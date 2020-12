漫威可怕片参上——《新变种人》 今天聊聊电影《新变种人》。 片名The New Mutants (2020),别名新异变人(港)。 经过五次调档才上映的《新变种人》,被大家戏称为《新变档人》,最终上映日期比原定档期整整晚了868天。这部漫改电影取材自漫威同名漫画《新变种人:恶魔熊传奇》,讲述了五名新生变种人的故事。 一般调档的影片总会有各式各样的原因,要么因为碰瓷审查,要么因为避开同档期强敌,很明显《新变种人》属于后者。不断调档,冠冕堂皇的理由自然是因为疫情,而实际上就是对影片硬实力有充分认识。 《新变种人》和漫威电影宇宙并无关系,而是属于福克斯此前的X战警宇宙。因此想看联动就不要想了,别恶心到经典角色就算是万幸。 影片讲述新生变种人在一所封闭医院内战胜心魔,发掘、控制自己的超能力。 5名新生变种人分别是“二丫”麦茜·威廉姆斯狼毒、《女王的棋局》安雅·泰勒-乔伊秘客、太阳黑子、加农炮、月星。 作为一部漫改电影,《新变种人》显然显得门槛较高。5名新生变种人的起源和能力,在影片中只是比较隐晦简单的介绍,甚至对5人的诨号也没有什么介绍。 想要进一步了解这5名新人,观众们还需要进一步搜索了解他们。但是电影拍得太没劲,基本上观众们丝毫没有想进一步了解这些新变种人的欲望。 这里简单介绍一下。 狼毒出生于苏格兰,是一名孤儿,由牧师克雷格抚养长大。可以变成各种形态的狼,拥有野兽的能力:超强感官、力量、耐力、速度以及较强的愈合能力。少时向神甫倾诉自己的变异能力,却被神甫视为异端,要将她烧死。她身上W的疤痕就是被伤害时留下的痕迹。 秘客是钢力士的妹妹,也是一名修习黑魔法的女巫,可以打开通往地狱边缘空间Limbo通道,也可以快速空间传送,可以用自己的灵魂幻化出一把魂之利刃。 太阳黑子出生在巴西的里约热内卢,可以吸收太阳能并将这些能量释放出去,使用能力时全身变黑。当年不能控制能力,烧死了女友,这成了他的心魔。 加农炮出生于美国肯塔基州,可以把自己像炮弹一样打出去。在片中的设定是,他年轻时在矿井工作,突然诱发了超能力,害死包括父亲在内的一堆工友,这成了他最大的痛。 月星能制造精神幻象,能与动物交流,也可以将星光能量构建成各种形状。她通过制造幻想,诱发别人内心的恐惧、欲望等,一开始不能控制自己的能力,对周围人产生巨大威胁。 《新变种人》就是这样一部介绍新人成长的电影。 如果走青春喜剧路线,可以有一大堆成熟作品做参考。《新变种人》并没有这样做,而是朝着惊悚恐怖的方向发展,原本朝气蓬勃的一群年轻人,硬生生地被逼成惊声尖叫的怨妇。 可是影片的故事丝毫没有令人感觉恐怖的地方,硬是在画面上故弄玄虚,最终呈现了我们最熟悉的可怕片。 本来就处在青春叛逆期的五位青少年,得到的教育引导不是X教授那种和风细雨般的引导,而是被囚禁在牢笼式的医院内,被迫接受填鸭式的反思教育。 负责教育引导的医生塞西利亚·雷耶斯医生也没有什么坏心眼子,就是单纯的简单粗暴。 教育方法用错了,思想工作也全面落后,这样的工作还能做得好么? 双方矛盾越积越大,最后因为医生和学员的控制力不足而全面爆发。 影片试图用自己的方式引导青少年正确面对心魔,克服心中的恐惧。实际处理方法却令人大跌眼镜。 荧幕外的观众都知道心魔是假的,荧幕内的角色也都早早知道心魔的纸老虎身份,都这样了还吓唬谁呢?终极大战的处理方式也是假的不行,相信大家看完会满脑子会浮现“就这?就这?”。 《新变种人》想要表达的太多,青春元素、超级英雄、恐怖元素统统杂糅在一起,结果反而变得不伦不类。追求大而全不如钻营小而精,每一块元素都没有发挥出自己该有的效果,青春片变成牢骚片、恐怖片变成可怕片。 票房口碑全面崩溃的《新变种人》直接封死了原定《新变种人》三部曲计划。当年大火的X战警系列被这样一部作品终结,实在是影迷漫迷们的损失。 漫威可怕片参上, X战警系列完犊。 点击这里: 近期影视推荐

