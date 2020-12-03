投机分子硬核翻墙——《气球》

今天聊聊电影《气球》。

片名Ballon / Der Ballon / Balloon / Le Vent de la Liberté (2018)，别名奇迹热气球(台)。

我很喜欢听摇滚，各种风格的摇滚都有涉猎，像迷幻摇滚代表乐队Pink Floyd也听得很多。

Pink Floyd有一首著名歌曲名叫《Another Brick In The Wall》，收录于1979年的专辑《The Wall》（迷墙），讲的就是柏林墙的故事。后来听过多个版本的《AnotherBrick In The Wall》，最喜欢的就是Korn翻唱的版本。

歌曲的主角柏林墙（德语Berliner Mauer，英语Berlin Wall）正是冷战时期的产物，人类历史上最为著名的标志性建筑之一。

柏林墙由德意志民主共和国政府环绕西柏林边境修筑，最早建于1961年8月13日，目的是阻止民主德国（含首都东柏林）和西德所属的西柏林之间人员的自由往来，被称为“自由世界的橱窗”。

二战后德国被肢解，一部分领土被割让给波兰、俄罗斯，剩下本土被分裂成两个国家。这堵墙阻隔了同一个民族、同一座城市之间的来往，二战战败国为此承受了巨大屈辱。

《气球》正是发生在柏林墙高高竖立的这段时期。

故事根据真实历史事件改编。在1979年冷战高峰期，东德的冈特和彼得两人，为了逃往西德，用超过两年时间策划了一场飞天大逃亡。他们位于东西德边境北侧，制造了一个巨大的热气球，就等挂起北风的时候顺风飞向西德。

苦等多日的冈特和彼得终于等来北风，但逃亡过程却不是一帆风顺。热气球升空后突发状况频出，严重阻碍了他们的逃亡计划。失败一次后，冈特和彼得决定再飞一次，并最终成功飞进西德领土。

彼得一家与热气球的合照

《气球》着重表现冈特和彼得的几次逃亡过程，整个过程惊险刺激扣人心弦。观众们的小心脏就像被冈特和彼得捏在手心一样，生怕一不小心就被捏爆了。

一边是冈特和彼得紧锣密鼓地策划逃亡，另一边是东德警察马不停蹄的追捕，来回交叉剪辑让影片时刻保持紧张气氛，不到最后一刻，观众的心都放不下来。

如果我是德国人，我会觉得《气球》拍得真好，主角们飞跃国境，给了柏林墙一记重重耳光。分裂为东德西德是德国的屈辱史，冈特和彼得们正是德国人向屈辱说“不”的一段勇敢经历。

但我不是德国人，我也不会觉得这部影片内核有多好。世界就是弱肉强食，战败了就要接受惩罚。同一个国家分成两种阵营，正好成了两种社会制度相互展示自身优越性的最佳试验田。

其实从冈特和彼得在东德的生存环境来看，早已达到小康水准。有房有车有工作，夫妻和睦、孩子乖巧，而且自己技术傍身，连造一家飞机都不在话下。

偏偏这样的社会栋梁一定要离开生他养他的土地，可以放弃健在的父母和朋友，也要奔向脑海中的理想国。

《气球》中，彼得小儿子费琪问过母亲朵瑞丝，“要是不喜欢西德怎么办？”朵瑞丝回答“我们会喜欢的。”

成熟点就会知道，宣传的东西和真实的情况并不会一样。就像歌曲好听不代表真相。

比如Beyond都为曼德拉写过《光辉岁月》，但能让蓝星五小强一直表扬的人真的是好人么？

同理《Another Brick In The Wall》背后的意识形态斗争也很激烈。

冈特和彼得等人是典型的可以同甘，但不能共苦。

连肯尼迪都说过“不要问国家可以为你做什么，而要问你们能为国家做些什么。”

付出劳动收获成果是一件再正常不过的事情，如果总想着国家亏欠自己，而自己却什么都不愿意付出，那怎么说得过去？

总想着反对政府、散布不良信息，甚至里通外国，这种行为放在任何地方任何国家都是叛国行为，需要抓起来严惩的。惩戒犯罪分子反而成了不民主不自由的象征。

怎么在东德抓就成了犯罪，在西德抓就闭口不提了呢。相信这部电影传递内容的人，大概也会相信青岛下水道里德国人留下的邮包的传说吧。

从《气球》可以看出，意识形态斗争很严峻残酷。

“民主”和“自由”是西方资本主义社会一贯宣扬的核心价值观，经过长年累月的宣传经营，成了让很多人为之神魂颠倒的口号。毕竟掌握话语权就掌握了真理，只需要宣传华丽的假象，就可以让人误以为那就是真相。

这又回到前面的问题了，费琪想的是“要是不喜欢西德怎么办？”朵瑞丝早早就看到跑过去的香甜空气和巨大政治利益。

冈特和彼得属于典型投机分子和精致的利己主义者，充分利用两国之间的矛盾，成了绝佳的意识形态宣传棋子，自己大口大口吃着红利，但他们留在东德父母、朋友后续会如何呢？

《气球》里的逃亡故事是一个典型的投机分子成功的故事，借着两大阵营意识形态斗争，随即被西方国家捧上了天，被称为人类史上最伟大的逃亡。能将这种投机行为和伟大捆绑在一起，也正说明公知大有市场。

要我说，全世界无产阶级联合起来，才是最伟大的口号。

投机分子硬核翻墙，

自制气球惊险高飞。

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