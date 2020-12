生与死,瞎轮回——《欢迎来到布伦屋:凶眼》 今天聊聊电影《欢迎来到布伦屋:凶眼》。 片名Welcome to the Blumhouse : Evil Eye (2020),别名邪恶之眼。 布伦屋(Blumhouse)公司和亚马逊合作《欢迎来到布伦屋》电影系列,拟陆续推出8部惊悚题材电影。系列电影前4部已于2020年10月6日和13日上线。 第一部《欢迎来到布伦屋:谎言》, 第二部《欢迎来到布伦屋:黑盒》, 第三部《欢迎来到布伦屋:凶眼》, 第四部《欢迎来到布伦屋:夜曲》。 今天聊聊系列电影《欢迎来到布伦屋》的第三部《凶眼》(Evil Eye)。 初看《欢迎来到布伦屋:凶眼》,你会觉得这是一部有关反对封建迷信、提倡自由恋爱的电影,代表新时代自由女性发声。可看完你就会发现根本不是这么回事,该怎么来还是怎么来,封建迷信不但没有破除,反而大行其道。 印度本土宗教在美国土地上大放异彩,占星术独领风骚,新时代女性只有遵循古老宗教的指引才能获得庇护。 帕拉维是一位在美国工作的印度女孩,眼看着就要变成30岁的女人,帕拉维的母亲乌莎可看在眼里急在心里。乌莎每天给女儿通电话的主要目的就是催婚,恨不得远程遥控,天天带着帕拉维去相亲。 有一天帕拉维遇到了一名完美男子桑迪普,迅速坠入爱河,打得火热,很快就要双宿双飞。 乌莎得到女儿交了男朋友后,反倒是回想起自己当年和前男友的一段不愉快,非要掘地三尺找出桑迪普的黑料,警示女儿远离桑迪普。 影片中的惊悚元素倒不是很多,反而神鬼怪力大行其道。没头没尾的永世轮回成了影片的主要卖点。 《凶眼》是一部特别适合拍成恐怖电影的题材,偏偏导演不往恐怖电影方向努力,惊悚内容也止步于你打我一下、我打你一下,浪费了一个亮点,颇有暴殄天物的感觉。 一名控制欲极强的男子从小养尊处优,一直能够得到自己想要得到的东西,对待感情也是一样,从来只有他拒绝女性,由不得女性拒绝他。 就这样,年轻时乌莎拒绝了桑迪普,反倒是引起了霸道总裁桑迪普的注意。桑迪普不惜在世间轮回,唯一目的就是要把乌莎弄到手。 充满怨念偏执的亡魂游荡在人世间,别管这个冤魂的怨念是多么可笑,至少是一个值得挖掘素材的冤魂。编导偏偏放过了这条绝佳线索,浪费了一个绝佳题材。 表面看起来,桑迪普太过于“痴情”,痴情程度已经达到偏执癫狂。其实就是桑迪普由不得别人拒绝他,一定要找回面子找回场子才行。哪怕三十年后乌莎人老珠黄,也要重新掌控才行。 生命能够重新来过一次,这对于普通人来说是多么难得的机会,可是有钱人的品味过于独特,一定要抓着前女友不放。 桑迪普放着印度小姐不要,偏偏喜欢一个五大三粗面露凶险的大娘。这无关审美,只是为满足控制欲。 当自由恋爱遇到封建迷信时,母女俩还就思想与时俱进讨论的不亦热乎。转眼间就是一个轮回亡魂前来索爱,啪的一下,很快啊。 老的小的都想用自己的观念说服对方,结果却被更加不讲道理的封建迷信鬼魂打脸。 如果说《欢迎来到布伦屋:凶眼》中没有什么有趣的惊悚元素话,那么这种反时代腐朽思想,就是最惊悚的部分。 有趣的是,影片用自己的方式验证了印度种姓制度。 好人不长命,王八活千年。高种姓死后继续轮回当高种姓,低种姓都不配出现在影片里。 生与死,瞎轮回。 我们生,他们死! 点击这里: 近期影视推荐

