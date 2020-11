高开低走一场大梦——《在劫难逃》 今天聊聊电视剧《在劫难逃》。 片名Sisyphus (2020)。 迷雾剧场在9月推出新作《在劫难逃》,剧中有实力派老演员,也有流量明星,剧集还贴上了科幻标签,真可谓看点满满。 王千源饰演刑警队长张海峰,独生女朵朵的死亡是他心头永远的痛,某天突然出现的连环杀人案似乎和朵朵当年遭遇意外有着千丝万缕联系。张海峰再也无法淡定,开始权利调查此事。 把悬疑犯罪和科幻联系在一起,这在美剧中是比较常见的一种类型,而在国产剧中,这样的类型剧很少。《在劫难逃》是一个挺不错的尝试。 因此经常看欧美剧的观众们,如果把对这部剧集的预期修正一下。不要用看待《十日游戏》《隐秘的角落》《沉默的真相》等写实犯罪剧的眼光看待本剧,而是按照《不死法医》《读心人》等欧美剧的标准来要求,那么就容易接受得多了。 美剧还有一个特点就是烂尾。最常见的美剧就是各种高开低走,开场牛气冲天,各种设定疯狂吸引眼球,可是坑挖得越来越多、越来越大,后期根本顾不上填坑,只能草草收场。 《在劫难逃》也秉持了美剧的这个特点,开篇几集各种炫酷,一个案件紧接着一个案件,过完一遍再来一遍。然而到最后时却收不住了,整个剧情用一场大梦作解释。这种鬼扯行为,本质上和国产可怕片用精神病来解释是一样的。 剧中王千源似乎在和鹿晗在比谁的头发长。 王千源在不同轮回里的发型各不相同,可以很容易辨别不同轮回。而鹿晗的头发长度则没有肉眼可见变化,毕竟《上海堡垒》里外星人打到门口了,都要保持发型,何况在这部网剧呢。 原本看这部剧的最大动因就是王千源。基本把他每部作品都看过,看完的感受就是,王千源在和非流量明星合作时的作品都挺好,和流量明星合作的作品就一言难尽了。 而且,王千源的演技再厉害,也拯救不了稀烂的剧本。讲故事是影视作品的核心,故事一滩烂泥,再怎么精雕细琢也还是一滩烂泥。 如果看过今年7月的新片《战争幽灵》,你就会发现,《在劫难逃》就是一部加长电视剧版的《战争幽灵》。 两者核心设定如出一辙,测试者将疑惑恐惧等情绪带入受试者的梦境,受试者只需要带着情绪自己营造一个梦境就行。自说自话总能完成自洽,所有合理不合理的都会默认处理为合理,只剩下情绪被人操纵而已。 可惜这样的设定虽好,最后收尾时过于匆忙,忽悠着观众们跟着做了一场大梦,感觉十分不甘。 时空旅行一直是一个热门话题,也是一个作品鱼龙混杂良莠并存的话题。 这个类别下,佳作不少,但烂片更是不计其数。有的人看了几部久经市场考验的时空旅行题材科幻作品后,就开始自信膨胀,以为自己也可以写出一部牛哔闪闪放光芒的科幻作品。可事实上他忽略了数量更加庞大的时空旅行题材烂片。 没有吸取前人失败教训的情况下,就直接杀入这个领域。他们等来的不是心心念念的鲜花掌声,而是臭鸡蛋。 如果为了提高影视剧的质量,呈现作品宁缺毋滥的话,故弄玄虚的《在劫难逃》并没有什么存在意义。 如果为了资金回笼一定要赶鸭子上架,弄出一部能够上映的版本的话,《在劫难逃》剧里剧外都是难逃这场劫难,最多赚一个流量钱。 从这个意义上说,《在劫难逃》的确做到了“在劫难逃”。 故弄玄虚日复一日, 高开低走一场大梦。 点击这里: 近期影视推荐

