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《空中危机》：黑锅下面的巨大阴谋

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2020-11-18 16:19:39

悬疑气氛渲染得不错，节奏也很紧凑，有几处大的转折，朱迪·福斯特的表演很给力，影片抓住了影迷的注意力。南方网娱乐评：“该片有大量意想不到的转折，虽然结尾不太可信，然而始终能抓住观众继续观看。在视觉上也相当不错，精美的飞机内部布景可以看出花了很大工夫。”影迷说：“这部电影仍然是好人坏人到最后一刻才分清楚，但是屏着一口气看完的电影总是能让人很投入的，更何况里面还有Sean Bean。”母亲带着女儿上了飞机，不料女儿竟然失踪，她联合机组成员去找，却找不到，不久从机组手里拿到了女儿已经去世的证明书，更有心理医生告诉她要接受现实。然而，她突然看到女儿登机时候在飞机窗户上画的爱心。。。

 

 

 

 

剧情：凯尔·普拉特(茱迪·福斯特饰)的丈夫坠楼身亡，满心创痛的她带着6岁的女儿以及丈夫的棺材，登上从柏林飞往纽约的飞机。然而飞机起飞后女儿不翼而飞。所有的证据都证明她的女儿没有登机，没有人看到女儿，机组成员更拿出了女儿随丈夫一起摔死的证明书。所有人都怀疑凯尔的神经有问题，但是作为一个母亲，她深信女儿就在飞机上。凯尔是飞机的设计者，对于飞机的内部构造了然于心，她决定不听任何人的劝告，执着地在机舱的每个角落搜寻着女儿的下落。因此被飞机乘警卡森逮捕，并随时监视。

 

 

 

 

 

来了一个心理医生为她疏导情绪，劝她接受现实，正当凯尔怀疑自己，即将接受痛苦的现实时，她突然看到女儿登机时候在飞机窗户上画的爱心。于是假装去卫生间的机会，她翻上卫生间的天花板，捣乱了飞机的线路，令飞机供电失灵，又翻到货舱寻找女儿。利用密码打开了丈夫的棺材，随即被乘警卡森带走。

 

 

 

 

 

=========剧透线

 

卡森把凯尔拷在了座位上，自己到货舱，从棺材中取出炸弹和控制器。然后找机长（Sean Bean ），说凯尔是恐怖分子，利用丈夫的棺材运上炸弹，身藏控制器，要爆破飞机，提出的条件是五千万美金打到账号上，并且需要一架直升机。机长要与凯尔说话，被卡森阻止，卡森建议机长按要求去做。机长为了400多乘客安全，只好同意打钱。飞机迫降加拿大纽芬兰，乘客先疏散，机组人员也疏散。只剩卡森和凯尔的对决，由于对飞机构造熟悉，凯尔顺利在设备室找到了女儿，并且炸死了卡森。当被疏散的乘客和机组人员看见飞机上走下抱着女儿的凯尔时，对母亲的决心和信心涤荡起从心而起的尊敬。原来卡森才是劫机的恐怖分子， 有一个空姐是同伙，负责安装棺材的柏林太平间主管也是同伙之一。凯尔坠楼的丈夫是被卡森一伙害死的，因为需要一副棺材带炸弹，而不被扫描。凯尔自身懂得飞机构造，是为恐怖分子背锅的最佳人选。

 

 

 

 

 

反派的计划：

一.选定目标，1.女主是飞机引擎工程师，对飞机构造了解有作案能力；2.女主夫妻是美国人，丈夫死后需乘机返美。
二.实施计划：1.杀死丈夫，通过丈夫棺材运送炸药和遥控器可以避过安检；2.绑架女儿，导致女主在飞机上做出一系列歇斯底里行为，让她成为重要嫌疑人；由于种族问题，飞机上的阿拉伯人也顺便成为嫌疑人；3.串通空姐，证明女儿未登记，进一步加重女主嫌疑；4.欺骗机长把钱转入指定账户；5.告诉机长只要转账成功并安排好可供女主逃跑的直升机，女主就会放乘客和机组下机不伤无辜；6.反派如果能提前顺利下机，就引爆炸弹，趁乱逃走；7.反派如果没顺利下机，机上就只剩反派和女主，他将女主击毙后再下机逃走。
ps 反派不需要彻底甩锅女主，因为他拿到钱始终是会逃走，一旦反派突然失踪自然会真相大白。反派的目的只是在逃走之前把锅甩给女主即可。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

 

7.2 

空中危机 (2005)

影评(219)

收藏(1003)

空中危机/Flightplan(2005)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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