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你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>《富贵列车》：全明星动作搞笑 经典

《富贵列车》：全明星动作搞笑 经典

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2020-11-21 16:41:44

洪金宝真是牛人，在当时一呼百应，喊来了这么多明星客串，难怪成龙是大哥，曾志伟是大哥，洪金宝是大哥大。元彪饰演消防队队长，一个镜头内完成从三层楼高的房顶一跃而下，空中翻腾，并且着地后立马起来，继续演戏。这个高难度的动作没有扎实基本功和胆量的人是不敢尝试的。影片是八十年代经典的喜剧电影，是洪家班最为得意的商业作品之一。单看演员表就知道此片的份量，大岛由加利这样的打女与钟镇涛、沈殿霞、关之琳、午马、吴耀汉、曾志伟、林正英、元华、元彪、楼南光等等一群喜剧主将，俨然已经能令人耳目添光。影片故事精良，笑料不断，而动作更是堪称一流水准。影片一经推出，立即成为香港观众的最爱，票房卖了个满堂红，风头直逼当年的冠军影片《英雄本色》，坐到了年度卖座第二的榜眼位置上。

 

 

剧情：民国初年，列车富贵号从上海发往成都，车上乘客非富即贵。车上三个日本人身上藏有中国的秦始皇兵马俑地图，引起了黑帮注意，便勾结山贼准备中途劫车，途中的汉水镇偏僻，他们决定在那里动手。

 

 

专门偷鸡摸狗的程放天（洪金宝 饰）也打上了这趟列车的主意，为了让乘客在家乡汉水镇消费，他炸毁了家乡汉水镇前的一段铁路，列车果然停在了汉水镇。专职追拿程放天的国际刑警来福（钟镇涛）也追踪到汉水镇。

 

 

 

汉水镇当地消防队队长曹卓坚（元彪 饰）认出程放天是通缉犯，于是想捉拿他归案。汉水镇保安队长竹波（曾志伟）带着手下抢了镇子的银行，又要打劫富贵号的乘客，最终被曹卓坚逮捕入狱。支线剧情还有，喜欢程放天的妓女阿红带了几个姐妹（关之琳 等）来汉水镇找他。乘客吴耀汉背着老婆沈殿霞偷情，在房间被老婆发现后谎称长江二号、长江三号，不料柜子里、床底下出来了很多黑帮男人，自称长江六号、七号。。。一直到十四号。吴耀汉惊掉下巴。

 

 

 

 

 

最终大战，上百山贼围攻汉水镇。几股力量决定联合起来抗击强敌。又打败日本人，拿回了兵马俑图。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 

富贵列车 (1986)

影评(30)

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富贵列车/Foo gwai lit che(1986)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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