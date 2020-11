分享秘密纯真童年——《秘密花园》 今天聊聊电影《秘密花园》。 片名The Secret Garden (2020)。 《秘密花园》是美国女作家弗朗西丝·霍奇森·伯内特的经典儿童文学作品。如果不连电视剧版的话,这部2020版《秘密花园》是第4次拍摄的电影版。 弗朗西丝·霍奇森·伯内特(1849—1924)出于英国曼彻斯特,是一位影响了20世纪英国的女作家,也是最早使用现代心理描写手法进行少儿文学创作的作家之一。她双亲早逝,家境贫寒,16岁时移民美国;18岁时开始发表作品;28风时出版了第一部畅销书《劳瑞家的闺女》;62岁时创作了她最著名最成功的作品《秘密花园》,奠定了她在英国文学史上地位。此外还有代表作品《小公主》《小少爷方特罗伊》等,都是世界文学宝库中的经典著作。 小说《秘密花园》发生在维多利亚时代,玛丽是一名娇生惯养的富家小姐,任性骄横。突然发生的瘟疫夺走了玛丽双亲生命,玛丽成了一名孤儿,被住在英国古老庄园里的亲戚收养。 在诺大的庄园里,玛丽遇到了表兄科林。科林常年卧床养病,自怨自艾,弱不禁风,认为驼背都会导致死亡。 不受约束的玛丽自然不会安分地带着,她开始探索庄园的角角落落。果不其然,她发现了庄园内被关闭多年的秘密花园。一群孩子在秘密小天地里尽情玩耍,还学会了互帮互助团结有爱,不仅自己变得活力满满,还影响了身边大人也变得积极乐观。 2020版《秘密花园》将人物、故事时间往后推移,目的就是让影片更加富有现代气息。 往后推移时间后,改变的仅仅是时间背景,基本剧情并没有变化。玛丽依旧是任性富家小姐,科林依旧是病娇富家公子哥,迪肯依旧是开朗乐观的穷家孩子。 玛丽父亲在大英帝国殖民地担任管理者,在印巴分治前夕遭遇瘟疫。虽然很不幸,但可见玛丽的家庭条件十分优渥。玛丽自幼娇生惯养,即便被送到亲戚家寄养,也不改一贯的脾气。 科林老爹能拥有这样一座超大庄园,自然也是家庭条件不输玛丽老爸。有经济支撑,才能有科林每天变着花样的无病呻吟。 初看二人,他们俩很有点儿薛宝钗、贾宝玉的味道,其实角色起点低是为了后续有充足提升空间。待他们发现成长的乐趣后,观众们就会喜欢上这些童心未泯又变得懂事的孩子。 玛丽在庄园里游玩的时候,发现了一处被关闭多年的秘密花园。独乐乐不如众乐乐,玛丽一定要和科林分享自己的发现,而且总是一个人在空荡的庄园里面疯也没劲。 深居简出的科林大门不出二门不迈,以身体抱恙多次拒绝玛丽的邀请,加上思念母亲、父亲冷漠等元素,更是一副病娇状态。 软的不行那就来硬的,玛丽拉上新认识的农家男孩迪肯,硬是把科林拖出房间,走进秘密花园。 秘密花园里仿佛有魔力一般,骄横的玛丽变得团结有爱,病娇的科林变得坚强随和。魔力进一步扩散,庄园的主人也走出了丧妻悲痛,父子关系变得更加融洽。大家好像都找到了久违的快乐源泉。 《秘密花园》既然是儿童文学,那么重点自然是关注孩子的成长。影片也是用孩子们能看得懂的语言去描写孩子们的成长。 通过玛丽、科林等人的变化,影片证明了孩子们生来都是一张白纸,关键在于后天培养引导。玛丽、科林通过自己的摸索发现,找到一条适合自己成长的道路。而如果让他们继续生活在养尊处优的环境中,长大后他们可能就会成为一名废人了。 原著小说是适合10岁孩童阅读的少儿文学,电影版也同样如此,适合10岁左右孩子观看。不要用成年人眼光看到这部电影,这本来就不是拍给老大不小的人的。 影片中大量高饱和度画面色彩绚烂,就像孩子们看待这个世界一样,多姿多彩。他们并没有成年人的那些烦恼,拥有的就是眼前的快乐。既然可以快乐开心地成长,何必躲在阴暗角落里顾影自怜呢。 分享秘密纯真童年, 绝美花园快乐成长。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 法国(451) 英国(607) 剧情片(2635) 儿童片(141)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.