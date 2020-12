投机分子硬核翻墙——《气球》 今天聊聊电影《气球》。 片名Ballon / Der Ballon / Balloon / Le Vent de la Liberté (2018),别名奇迹热气球(台)。 我很喜欢听摇滚,各种风格的摇滚都有涉猎,像迷幻摇滚代表乐队Pink Floyd也听得很多。 Pink Floyd有一首著名歌曲名叫《Another Brick In The Wall》,收录于1979年的专辑《The Wall》(迷墙),讲的就是柏林墙的故事。后来听过多个版本的《AnotherBrick In The Wall》,最喜欢的就是Korn翻唱的版本。 歌曲的主角柏林墙(德语Berliner Mauer,英语Berlin Wall)正是冷战时期的产物,人类历史上最为著名的标志性建筑之一。 柏林墙由德意志民主共和国政府环绕西柏林边境修筑,最早建于1961年8月13日,目的是阻止民主德国(含首都东柏林)和西德所属的西柏林之间人员的自由往来,被称为“自由世界的橱窗”。 二战后德国被肢解,一部分领土被割让给波兰、俄罗斯,剩下本土被分裂成两个国家。这堵墙阻隔了同一个民族、同一座城市之间的来往,二战战败国为此承受了巨大屈辱。 《气球》正是发生在柏林墙高高竖立的这段时期。 故事根据真实历史事件改编。在1979年冷战高峰期,东德的冈特和彼得两人,为了逃往西德,用超过两年时间策划了一场飞天大逃亡。他们位于东西德边境北侧,制造了一个巨大的热气球,就等挂起北风的时候顺风飞向西德。 苦等多日的冈特和彼得终于等来北风,但逃亡过程却不是一帆风顺。热气球升空后突发状况频出,严重阻碍了他们的逃亡计划。失败一次后,冈特和彼得决定再飞一次,并最终成功飞进西德领土。 彼得一家与热气球的合照 《气球》着重表现冈特和彼得的几次逃亡过程,整个过程惊险刺激扣人心弦。观众们的小心脏就像被冈特和彼得捏在手心一样,生怕一不小心就被捏爆了。 一边是冈特和彼得紧锣密鼓地策划逃亡,另一边是东德警察马不停蹄的追捕,来回交叉剪辑让影片时刻保持紧张气氛,不到最后一刻,观众的心都放不下来。 如果我是德国人,我会觉得《气球》拍得真好,主角们飞跃国境,给了柏林墙一记重重耳光。分裂为东德西德是德国的屈辱史,冈特和彼得们正是德国人向屈辱说“不”的一段勇敢经历。 但我不是德国人,我也不会觉得这部影片内核有多好。世界就是弱肉强食,战败了就要接受惩罚。同一个国家分成两种阵营,正好成了两种社会制度相互展示自身优越性的最佳试验田。 其实从冈特和彼得在东德的生存环境来看,早已达到小康水准。有房有车有工作,夫妻和睦、孩子乖巧,而且自己技术傍身,连造一家飞机都不在话下。 偏偏这样的社会栋梁一定要离开生他养他的土地,可以放弃健在的父母和朋友,也要奔向脑海中的理想国。 《气球》中,彼得小儿子费琪问过母亲朵瑞丝,“要是不喜欢西德怎么办?”朵瑞丝回答“我们会喜欢的。” 成熟点就会知道,宣传的东西和真实的情况并不会一样。就像歌曲好听不代表真相。 比如Beyond都为曼德拉写过《光辉岁月》,但能让蓝星五小强一直表扬的人真的是好人么? 同理《Another Brick In The Wall》背后的意识形态斗争也很激烈。 冈特和彼得等人是典型的可以同甘,但不能共苦。 连肯尼迪都说过“不要问国家可以为你做什么,而要问你们能为国家做些什么。” 付出劳动收获成果是一件再正常不过的事情,如果总想着国家亏欠自己,而自己却什么都不愿意付出,那怎么说得过去? 总想着反对政府、散布不良信息,甚至里通外国,这种行为放在任何地方任何国家都是叛国行为,需要抓起来严惩的。惩戒犯罪分子反而成了不民主不自由的象征。 怎么在东德抓就成了犯罪,在西德抓就闭口不提了呢。相信这部电影传递内容的人,大概也会相信青岛下水道里德国人留下的邮包的传说吧。 从《气球》可以看出,意识形态斗争很严峻残酷。 “民主”和“自由”是西方资本主义社会一贯宣扬的核心价值观,经过长年累月的宣传经营,成了让很多人为之神魂颠倒的口号。毕竟掌握话语权就掌握了真理,只需要宣传华丽的假象,就可以让人误以为那就是真相。 这又回到前面的问题了,费琪想的是“要是不喜欢西德怎么办?”朵瑞丝早早就看到跑过去的香甜空气和巨大政治利益。 冈特和彼得属于典型投机分子和精致的利己主义者,充分利用两国之间的矛盾,成了绝佳的意识形态宣传棋子,自己大口大口吃着红利,但他们留在东德父母、朋友后续会如何呢? 《气球》里的逃亡故事是一个典型的投机分子成功的故事,借着两大阵营意识形态斗争,随即被西方国家捧上了天,被称为人类史上最伟大的逃亡。能将这种投机行为和伟大捆绑在一起,也正说明公知大有市场。 要我说,全世界无产阶级联合起来,才是最伟大的口号。 投机分子硬核翻墙, 自制气球惊险高飞。 点击这里: 近期影视推荐

