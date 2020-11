丹麦版丁丁历险记——《野蛮人罗纳尔》 今天聊聊电影《野蛮人罗纳尔》。 片名Ronal Barbaren (2011),别名野蛮人罗豆芽。 盛产重金属音乐的丹麦,这次拍了一部黄暴突破天际的动画电影。 作为北欧海盗的后人,野蛮人是他们引以为傲的标志。《野蛮人罗纳尔》就是一部以野蛮人为主角的动画电影,但别被片名迷惑住了,《野蛮人罗纳尔》和《野蛮人柯南》可不是一个类型的电影,《野蛮人罗纳尔》专攻下三路,所有笑点离不开黄污内容。毕竟野蛮人讲究的是解放天性,繁殖就是最原始的天行之一。 野蛮人一族的起源颇具北欧神话味道。野蛮人一族的英雄克莱恩击败了恶魔扎尔,解救了人类,克莱恩自己却被刺中心脏,流血七天。一百个人喝了他的血,获得了克莱恩的强壮力量,野蛮人一族由此诞生。 罗纳尔也属于野蛮人一族,可是他没能像其他同伴那样喝下足够的英雄血,只将将喝到一滴血,除了丁丁变得强壮之外,小身板还是弱不禁风的样子。 罗纳尔也获得了罗豆芽的称号。他肩不能看手不能提,更是无法完成野蛮人的日常训练,被同伴嘲笑欺负反倒成了他的日常。 字幕组将罗纳尔翻译为罗豆芽真的是十分传神,简单的名字神形具备,主角的倒霉形象跃然纸上。 某天,恶魔扎尔的崇拜者蓄谋已久杀上门来,将野蛮人一族一举拿下。反倒是罗豆芽太过于瘦弱被当做不是野蛮人放跑,罗豆芽就此成了全村的希望。 罗豆芽就此踏上拯救族人的远征,一路披荆斩棘过关斩将,直到最后获得胜利。整个故事中规中矩。 别看《野蛮人罗纳尔》的故事很稀松平常,但表现形式却极为不同寻常。 整部影片给人的第一感受就是满屏屁股。野蛮人一族孔武有力,却喜欢坦胸露乳,尤其喜欢展示两块臀大肌。观众们总有一种整天看屁股的感觉。而恶魔扎尔一方也不甘落后,即便是武装到了牙齿,他们也一定要把上身亮点裸露在外,极其热衷于展示两块胸大肌。 究竟是臀大肌战胜了胸大肌,还是胸大肌战胜了臀大肌呢?留个大家张着嘴巴看完。 超级黄暴的《野蛮人罗纳尔》还不限于此。 最为有趣的一段是罗豆芽所表现的丁丁历险记。罗豆芽用仅剩无几的隐身药水涂抹全身,药水数量有限,唯独丁丁没能涂到。就这样隐身的罗豆芽和他不隐身的丁丁开始了一场恶趣味冒险。 虽说不是真的上刀山下火海,但罗豆芽丁丁所经历的冒险绝对会让男性观众们感觉胯下一紧。 罗纳尔一路遇到各式同伴,成功凑成骚浪贱组合。 有吟游诗人、有盾女族女战士、有骚气精灵导游,他们用自己的实际行动证明,一个好汉三个帮,如果这个好汉还不够骚气,那就由同伴们补上。 影片做得虽然简陋,但该有的元素都有。 如果观众们看惯了正经大餐,不妨来点儿邪典式黄暴污动画小品换换口味。 黄暴污屎尿屁虽然难登大雅之堂,但的确是全世界人民共通的欢乐密码。你以为北欧人民都很高冷,那是因为你没见识到他们黄暴污的一面。 丹麦版丁丁历险记, 黄暴污别样野蛮人。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 动画(1603) 动作片(1030) 丹麦(44) 娱乐片(764)

