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《坏孩子的天空》：同样是久石让配乐、双男主，这片比《赤狐书生》更值得一看

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2020-12-11 15:16:07

 

 

“你好像我奶奶，所说的仙女”随着这个抖音梗的洗脑，12月新片《赤狐书生》带着海量营销软文强势上线。从双男主情谊到哈妮克孜美貌再到精良制作，水军们几乎能吹的都吹了。

 

 

其中最让片方引以为豪的，是久石让的配乐，尤其大多营销号还特意强调了久石让对影片的评价——“《赤狐书生》是一部奇幻动作大片，但对于两个少年的友情刻画十分细腻”。

 

 

看到久石让的这句场面话，笔者哭笑不得：久石先生，你考虑过你的老搭档北野武的感受吗？真当中国所有影迷都没看过你们俩1996年合作的《坏孩子的天空》吗？
 

 

在这里先扫一下盲，有些影迷会把《坏孩子的天空》误认为是第一部不以北野武为主角的北野武导演作品，其实不然，《那年夏天，宁静的海》才是。但《那年夏天，宁静的海》也是北野武第一部没有警匪犯罪元素的导演作品，全片的文艺范甚至让人怀疑这是出自与北野武同名的导演之手。倒是第二部不以自己为主角的导演作品《坏孩子的天空》，除了承接前作《奏鸣曲》的基调，重拾黑帮斗争和童真恶趣味两大标志性元素，还在此基础上作了更年轻化、青春化的表达。
 

 

说到黑帮斗争和童真恶趣味这两大元素，这和北野武的生活经历不无关系——从明治大学工学部肄业后，当过出租车司机、脱衣舞秀场的逗哏，以相声演员身份出道名声大噪；进军大银幕仅仅六年，就以作为首部导演作品的黑帮片《凶暴的男人》获得业内认可，从此逐渐成为日本电影界大拿。在江湖上的闯荡、信手拈来的才气是北野武编导功力的基础，而在电影界稳稳立足后，北野武早期在相声表演中的冷幽默、恶趣味渐渐在大银幕中展现，《坏孩子的天空》可以说是他的第一次肆无忌惮的释放。

 

 

很多东方导演都会专门拍一部作品，将自己的青春映照成光影中的遐想。北野武也不例外，乍看《坏孩子的天空》，相声情结、逃学少年、混迹江湖……怎么看都像是拍北野武自己，只不过主角是1995年的两个孩子，一个偏静一个偏动，一个内向一个外向。相比《奏鸣曲》中的点缀、《性爱狂想曲》中的癫狂过火，《坏孩子的天空》的恶趣味展现得理直气壮，毕竟是不懂事的坏孩子，不成规矩很正常。而社会的险恶复杂在年少轻狂的消解下，更浪漫、更欢脱，也更简单粗暴，惊喜和意外都来得很直接，就像北野武的镜头语言一样干脆利落。这两个坏孩子书没读全，进入社会的时间又太早太短，即昧于己又昧于彼，稀里糊涂地尝过了甜头又挨了毒打，当他们想回头时，就像久石让在片中的一段配乐名称一样，《NO WAY OUT》（无路可逃），如此体现社会之残酷，表达效果难道不亚于北野武的其他作品吗？
 
如果《坏孩子的天空》只是如中文片名所讲，真就只讲那两个坏小子走天下，那它最多就是一部有风格的爽片。真正让影片留名影史的除了久石让的灵动音乐，还有支线的弦外之音。在这些支线中，还有一个迫于生计早早出社会打工谋生的少年，他暗恋上了咖啡店的女服务员，并为了追求她默默努力挣钱，然而他最后在一个晚上出了车祸，只换得女服务员为他的死默默落泪。影片作为主角的两个男孩至少一个拿过拳击冠军，一个做过大哥的左右手，都有值得骄傲的成就，而作为配角的那个男孩连辉煌都没见识过，人生就早早黯淡收场。他的遭遇也在提醒着羡慕两个主角爽文般的经历的观众，这个社会不只有坏孩子（尤其是人生开挂的坏孩子），还有生存不易的“好孩子”，《鹿鼎记》都要以韦小宝的明哲保身收尾，而不够聪明机智、运气不够好的小人物迟早会被卷回社会的宿命漩涡中。
 

 

好在北野武作为创作者，恶趣味有，但骨子里还不坏。《坏孩子的天空》结尾，经历波折后的两个坏小子重聚后，在原来离开的学校操场上一边骑着自行车溜达，一边说出了那段经典的台词：“我们是不是没救了？”“煞笔，咱们才刚刚开始呢！”是啊，成与败都不是持久的，好好活着可能就是命运对每个人最大的福利了，更何况俩主角还年轻，也还活得好好的，接下来的人生还有什么不可能呢？通过这个收尾，北野武对他眼中的下一代留下了些许希望的阳光，也对自己几十年来的坎坷经历作了释怀，从此作品表达和为人处世也越来越无所忌惮，越活越洒脱。
 
回到文首的话题，同样是青春双男主，同样是久石让配乐，为什么《坏孩子的天空》和《赤狐书生》艺术性、观赏性会有这么大的差别呢？笔者以为，这应该不只是北野武个人经历蓝本和网文原著《春江花月夜》的差别，也不只是安藤政信、金子贤和李现、陈立农的差别吧。上世纪九十年代，日本真人原创电影生机尚存，尽管会考虑商业运作，但还是在一定程度上尊重主创的表达，所以像北野武、三池崇史这样非科班出身、不乏才华的从业者也能打出一片天；再看2020年的中国电影界，电影是产品软广，是艺人名片，是企业文化，是主旋律宣传工具……唯独不是电影本身。当年说电影该上互联网，是业界笑话；现在说电影属于大银幕，是业界笑话。但我相信，在北野武这样的电影狂人看来，咱们这个行业本身，就是一个三流冷笑话。
 

 

最后给大家看看日剧《轮到你了》中的安藤政信。十多年过去了，当年的“新志”在岁月的洗礼下依旧那么阴郁帅气。不知道《赤狐书生》里那两位十多年后是否还能颜值保鲜。

 

 

 

（文章首发于公众号“侠影映画”，微信号：FMYmovie，署名：笔名脑洞人）

8.2 

坏孩子的天空 (1996)

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坏孩子的天空/Kids Return(1996)
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