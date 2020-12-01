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孤独者破茧成蝶——《瑞士军刀男》

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2020-12-1 22:53:47

孤独者破茧成蝶——《瑞士军刀男》

今天聊聊电影《瑞士军刀男》。

片名 Swiss Army Man (2016)，别名救你命3000(港) / 尸控奇幻旅程(台) / 瑞士军人 / 瑞士军刀人。

 

提到瑞士军刀大家脑海中肯定会浮现出一把多功能折叠小刀。不大的小刀上集成了大量功能，什么圆珠笔、牙签、剪刀、平口刀、开罐器、螺丝刀、镊子等，常用工具应有尽有。

而这部《瑞士军刀男》电影的主人公曼尼正是如此。在曼尼身上集合了喷气皮艇、指南针、饮水机、点火、砍树、投石……只要你能发挥想象力，曼尼就有办法帮你实现。更有趣也是更关键的一点，曼尼是一具尸体。

 

《瑞士军刀男》是一部很难用一种类型来归类的电影。

表面看起来荒诞不经，形式上是一部诙谐喜剧，骨子里又对孤独和自我认同进行探讨。严肃正经的内核外包裹着无厘头外壳。

不论从哪个角度解读，都可以找到一个挺不错的解读方式。

 

影片一开场，男主角汉克绝望无助地出现在观众们面前。他被困孤岛数日，既没有单独生存下去的意愿，也没有回归文明社会的希望，眼看着就要悬梁自尽。

就在汉克上吊的关键时刻，一具男尸被冲上孤岛。汉克给男尸起名曼尼，还发掘了曼尼的各种用途。

在曼尼的帮助下，汉克不仅重回人类世界，更完成了对自己人生价值的肯定。整个人宛如脱胎换骨一般。

 

从曼尼的行为举止来看，这就是一部无厘头喜剧。

曼尼体内分解生成的废气成了源源不断的屁源，不仅能够胜任皮划艇工作，还可以点火烧饭。他关键部位可以充当特殊指南针，指引汉克找到回家的路。

不仅于此，曼尼对于爱的理解更是简单直白，看似荒诞却直击要害。

 

观众们可以认为曼尼是实际存在的一具尸体，也可以认为曼尼是汉克臆想出来的角色。曼尼就是汉克。

人在极端情况下，大脑受到极大压力，肯定会胡思乱想。或许幻想出一具多功能尸体作为人生最后的疯狂，也是一件趣事。

汉克自幼是一名普通人士，放在人群里就找不到的那种。他害怕表达自己，更害怕表白，遇到喜欢的女孩子畏首畏尾，哪怕脑海里连孩子名字都想好了，也不敢上前半步。

就是这样一个普通人，哪怕孤独地死在孤岛，也不会有人知道。

 

当汉克将自己的意识投射到曼尼身上时，很多事情用最原始最本能的方式去解释，反而会有返璞归真的感觉。

曼尼对于爱的理解让汉克醍醐灌顶，汉克从来没有从这个新奇角度思考过。爱别人的前提是能够爱自己，如果连自己都不爱，还有什么能力去爱别人呢。

预期幻想不着边际的未来，倒不如着眼当下，过好现在的每一天，珍惜身边的每个人。永远不要自怨自艾，谁也不知道明天和未来哪个先到。

 

曼尼从一具面色惨白的男尸渐渐变成能够说话、思考的尸体，甚至到最后可以反过来背着汉克。两位角色的换位让影片更增添一份魔幻色彩。

每个人只会陪伴你走过一段路程，最终都将分开。能够陪伴你走完人生的就是你自己。所以就想汉克和曼尼一样，爱自己，哪怕是一堆腐烂发臭的尸体，只要挖掘探索就能找到属于自己的用途。相伴走下去才是最重要的。

 

曼尼从身体到精神上，都是汉克人生的特殊指南针。

当影片最后汉克抱着曼尼痛哭流涕时，积蓄压抑已久的孤独感在此刻集中爆发。人生遇一知己很难，遇到一具奇特多功能尸体更是难上加难。孤独得太久，终于能够找到人放下戒备，痛痛快快地倾诉一场，感觉真是太爽了。

 

曼尼对于汉克的意义是，重新认识自己接纳自己，不用害怕孤独，一个人爱自己也可以过得很好。

《瑞士军刀男》对于观众来说，就像给孤独者的情话，孤独的人会懂。希望你不孤独，也不要懂。

 

劫难后大彻大悟，

孤独者破茧成蝶。

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标签： 喜剧(2384) 美国(4863) 冒险(504) 奇幻(745) 酷(1278) 剧情片(2651)

7.6 

瑞士军刀男 (2016)

影评(33)

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瑞士军刀男/Swiss Army Man(2016)
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