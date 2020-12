说来就来的中年危机——《触礁》 今天聊聊电影《触礁》。 片名On the Rocks(2020),别名岩石上。 世上的爸爸都疼爱女儿,一直都将自己的女儿当做小公主看待,而且都希望一直这么宠爱下去。替孩子吃苦、替孩子趟雷更是义不容辞不在话下,毕竟这都是写在基因里的祖传本能。 《触礁》里就有这样一位老爹,哪怕自己已是白发苍苍,也要以身作则,把自己当年犯过的错趟过的雷都传授给女儿,防止孩子吃亏受骗。 故事里的劳拉是一名家庭主妇兼作家,每天在家带着两个娃上学,还要向出版社供稿小说。 劳拉的老公迪恩是一名事业刚刚起步的商务人士,每天职场奔波疲惫不堪,但在仅有的休息时间内对家庭还是很上心。 劳拉的老爹费利克斯是一名退休富商,退休后闲来无事,开始找小棉袄唠嗑逛街玩。 费利克斯本人是一位风流成性、四处留情的纨绔子弟,年轻时丝毫不避讳自己的出轨事迹,还为自己到处沾花惹草找了不少理由。 资深出轨专业户费利克斯嗅到女儿有一点儿不开心,于是以己度人,开始向女儿灌输丈夫出轨的思想。 费利克斯打着大男子主义旗号,将自己出轨上升到物种起源、种族延续的高度,同时又极度双标,将疑似出轨的女婿钉在耻辱柱上,私家侦探、亲自盯梢无所不用。 原本十分爱丈夫的劳拉,在老爹亲身示范下开始动摇,渐渐相信了费利克斯的歪理邪说。毕竟男人最懂男人,尤其是一个满脑子骚操作的资深出轨者。 劳拉在老爹的怂恿和陪伴下,开始了私家侦探一般的生活。两人试图通过蛛丝马迹抓到迪恩的把柄。 在这场闹剧中,夹杂了男人、女人都存在的中年危机。女方因为长期生活在家庭和学校之间,渐渐感觉失去了对生活、对丈夫的掌控。男方则忙于事业,疏于与妻子交心交流。两人还要共同面对来自方方面面的生活压力,喘口气都觉得很难。 就这样,中年危机的人们在一点点想象中的缺口中看到了改变的机会。仿佛一夜之间,出轨成了打破平静生活的奇点。一场看似啼笑皆非的闹剧就此上演。 故事最终如何收场留给观众自行观看。 总体来说,《触礁》故事比较普通。影片采取了一个较为温情的方式讨论了父女关系、夫妻关系。伴随着戏剧性冲突,当事人找到了一种比较合适的解决方案。劳拉个人意志还不够坚定,又有点儿得陇望蜀,被老爹忽悠忽悠就上了说走就走的贼船。 影片用大量笔墨描绘劳拉的心理过程,如果观众能够感同身受的话,那么大概率也遇到过类似问题。内心的焦躁不安根源还是对生活充满了恐惧和无力,仿佛一切都在失控边缘。《触礁》给出了一个颇为积极的解决方案,放心大胆的相信对方,相互提供一个港湾,结局总会很美好。 就演员们的表现来看,《触礁》是依靠比尔·默瑞撑起来的一部影片。他一出场就自带笑果,举手投足之间尽显渣男本色。 并不讨喜的角色费利克斯经过比尔·默瑞的演绎,反而变得招人喜欢,甚至他那些胡说八道的歪理邪说,观众们也能不由得点头赞同。这就是演员本身的魅力。 片中有一段一段小插曲十分有趣,果真是老美社会的真实写照。 白人父女在街头闯红灯被警察拦下,老油条父亲靠着套套近乎就能让美国膝下有黄金的警察化身人民警察,帮忙推车,招收送行。 想象一下,如果是黑人开着汽车被拦下,《触礁》的故事基本就是另一个样子了。 说来就来的中年危机, 说走就走的抓包之旅。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 喜剧(2390) 美国(4881) 剧情片(2671) 生活(2941) 小成本(1093)

