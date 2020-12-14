《金刚川》：生命筑成桥梁

不得不说，苏联的喀秋莎火箭炮真是战场杀器，威力巨大，当年把纳粹德国打怕了，现在来教训美帝。并常将其装载于卡车上。和其他火箭炮相比，这样的机动性为喀秋莎带来其他的优势：能一次投注大量火力，并在遭到反攻炮火前迅速离开。而之所以叫喀秋莎这样一个名字，是因为炮车上有一个字母K，是俄文单词共产国际的意思，但是前线官兵并不知道具体含义，就根据这个字母“K”，把该武器命名为一个女性的爱称“喀秋莎”，这个别名迅速在苏联红军里传播开来。

《金刚川》中确实是有很多重复镜头，今年是抗美援朝70周年纪念日。为让影片在这个特殊的日子上映以致敬先烈，制作人员使出浑身解数。管虎、郭帆、路阳三名导演分别拍摄不同段落，以节省时间。为让影片足够具有戏剧冲突性和情感渲染能力，同时也让电影有足够的时长，决定从不同视角出发，将同一个事件叙述多遍。这是本片出现镜头重复的最初原因，同时也是苦衷。故事被拆分为士兵、对手、高炮连、桥四个篇章，前三篇章为同一件事情的不同角度，第四篇章为整个故事的升华，志愿军们无惧炮火筑成人桥。

Q：金城战役发生时间段是什么？

A：1953年7月13日-7月27日，属于1953年夏季反击战役的第三阶段

Q：金城战役统一攻击事件是什么时候？

A：1953年7月13日21时。

Q：金城战役的交战双方是谁？

A：中国志愿军+朝鲜人民军VS以美军为首的联合国军PS：但是重点打击对象是以李承晚为首的南朝鲜伪军！

Q：金城战役的最终结果是什么？

A：志愿军取得最终胜利，连同正面其他各军的作战，共毙伤俘敌7.8万余人，缴获坦克45辆，汽车279辆，飞机1架，各种炮423门，各种枪7400余支，收复土地192.6平方公里。志愿军和人民军伤亡3.3万余人，敌我伤亡比为2.3∶1，有力地配合了停战谈判！

剧情：1953 年，抗美援朝战争进入最终阶段，志愿军将在金城发动最后一场大型战役。为在指定时间到达，向金城前线投放更多战力，志愿军战士们在武装悬殊的情况下，不断抵御敌机狂轰滥炸，以血肉之躯一次次修补战火中的木桥。有工兵连以修桥为己任的坚毅、炮兵和美军战斗机飞行员面对面硬刚的热血。一段鲜为人知的历史，在暗流涌动的金刚川上徐徐展开。桥梁被炸毁一次，就修建一次，最后更建成人桥，筑成战场奇迹。美帝燃烧弹最可恶，把很多英雄直接烧成灰像。