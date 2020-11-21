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口吐芬芳被教做人——《腰间持枪》

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2020-11-21 21:15:09

口吐芬芳被教做人——《腰间持枪》

今天聊聊电影《腰间持枪》。

片名Guns Akimbo (2019)，别名玩命Online：双枪对决(台) /半路枪手。

 

这是一部强调视觉效果的R级爽片。

影片里通过生活不如意的男主角迈尔斯，狠狠地将一切不顺眼的事物痛扁一番。观众们也可以借着爽片无底线的欢乐90分钟。

 

迈尔斯的身份是生活中较为常见的怪胎集合体。

他是一名资深宅男，热衷于各类电子游戏，没什么钱财，每天蜗居在巴掌大的房子内，本职工作是一个程序猿，编写一些毫无营养的手游圈钱，业余生活是在网上做喷子，喷天喷地喷空气。

感情方面，目前还是单身，被女友诺娃甩了，继续快乐单身汉生活。工作方面，每天被上司PUA，上班就是挨骂。

 

迈尔斯为了发泄生活中的不如意，在网络上各种对线喷人，狂喷自嗨、口吐芬芳，说出各种不负责任的话感觉很爽快。某一天他乱喷的时候，惹到了一个名叫斯基姆（skizm）的组织，结果被人顺着网线找上门来。迈尔斯开始为过激言论买单。

斯基姆组织可不是省油的灯，组织头目维克多是一名刑满释放人员，长期浸淫违法犯罪活动，拉拢了一群打手黑客，建立了地下视频直播节目。节目搜罗各地犯罪分子，让犯罪分子捉对厮杀，并进行直播，吸引了上千万观众观看。

迈尔斯喷了斯基姆组织，结果被斯基姆强行安排上，双手被钉上双枪，前女友被掳走当人质，强制性参加厮杀节目。

 

迈尔斯问天无路、问地无门，只能硬着头皮参加这个倒霉催的节目。他的对手不仅是连杀47人风头正劲的尼克斯，还有被买通的黑警。

迈尔斯要想尽一切办法活下去，还要找机会破除斯基姆组织的控制。

 

本片主演丹尼尔·雷德克里夫是观众们熟悉的哈利·波特。

成功扮演小哈利后，丹尼尔·雷德克里夫一直在寻求转型，接连出演《瑞士军刀男》《丛林》《困兽之斗》《逃离比勒陀利亚》等一系列不同类型电影。这次在爽片《腰间持枪》中，他依旧是自毁形象，用极为夸张的扮相挑战自我。

丹尼尔这么拼命的目的就一个，希望观众们多看点儿电影，别每次提到他只会说哈利·波特。

 

女主角萨玛拉·维文的形象一如既往，都是那种疯狂的漂亮花瓶。她从《大骚乱》《辣手保姆》《准备好了没》等影片，到这部《腰间持枪》，角色形象保持一致。

漂亮妹子不会只做一个好看花瓶，要做花瓶也是最能打的那一个。

 

迈尔斯用亲身经历告诫观众，千万不要有“我穷我有理、我弱我正义”的错觉。迈尔斯的身份设定基本已经是最底层社畜了，工作、感情、生活没有一个如意的，唯一能够找回存在的事情就剩下网上喷人了。

喷的时候可要小心，万一惹到了不管不顾的大坏蛋们，那就要吃不了兜着走了。

 

迈尔斯被动成为了一位大杀四方的明星，成了前女友眼中的英雄，情绪饱满的爆发和双枪双持成了他的标志。这个过程付出的代价则是身边为数不多的亲友们，段位越来越高，能够交结的人却越来越少。

社畜被逼着走上一条反抗道路，但那也是没办法的事情，如果可以选择的话，社畜宁愿做一条混吃等死的咸鱼。

 

《腰间持枪》的主要看点集中在视觉效果，红蓝色调是整部影片主色调。霓虹灯强烈闪烁，快慢镜头交错，刻意营造一种电子游戏闯关式体验。熟悉各类3A大作的资深玩家，会在影片中看到许多似曾相识的镜头。

年纪大了玩不动激烈电子游戏的观众们，不妨看看这部爽片，借着狂野键盘侠的双枪双持云游戏一番，重温那逝去的岁月……

 

口吐芬芳被教做人，

双枪双持进阶高玩。

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6.7 

腰间持枪 (2019)

影评(4)

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腰间持枪/Guns Akimbo(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8222023/
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