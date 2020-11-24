《力王》：大家的童年阴影

力王是樊少皇演的，副所长是他的父亲樊梅生演的，两人的冲突戏还挺激烈。cult范十足的暴力血腥片，根据同名日本漫画改编，成为很多人的童年阴影。把肠子拉出来去勒死别人，这种杀人方式让人难以忘记。力王的终极武器是拳头，一拳打透人的肚子，或者把脑袋打掉。副所长独眼蛇用手上的钩子把人钩走，也是残忍至极。最后所长被力王绞成肉酱，让人印象深刻。现在重看，感觉没有以前那么可怕，倒是觉得好玩，变成了一种情怀。

剧情：贺力王（樊少皇 饰）自幼蛮力过人，后经父亲的朋友善鬼叔叔（丹波哲郎 饰）指点，习得精纯硬气功。力王女友莹莹意外撞破毒贩交易，毒贩将莹莹捉回使其坠楼身亡，力王击毙毒贩为女友报仇，因此被关入国分监狱。时值2001年，监狱被私人承包成为盈利工具，犯人遭受残暴对待苦不堪言。力王不能容忍国分监狱北仓杀手山猫欺凌弱小，出手将其重伤，触怒北仓天王鸣海，副监狱长独眼蛇（樊梅生）挑斗二人对决，力王出手轰杀鸣海，自此卷入与国分监狱四仓中其他三大天王黄泉、泰山、白神的连番战斗。力王烧毁监狱中的罂粟地，使度假归来的监狱所长（何家驹 饰）大为光火，而同样习练硬气功的所长，将是力王最强大的敌人。力王在监狱中一直为弱小出头，获得狱友们的支持，杀死所长之后，用拳头打破高墙，放大家回家。