编制谎言作茧自缚——《欢迎来到布伦屋:谎言》 今天聊聊电影《欢迎来到布伦屋:谎言》。 片名Welcome to the Blumhouse : The Lie / Between Earth and Sky (2020),别名天地之间。 布伦屋(Blumhouse)公司和亚马逊合作《欢迎来到布伦屋》电影系列,拟陆续推出8部惊悚题材电影。系列电影前4部已于2020年10月6日和13日上线。 第一部《欢迎来到布伦屋:谎言》, 第二部《欢迎来到布伦屋:黑盒》, 第三部《欢迎来到布伦屋:凶眼》, 第四部《欢迎来到布伦屋:夜曲》。 今天聊聊系列电影《欢迎来到布伦屋》的第一部《谎言》(The Lie)。 寒冬里的一天,一位名叫凯拉的高中女生告诉父亲杰,自己“故意”将女同学布列塔尼推下湍急的河流。荒郊野外,四下无人,凯拉的行为似乎没有被人看到。凯拉早已离婚的父母在此刻统一战线,决定帮助女儿把这个事情糊弄过去…… 扮演母亲瑞贝卡的是米瑞·伊诺丝 Mireille Enos,她主演美剧《谋杀》被人熟知。在本片中她依旧扮演一名和司法系统有关的前执法人员。 在这个角色身上集中表现执法者秉公执法和母亲护子心切的矛盾复杂情绪。 凯拉“杀人”事件发生在冰天雪地一处人迹罕至的小桥,当时根本没有其他行人经过,在第一时间搜寻布列塔尼无果的情况下,杰带着女儿逃离现场。 既然布列塔尼已经死了,那么杰和瑞贝卡经过激烈思想斗争,一合计倒不如好好保护一下自己的女儿。于是他们想出做伪证的方式为女儿开脱。 随后剧情发展并没有他们想象地顺利,布列塔尼和凯拉是邻居,布列塔尼的父亲萨姆到处找女儿,找上门来。同时招惹到的执法人员也在穷追猛打,事情发展渐渐不受控制。 后续剧情经历了波折和反转,一堆编织在一起的谎言在最后将直面真相。总体感觉很是精彩,具体剧情不剧透,留给观众们自行发掘。 看过这个一波三折的故事后,观众们会发现片名《谎言》所指的谎言有着多种含义。 这一家人的行为时时刻刻和“谎言”联系在一起,编导将片中各个情节做到点题,扣题十分准确,看完会有一种很是精妙的感受。 其实一开始选择撒谎就是一个很失败的决定。 谎言永远不可能成为现实,圆上一个谎言需要制造更大的谎言才行。而现在监控侦查水平这么高,没有专业的反侦察手段,就别做伪证了。瑞贝卡作为前执法人员,对此自然会有认识,可是护子心切加上遇到猪队友,很多时候实在是没有办法。 与其整天撒谎,倒不如老老实实做个诚实的人,学会对自己的行为负责。对自己做过的错事负责,可能会有一时难受,但比起终日提心吊胆,能够落得一个心安才是最大的慰藉。 简单的故事加上一点点谎言,立马变得惊悚气氛十足。 在演员们精湛的表演下,《欢迎来到布伦屋:谎言》呈现出令人惊喜的状态。惊悚题材影片一般和小成本紧密结合,能够让人感受到制作诚意主要还是要依靠剧情,《谎言》把简单的故事讲得惊喜连连,是一部合格的惊悚题材影片。这让我对后续几部同类型电影充满期待。 编制谎言反面教材, 多层反转作茧自缚。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 犯罪(1742) 美国(4875) 惊悚(1978) 剧情片(2661) 人性(836) 小成本(1085)

