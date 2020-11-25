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分享秘密纯真童年——《秘密花园》

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2020-11-25 22:35:42

分享秘密纯真童年——《秘密花园》

今天聊聊电影《秘密花园》。

片名The Secret Garden (2020)。

 

《秘密花园》是美国女作家弗朗西丝·霍奇森·伯内特的经典儿童文学作品。如果不连电视剧版的话，这部2020版《秘密花园》是第4次拍摄的电影版。

弗朗西丝·霍奇森·伯内特（1849—1924）出于英国曼彻斯特，是一位影响了20世纪英国的女作家，也是最早使用现代心理描写手法进行少儿文学创作的作家之一。她双亲早逝，家境贫寒，16岁时移民美国；18岁时开始发表作品；28风时出版了第一部畅销书《劳瑞家的闺女》；62岁时创作了她最著名最成功的作品《秘密花园》，奠定了她在英国文学史上地位。此外还有代表作品《小公主》《小少爷方特罗伊》等，都是世界文学宝库中的经典著作。

 

小说《秘密花园》发生在维多利亚时代，玛丽是一名娇生惯养的富家小姐，任性骄横。突然发生的瘟疫夺走了玛丽双亲生命，玛丽成了一名孤儿，被住在英国古老庄园里的亲戚收养。

在诺大的庄园里，玛丽遇到了表兄科林。科林常年卧床养病，自怨自艾，弱不禁风，认为驼背都会导致死亡。

不受约束的玛丽自然不会安分地带着，她开始探索庄园的角角落落。果不其然，她发现了庄园内被关闭多年的秘密花园。一群孩子在秘密小天地里尽情玩耍，还学会了互帮互助团结有爱，不仅自己变得活力满满，还影响了身边大人也变得积极乐观。

 

2020版《秘密花园》将人物、故事时间往后推移，目的就是让影片更加富有现代气息。

往后推移时间后，改变的仅仅是时间背景，基本剧情并没有变化。玛丽依旧是任性富家小姐，科林依旧是病娇富家公子哥，迪肯依旧是开朗乐观的穷家孩子。

 

玛丽父亲在大英帝国殖民地担任管理者，在印巴分治前夕遭遇瘟疫。虽然很不幸，但可见玛丽的家庭条件十分优渥。玛丽自幼娇生惯养，即便被送到亲戚家寄养，也不改一贯的脾气。

科林老爹能拥有这样一座超大庄园，自然也是家庭条件不输玛丽老爸。有经济支撑，才能有科林每天变着花样的无病呻吟。

初看二人，他们俩很有点儿薛宝钗、贾宝玉的味道，其实角色起点低是为了后续有充足提升空间。待他们发现成长的乐趣后，观众们就会喜欢上这些童心未泯又变得懂事的孩子。

 

玛丽在庄园里游玩的时候，发现了一处被关闭多年的秘密花园。独乐乐不如众乐乐，玛丽一定要和科林分享自己的发现，而且总是一个人在空荡的庄园里面疯也没劲。

深居简出的科林大门不出二门不迈，以身体抱恙多次拒绝玛丽的邀请，加上思念母亲、父亲冷漠等元素，更是一副病娇状态。

 

软的不行那就来硬的，玛丽拉上新认识的农家男孩迪肯，硬是把科林拖出房间，走进秘密花园。

秘密花园里仿佛有魔力一般，骄横的玛丽变得团结有爱，病娇的科林变得坚强随和。魔力进一步扩散，庄园的主人也走出了丧妻悲痛，父子关系变得更加融洽。大家好像都找到了久违的快乐源泉。

 

《秘密花园》既然是儿童文学，那么重点自然是关注孩子的成长。影片也是用孩子们能看得懂的语言去描写孩子们的成长。

通过玛丽、科林等人的变化，影片证明了孩子们生来都是一张白纸，关键在于后天培养引导。玛丽、科林通过自己的摸索发现，找到一条适合自己成长的道路。而如果让他们继续生活在养尊处优的环境中，长大后他们可能就会成为一名废人了。

 

原著小说是适合10岁孩童阅读的少儿文学，电影版也同样如此，适合10岁左右孩子观看。不要用成年人眼光看到这部电影，这本来就不是拍给老大不小的人的。

影片中大量高饱和度画面色彩绚烂，就像孩子们看待这个世界一样，多姿多彩。他们并没有成年人的那些烦恼，拥有的就是眼前的快乐。既然可以快乐开心地成长，何必躲在阴暗角落里顾影自怜呢。

 

分享秘密纯真童年，

绝美花园快乐成长。

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标签： 法国(451) 英国(607) 剧情片(2635) 儿童片(141)

5.5 

秘密花园 (2020)

影评(2)

收藏(21)

秘密花园/The Secret Garden(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8222210/
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Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2020-11-25 23:07:43

看过1993年版的不错看

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The only thing predictable about life is its unpredictability! 人生中唯一能预知的就是世事难料
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1 楼

台湾人定居在珠海 876026

台湾人定居在珠海

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