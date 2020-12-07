再见，夏继成（续写，非影评）

其实我很希望，夏处打通电话后并没有长久地沉默，只是向顾耀东道别罢了，只不过这道别，不是去香港执行任务，而是做回 “ 邵屹 ” ，回归本属于他的平静生活。

顾耀东已经成长起来了，即便他自己可能毫无察觉。也许是从他第一次独自去吃那碗菜泡饭开始，也许是从他不自觉地喂养那只白猫，也许是在齐副局长的麻将桌旁坐上夏处长曾经的位置，他也不确定，自己是从什么时候开始越来越像夏继成了。的确，现在的顾耀东已经是 “ 顾科长 ” 了，可以在警局独当一面，现在他同最敬仰的夏处长一样，也成为了一束光，可以照亮小福朵们，照亮整个福安弄。 “ 匡扶正义，保护百姓 ” ，这个他年轻时的梦想从未变过，日后也定会坚守。从懵懵懂懂的二处新人，到沉稳老练的警局科长，这一路成长是属于顾耀东的人生。

而此后，夏继成的人生会如何呢？

不，他不再是夏继成，也不再是白桦。当他重新写下 “ 邵屹 ” 二字时有一种久违的感觉，熟悉又陌生，恍如隔世。他长舒了一口气，眼含热泪。过往的点滴，未来的期望，都深埋心底，像从前一样不会轻易吐露。

他选择安身在一个离上海不远的小镇，过着有一丝平淡却安稳的日子。

小镇每天在沾着露水的清晨中醒来，邵屹被窗外的鸟鸣花香唤醒，街上的店铺也陆续开张了。小吃店的老板掀开一屉热气腾腾的馒头，边向邵屹打招呼边摆放刚做好的青团。老板娘喊了声 “ 邵哥 ” ，老板便跑过来不由分说地非要塞给他一只酱鸭，邵屹笑笑，并未推脱。前些天他一直在教老板八岁的女儿识字，小姑娘进步很快，还总是亲切地喊他 “ 胡叔叔 ”—— 因为他是个有胡子的叔叔。他每每听到这个称呼眼角都笑出了皱纹。小吃店隔壁，是一间由父子二人经营的米店。儿子十八九岁，黝黑、健壮，干活麻利。每次听到有人叫他 “ 小伙计 ” 时都会露出洁白的牙齿，答一声 “ 哎 ” ，然后憨憨地笑起来。父亲刚过五十，但由于常年操劳，佝偻的背已难以挺直。邵屹时常盯着米店出神，进进出出的父子二人总让他想起曾经的挚友老董。在他还是夏继成的日子里，工作中没出过什么差错，唯有老董的牺牲是他感到最无助的时刻，难过却不能表露，悲痛却无能为力。如今邵屹眼瞅着米店小伙计在日复一日的营生中慢慢接过父亲曾扛起的重担，他感到些许欣慰，就像他曾对年轻的顾耀东说过，一切总会好起来的，一切真的好起来了。再往前走是一家布店，柜台上铺满了各种颜色、各种花型的布料，里面那位头发花白、永远挂着一条皮尺的裁缝总是笑盈盈的，很和善。不过邵屹从未走进去过，他总在想，得等一个重要日子，一定要进去做身新衣服。可到底怎样算是 “ 重要日子 ” 呢，他还说不好。

这条街的烟火气从热闹的叫卖声中开始，在熟人间亲切的道别声中归于宁静。邵屹在这条街上也喂养了一只流浪猫，这是一只橘猫，比之前刘阿姨店外的白猫能吃多了，吃饱了最喜欢趴在石凳上眯着眼晒太阳，傍晚吃完鱼骨头就不知跑去哪儿了。邵屹总会对着它离去的背影撇着嘴翻个白眼，然后一如往日叼着牙签独自离开。这时候暮色逐渐袭来，倦鸟归巢，落日余晖撒在他硬朗的侧脸上，浓密的睫毛一眨一眨，带着金光不停跳跃。现在的他不用刻意坚硬，也不用刻意圆滑，他笑了笑，因为这一天依旧温暖又安心。

这个小镇上的人们，都只知道他叫邵屹，也只是隐隐听说过他的左胳膊是在一次车祸中被炸伤。即使人们见过有一对年轻的夫妻偶尔会去看望他，也再不会向他问起什么了 —— 镇上的百姓似乎已经有了某种默契，不了解他从前的故事，却明白他曾是个伟大的人。

日暮降临，又是一天。邵屹站在窗前，眼神柔和如水。迎着月光，他低头看到桌上摊开的本子，那一页是他一笔一划认真抄下的诗作《我想和你一起生活》中的一小段：

“ 我想和你一起生活

在某个小镇

共享无尽的黄昏

和绵绵不绝的钟声

在这个小镇的旅店里 ——

古老时钟敲出的微弱响声

像时间轻轻滴落。 ”

—— 茨维塔耶娃