《姜子牙》：救一人还是救苍生？

片中姜子牙对生灵与普罗大众的悲悯情节着实升华了立意。同时故事给人的感觉又有些模糊，有很多没说透的东西。电影从武王伐纣之战结束后，姜子牙奉天尊之命，斩杀九尾狐妖开始。但是，在斩杀之时，他看到了狐妖体内有一个无辜的元神。狐妖也口口声声说姜子牙不知道师尊做了什么。姜子牙觉得狐妖之事另有隐情，更为了救那一个无辜元神，便放走了元神和狐妖。

姜子牙被师尊发配到北海参悟，原是姜子牙死对头的申公豹在本片中成了他的帮手。姜子牙在北海怪物酒馆中，看到一个叫小九的姑娘来巡幽都山地图，姑娘长相就像狐妖体内的那个元神，为了一探究竟，姜子牙和她一起赶往幽都山，小九说幽都山有她的父亲。路上遇到过大战死去的无数冤魂，也遇到已被封为姻缘神的纣王。不久，狐妖追杀而来，事情真相慢慢清晰。

小九姑娘原来是人类的苏妲己，狐妖被天尊所骗附身苏妲己。天尊所谓“斩杀”，其实是一次灭口。伐纣之战，是天尊看纣王昏庸，想要给天下人最好的安排，于是和狐妖结盟，许诺给狐妖位列仙班的好处，让狐妖与人类女子连上同命锁，附身其上，魅惑纣王，并且妖惑人间，使得民愤日起，最终推翻纣王。大战之后，天尊背盟，又要把狐族斩草除根。说白了，一切都是天尊的一盘棋。当然，是天尊为了给黎民苍生“最好”的生活而下的一盘棋，是一盘“保护”苍生的棋。但是，战乱之后，苍生过得并不幸福。生灵涂炭、流离失所，各个团体之间彼此对立与仇视，狐族更是失去了生存的空间，人人得而诛之。姜子牙与师尊的不合，还有理念的不同，在师尊眼中，可以为了苍生、牺牲一人而诛灭狐妖，但姜子牙认为任何一个无辜的灵魂都应得到重视。

最后狐妖放出了成为冤魂的无数狐子狐孙，打斗之后被姜子牙消灭，姜子牙也促成了小九的转世为人。姜子牙再次被师尊欣赏，被邀请到玉虚宫，师尊没料到超脱的姜子牙破坏了玉虚宫以及通往玉虚宫的天梯。上天，或者说师祖也惩罚了师尊，人世间又重获了和平与希望。姜子牙从人人唾弃的叛徒又成为了英雄。

四不相：明代古典神魔《封神演义》中的神兽坐骑，原为阐教圣人元始天尊之骑，后赠给门下的弟子姜子牙伐纣所用。一则是助西周大军抵御各方珍奇异兽；二则是暗中保护姜子牙。《封神演义》第三十八回·四圣西岐会子牙：

元始曰：“姜尚，也是你四十年修行之功，与贫道代理封神，今把此兽与你骑往西岐，好会三山、五岳、四渎之中奇异文物。”又命南极仙翁取一木鞭，长三尺六寸五分，有二十一节；每一节有四道符印，共八十四道符印，名曰：“打神鞭”。子牙跪而接受；又拜恳曰：“望老师大发慈悲！”元始曰：“你此一去，往北海过，还有一人等你。贫道将此中央戊己之旗付你。旗内有简，临迫之际，当看此简，便知端的。”子牙叩首辞别，出玉虚宫。南极仙翁送子牙至麒麟崖。子牙上了四不相，把顶上角一拍，那兽一道红光起去，铃声响亮，往西岐来。