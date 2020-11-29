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中式画风美式内核——《姜子牙》

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2020-11-29 22:10:49

中式画风美式内核——《姜子牙》

今天聊聊电影《姜子牙》。

片名 Legend of Deification (2020)。

 

从《哪吒之魔童降世》到这部《姜子牙》，彩条屋拍摄的这几部《封神榜》同人作品，都将目光对准了反抗权威。从当年《悟空传》大火开始，反抗权威就成了此类同人作品屡试不爽的创作方向。

谁对谁错并不重要，重要的是着重表现主人公的委屈不甘，将观众们的视角锁死在主角一人身上。这样强制性的带入后，观众只能认同影片传递的价值观。

 

《姜子牙》正是一部这样的作品。

只是有一个意外情况，《哪吒之魔童降世》引爆了积蓄已久的中国动画电影情绪，观众们纷纷报以报复性好评。在这种情况下，相同出品方出品的《姜子牙》从预告片一出现开始就吸引了观众们的目光，正片上映后观众们更是恨不得用放大镜仔细察看每一帧每一画。

只不过《姜子牙》除了和《哪吒之魔童降世》出品方相同，剩下的制作团队都不相同，更不是为了建立封神电影宇宙，即便有彩蛋联动也是无心插柳。

反抗权威在《哪吒》中还不算明显，观众们也乐得嗑红蓝CP。到《姜子牙》就不一样了，反抗权威成了整部影片的剧情骨架，观众们想避开都没地方。

 

纣王在狐妖的魅惑下荒淫无度，民不聊生。在各路神魔助力下，武王伐纣，直至建立周朝。

战争期间肯定是死伤无数，两方人马的死伤者中自然也有大量无辜人士。这个时候姜子牙没有恻隐之心，偏偏在处死最终战犯九尾狐的时候，说看到了无辜元神，一定要给个说法。

 

这一犹豫，放跑了恐怖分子九尾狐不说，自己把元始天尊的脸面也丢光。被罚北海思过，想明白了还能官复原职，简直是元始天尊给了一个台阶下。偏偏姜子牙不吃这一套，反倒认为元始天尊心里有鬼，一定要查清楚才行。

后续他如愿以偿遇到了九尾狐、妲己，迷之操作继续上演。姜子牙给了九尾狐大量独白时间，偏偏不给元始天尊解释时间，实在是有点儿欺软怕硬。

 

主人公姜子牙仅凭个人所见所感，而且还无法分辨自己看到的是不是幻想的情况下，就笃定元始天尊做错了，还不听解释，直接掀桌子，闹得无可收场。

如此冲动幼稚的举动，和姜子牙成熟稳重干练外形相去甚远。也难怪大量观众看过影片后会对剧情表示不满。

 

别看《姜子牙》有着浓厚的水彩画风，骨子里还是老美好莱坞那种个人英雄主义的流水线作品。

主人公一定要疑神疑鬼，全世界的人鬼神都想着害自己。掌握权威的当权派为了实现自己的野心，到处招摇撞骗，连恐怖分子都敢骗，而且为了掩盖骗局，当权派喜欢杀人灭口。

经过恐怖分子声泪俱下的控诉，主人公就在这样的情况下发现了“真相”，奋起反抗当权派，哪怕自己粉身碎骨。

同样的套路在各种大片里屡见不鲜。当时观看的时候会觉得热血沸腾，酸爽无比，但冷静下来想一想就会发现主人公都是偏执型人格，仿佛全世界好人都是装的，坏人都是被害者。

 

《姜子牙》画面没的说，画风十分讨巧。长线条大色块兼顾写实和写意，同时还能大大降低动画制作难度。或明或暗的场景中，将主要精力集中在主要角色制作上，背景和路人甲乙丙丁都可以简单略过，而且能够混过大多数人的眼睛。

最为出色的是配色，每个场景的配色都是高手制作，有兴趣的人可以搜一下“《姜子牙》色卡”。官方也放出了色卡图，大家在制作此类画风的作品时可以拿来参考。

这些因素加起来，呈现的效果就是每一帧都可以做桌面。

 

《姜子牙》得益于上映档期合适。如果在《哪吒之魔童降世》上映前上线，或者不是因为大家被疫情憋了太久，《姜子牙》票房肯定会比现在还要惨淡。当年《哪吒之魔童降世》就是得益于同行衬托的好，《姜子牙》再上映得早点儿，也就是同行+1的命运。

《姜子牙》如果给小孩子看，画面合格，有燃点，剧情有不足；而如果给大人看，就会显得过于扯淡，为硬扯出一部同人作品，强行设立反派权威。

 

一部影片不一定非要讲什么大道理，观众们看电影的目的主要还是娱乐放松，不是来反思人生的。但就娱乐性来看，《姜子牙》最后和《哪吒》联动的彩蛋才是全篇最佳。

动画片完全可以只讲述一个浅显简单的道理就行，你看历年各大电影节的最佳动画长片获奖作品和提名作品，基本都是从很小的切入口讲了很小的道理。

 

中式画风美式内核，

一褒一贬整体跑偏。

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标签： 动画(1605) 中国(1688) 冒险(504) 奇幻(745) 剧情片(2647) 娱乐片(768)

6.7 

姜子牙 (2020)

影评(151)

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姜子牙/Legend Of Deification(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8222348/
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