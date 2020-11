口吐芬芳被教做人——《腰间持枪》 今天聊聊电影《腰间持枪》。 片名Guns Akimbo (2019),别名玩命Online:双枪对决(台) /半路枪手。 这是一部强调视觉效果的R级爽片。 影片里通过生活不如意的男主角迈尔斯,狠狠地将一切不顺眼的事物痛扁一番。观众们也可以借着爽片无底线的欢乐90分钟。 迈尔斯的身份是生活中较为常见的怪胎集合体。 他是一名资深宅男,热衷于各类电子游戏,没什么钱财,每天蜗居在巴掌大的房子内,本职工作是一个程序猿,编写一些毫无营养的手游圈钱,业余生活是在网上做喷子,喷天喷地喷空气。 感情方面,目前还是单身,被女友诺娃甩了,继续快乐单身汉生活。工作方面,每天被上司PUA,上班就是挨骂。 迈尔斯为了发泄生活中的不如意,在网络上各种对线喷人,狂喷自嗨、口吐芬芳,说出各种不负责任的话感觉很爽快。某一天他乱喷的时候,惹到了一个名叫斯基姆(skizm)的组织,结果被人顺着网线找上门来。迈尔斯开始为过激言论买单。 斯基姆组织可不是省油的灯,组织头目维克多是一名刑满释放人员,长期浸淫违法犯罪活动,拉拢了一群打手黑客,建立了地下视频直播节目。节目搜罗各地犯罪分子,让犯罪分子捉对厮杀,并进行直播,吸引了上千万观众观看。 迈尔斯喷了斯基姆组织,结果被斯基姆强行安排上,双手被钉上双枪,前女友被掳走当人质,强制性参加厮杀节目。 迈尔斯问天无路、问地无门,只能硬着头皮参加这个倒霉催的节目。他的对手不仅是连杀47人风头正劲的尼克斯,还有被买通的黑警。 迈尔斯要想尽一切办法活下去,还要找机会破除斯基姆组织的控制。 本片主演丹尼尔·雷德克里夫是观众们熟悉的哈利·波特。 成功扮演小哈利后,丹尼尔·雷德克里夫一直在寻求转型,接连出演《瑞士军刀男》《丛林》《困兽之斗》《逃离比勒陀利亚》等一系列不同类型电影。这次在爽片《腰间持枪》中,他依旧是自毁形象,用极为夸张的扮相挑战自我。 丹尼尔这么拼命的目的就一个,希望观众们多看点儿电影,别每次提到他只会说哈利·波特。 女主角萨玛拉·维文的形象一如既往,都是那种疯狂的漂亮花瓶。她从《大骚乱》《辣手保姆》《准备好了没》等影片,到这部《腰间持枪》,角色形象保持一致。 漂亮妹子不会只做一个好看花瓶,要做花瓶也是最能打的那一个。 迈尔斯用亲身经历告诫观众,千万不要有“我穷我有理、我弱我正义”的错觉。迈尔斯的身份设定基本已经是最底层社畜了,工作、感情、生活没有一个如意的,唯一能够找回存在的事情就剩下网上喷人了。 喷的时候可要小心,万一惹到了不管不顾的大坏蛋们,那就要吃不了兜着走了。 迈尔斯被动成为了一位大杀四方的明星,成了前女友眼中的英雄,情绪饱满的爆发和双枪双持成了他的标志。这个过程付出的代价则是身边为数不多的亲友们,段位越来越高,能够交结的人却越来越少。 社畜被逼着走上一条反抗道路,但那也是没办法的事情,如果可以选择的话,社畜宁愿做一条混吃等死的咸鱼。 《腰间持枪》的主要看点集中在视觉效果,红蓝色调是整部影片主色调。霓虹灯强烈闪烁,快慢镜头交错,刻意营造一种电子游戏闯关式体验。熟悉各类3A大作的资深玩家,会在影片中看到许多似曾相识的镜头。 年纪大了玩不动激烈电子游戏的观众们,不妨看看这部爽片,借着狂野键盘侠的双枪双持云游戏一番,重温那逝去的岁月…… 口吐芬芳被教做人, 双枪双持进阶高玩。 点击这里: 近期影视推荐

