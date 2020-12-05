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质朴无华的价值观——《大卫·科波菲尔的个人史》

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2020-12-5 21:58:23

质朴无华的价值观——《大卫·科波菲尔的个人史》

今天聊聊电影《大卫·科波菲尔的个人史》。

片名The Personal History of David Copperfield (2019)，别名狄更斯之块肉余生记(台)。

 

《大卫·科波菲尔的个人史》改编自文学巨匠查尔斯·狄更斯的半自传作品《大卫·科波菲尔》。数十年间，《大卫·科波菲尔》多次被搬上大荧幕，2019年版的《大卫·科波菲尔的个人史》是最新一版改编作品。

小说《大卫·科波菲尔》是查尔斯·狄更斯在1849年-1850年创作的作品，将他自己少时经历写进书中。主人公大卫·科波菲尔在经历混乱颠簸的生活后，终于找到了属于自己的位置……

 

大卫·科波菲尔出生时是名遗腹子，在爸爸去世几个月后出生，由妈妈和女仆抚养长大。大卫几岁时，母亲再嫁，继父和继父的姐姐自视甚高，对小大卫极为苛刻。

后来母亲早逝，继父将大卫送去当童工，在这里大卫遇到了大量社会底层人士，也结交到了需要真性情的朋友。不堪精神和肉体双重折磨，大卫从工厂里逃走，投靠姨婆重新接受教育。

再往后，大卫遇到了形形色色的人，有爱人、有友人，也有心怀不轨的歹人。世事变迁莫测，在自己的不断努力和大家的帮助下，终于“善有善报、恶有恶报”，一群人快乐地生活在一起。

 

这也是最为“政治正确”的一版《大卫·科波菲尔》。

男主角大卫·科波菲尔是棕色人种，黑种人、黄种人数量众多，就差再安排几名LGBT人士。

影片俨然是世界人民大联欢，政治正确地令人发笑。但凡当时黄种人、黑种人能够一起开展工业革命，世界格局也不可能是现在的样子。

 

创作文学作品除了需要动人的文笔外，优秀的故事素材更为重要。因此我们也经常看到很多著名作家，都有着丰富的人生经历，毕竟要有生活经历才能写出深邃的文学作品。

作家经常需要采风就是这个道理，作家在体验人生百态的过程中也在不断的观察和思考。

 

查尔斯·狄更斯本人的读书求学经历、童工经历、寄人篱下经历、律所工作经历都成了他的创作素材。而且查尔斯·狄更斯还秉持最朴实的价值观，强调“善有善报、恶有恶报”，这些都通过他的作品表现出来。观众们也喜欢这种价值观正确充满正能量的作品。

每个人会遭遇不幸，但总会得到帮助，也总是能够自强不息，努力改变自身所处境地。大卫的经历正是如此，他快乐过也痛苦过，一个人的时候没有屈服于命运，而是不断寻找机会抗争；得到朋友们帮助的时候也没有得意忘形，而是努力回报；朋友们需要帮助的时候，他也没有袖手旁观，而是积极伸出援手.

 

大卫人生起伏，最终能够完成人生成功，很大程度是赶上了社会巨变的末班车。他成功抓住了工业革命末期的尾巴，让自己的人生取得了一个不错的结果。

在社会剧烈变动的时候，实现阶级跳跃更加容易。越是四平八稳的时候，阶级固化越是严重。

当然最根本的还是要本身有实力，做好成功的准备，在机遇来临的时候抓住它。能力、机遇、关系缺一不可。

 

大卫早早就以童工身份步入社会，早早见识了各种坏人的丑恶嘴脸。他愤然离开血汗工厂，投奔姨婆，这才有机会接受教育，才能进入律所实习。

但现在的情况却不同，在资本家和工贼不间断的鼓吹下，打工人被教育要安于现状，安心工作，不要整天胡思乱想。我都已经是工人了，还要整天被打。

今天可以明目张胆地鼓吹996，明天就可以大张旗鼓地宣传007，某米都敢公开喊出“屌丝者得天下”。现在打工人想的不是翻身做主人，而是以成为工贼为荣。

打工人的生活只是眼前的苟且而已，如果没有大卫的姨婆做退路就别想着复制大卫的经历。这也是《大卫·科波菲尔》受到欢迎的一个原因，至少在文学作品里还能看到最质朴的善恶轮回。

 

《大卫·科波菲尔》告诫人们做人道理，大卫姨婆对少年大卫反复告诫“永不卑贱，永不虚伪，永不残忍”。

“永远不要在任何事上卑劣卑贱，永远不要作假，永远不要残忍。免除这三种罪恶，我可以永远对你怀抱希望。”

这是做人最基本的底线，也是狄更斯希望的世界该有的样子。大卫的起伏人生充满作者的浪漫主义色彩，做个好人最终就会有好报。或许在狄更斯眼中世界并不完美，但每个人可以保持最起码的善良，善良的人会被作者安排一个好结局，不善良的人会被作者惩罚。如果观众也有这样朴实的价值观，可以多去书中寻找寻找。

 

浪漫主义的个人史，

质朴无华的价值观。

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标签： 美国(4865) 英国(611) 剧情片(2653) 传记(451) 狮门(102)

6.5 

大卫·科波菲尔的个人史 (2019)

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大卫·科波菲尔的个人史/The Personal History of David Copperfield(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8222573/
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