩将，直到最后获得胜利。整个故事中规中矩。

 

别看《野蛮人罗纳尔》的故事很稀松平常，但表现形式却极为不同寻常。

整部影片给人的第一感受就是满屏屁股。野蛮人一族孔武有力，却喜欢坦胸露乳，尤其喜欢展示两块臀大肌。观众们总有一种整天看屁股的感觉。而恶魔扎尔一方也不甘落后，即便是武装到了牙齿，他们也一定要把上身亮点裸露在外，极其热衷于展示两块胸大肌。

究竟是臀大肌战胜了胸大肌，还是胸大肌战胜了臀大肌呢？留个大家张着嘴巴看完。

 

超级黄暴的《野蛮人罗纳尔》还不限于此。

最为有趣的一段是罗豆芽所表现的丁丁历险记。罗豆芽用仅剩无几的隐身药水涂抹全身，药水数量有限，唯独丁丁没能涂到。就这样隐身的罗豆芽和他不隐身的丁丁开始了一场恶趣味冒险。

虽说不是真的上刀山下火海，但罗豆芽丁丁所经历的冒险绝对会让男性观众们感觉胯下一紧。

 

罗纳尔一路遇到各式同伴，成功凑成骚浪贱组合。

有吟游诗人、有盾女族女战士、有骚气精灵导游，他们用自己的实际行动证明，一个好汉三个帮，如果这个好汉还不够骚气，那就由同伴们补上。

 

影片做得虽然简陋，但该有的元素都有。

如果观众们看惯了正经大餐，不妨来点儿邪典式黄暴污动画小品换换口味。

黄暴污屎尿屁虽然难登大雅之堂，但的确是全世界人民共通的欢乐密码。你以为北欧人民都很高冷，那是因为你没见识到他们黄暴污的一面。

 

丹麦版丁丁历险记，

黄暴污别样野蛮人。

点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 动画(1603) 动作片(1030) 丹麦(44) 娱乐片(764)

7.3 

野蛮人罗纳尔 (2011)

影评(32)

收藏(300)

野蛮人罗纳尔/Ronal barbaren(2011)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8221893/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
天堂电影小组 10001

RSS订阅

天堂电影小组

511713名成员56851个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:19分

 