孤独者破茧成蝶——《瑞士军刀男》 今天聊聊电影《瑞士军刀男》。 片名 Swiss Army Man (2016),别名救你命3000(港) / 尸控奇幻旅程(台) / 瑞士军人 / 瑞士军刀人。 提到瑞士军刀大家脑海中肯定会浮现出一把多功能折叠小刀。不大的小刀上集成了大量功能,什么圆珠笔、牙签、剪刀、平口刀、开罐器、螺丝刀、镊子等,常用工具应有尽有。 而这部《瑞士军刀男》电影的主人公曼尼正是如此。在曼尼身上集合了喷气皮艇、指南针、饮水机、点火、砍树、投石……只要你能发挥想象力,曼尼就有办法帮你实现。更有趣也是更关键的一点,曼尼是一具尸体。 《瑞士军刀男》是一部很难用一种类型来归类的电影。 表面看起来荒诞不经,形式上是一部诙谐喜剧,骨子里又对孤独和自我认同进行探讨。严肃正经的内核外包裹着无厘头外壳。 不论从哪个角度解读,都可以找到一个挺不错的解读方式。 影片一开场,男主角汉克绝望无助地出现在观众们面前。他被困孤岛数日,既没有单独生存下去的意愿,也没有回归文明社会的希望,眼看着就要悬梁自尽。 就在汉克上吊的关键时刻,一具男尸被冲上孤岛。汉克给男尸起名曼尼,还发掘了曼尼的各种用途。 在曼尼的帮助下,汉克不仅重回人类世界,更完成了对自己人生价值的肯定。整个人宛如脱胎换骨一般。 从曼尼的行为举止来看,这就是一部无厘头喜剧。 曼尼体内分解生成的废气成了源源不断的屁源,不仅能够胜任皮划艇工作,还可以点火烧饭。他关键部位可以充当特殊指南针,指引汉克找到回家的路。 不仅于此,曼尼对于爱的理解更是简单直白,看似荒诞却直击要害。 观众们可以认为曼尼是实际存在的一具尸体,也可以认为曼尼是汉克臆想出来的角色。曼尼就是汉克。 人在极端情况下,大脑受到极大压力,肯定会胡思乱想。或许幻想出一具多功能尸体作为人生最后的疯狂,也是一件趣事。 汉克自幼是一名普通人士,放在人群里就找不到的那种。他害怕表达自己,更害怕表白,遇到喜欢的女孩子畏首畏尾,哪怕脑海里连孩子名字都想好了,也不敢上前半步。 就是这样一个普通人,哪怕孤独地死在孤岛,也不会有人知道。 当汉克将自己的意识投射到曼尼身上时,很多事情用最原始最本能的方式去解释,反而会有返璞归真的感觉。 曼尼对于爱的理解让汉克醍醐灌顶,汉克从来没有从这个新奇角度思考过。爱别人的前提是能够爱自己,如果连自己都不爱,还有什么能力去爱别人呢。 预期幻想不着边际的未来,倒不如着眼当下,过好现在的每一天,珍惜身边的每个人。永远不要自怨自艾,谁也不知道明天和未来哪个先到。 曼尼从一具面色惨白的男尸渐渐变成能够说话、思考的尸体,甚至到最后可以反过来背着汉克。两位角色的换位让影片更增添一份魔幻色彩。 每个人只会陪伴你走过一段路程,最终都将分开。能够陪伴你走完人生的就是你自己。所以就想汉克和曼尼一样,爱自己,哪怕是一堆腐烂发臭的尸体,只要挖掘探索就能找到属于自己的用途。相伴走下去才是最重要的。 曼尼从身体到精神上,都是汉克人生的特殊指南针。 当影片最后汉克抱着曼尼痛哭流涕时,积蓄压抑已久的孤独感在此刻集中爆发。人生遇一知己很难,遇到一具奇特多功能尸体更是难上加难。孤独得太久,终于能够找到人放下戒备,痛痛快快地倾诉一场,感觉真是太爽了。 曼尼对于汉克的意义是,重新认识自己接纳自己,不用害怕孤独,一个人爱自己也可以过得很好。 《瑞士军刀男》对于观众来说,就像给孤独者的情话,孤独的人会懂。希望你不孤独,也不要懂。 劫难后大彻大悟, 孤独者破茧成蝶。 点击这里: 近期影视推荐

