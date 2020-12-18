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赛博世界视觉盛宴——《副本第2季》

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2020-12-18 22:47:12

赛博世界视觉盛宴——《副本第2季》

今天聊聊电影《副本第2季》。

片名Altered Carbon Season 2 (2020)，别名碳变 / 转变的碳元素。

 

这几天，玩家们苦等多年的《赛博朋克2077》终于发售。在玩家们狂欢的时候，我为了应景也把积存已久的《副本》第2季拿出来观看。

《副本》凭借出色的画面，营造了一个极具特点的赛博朋克世界。大量出现的红色、蓝色光线，高耸入云的塔式建筑，可以更换义体的设定，一切都在提示大家这部剧的赛博血统。

 

赛博朋克最为重要的特征就是高科技水准、低品质生活。阶级分化程度极高，阶级鸿沟无可逾越，底层人士在暗不见天日的城市角落讨生活，高层人士在高耸入云的云端之上享受科技带来的便捷。

《副本》较为出色地还原了这点。掌握社会资源的有权有势人群可以随意挑选更换义体，实现永生。普通人只能享用残次品，顶多做个好死不如赖活。

 

在《副本》第1季里，男主角武·科瓦奇（TakeshiKovacs）调查了一起离奇谋杀案，顺着剧情牵扯出让人类实现永生技术的起源。武·科瓦奇女友奎利斯特·福尔克纳（Quellcrist Falconer）研发了可以保存人类意识的堆栈技术。

奎利斯特·福尔克纳不仅是科技领军人，还是女中豪杰，是星际战士的领导者。她背后的故事令人十分好奇。不出意料，武·科瓦奇也踏上了无尽追寻奎尔克里斯特·福尔克纳之旅。

 

在《副本》第2季中，故事地点转移到星球哈伦世界（Harlan's World）。哈伦星球盛产制造皮质层的原料，地位十分重要，同时也是武·科瓦奇和奎利斯特相识相爱的地方。

武·科瓦奇知道了一个有关奎利斯特的模糊消息，毫不犹豫的赶到哈伦星球，寻找旧爱。

 

本季最大的优点就是视觉效果。

Netflix在特效上真是舍得花钱。几段标志性打斗中，动作特效发挥得淋漓尽致，临近季末的高潮戏中，电脑特效也是给得很足，似乎在证明，敢拍赛博朋克就不差钱。

 

《副本》中的义体设定让这部剧更换主角变得十分容易。只要选择一位长得帅、身材好、会动作戏的演员就行，男主角可以换，女主角也可以换，只要能够满足政治正确就行，世界民族来个大杂烩也没关系。

在《副本》第1中，乔尔·金纳曼担任男主角，他饰演武·科瓦奇冷傲从容，看着就让人放心。不知道还有多少人记得他背着彩虹马小书包大杀四方的经典场景。

在《副本》第2季中，男主角更换为“猎鹰”安东尼·麦凯，他给人的感觉却是柔情似水，我不担心他的动作戏，却总担心他意气用事，行事被感情控制，不像传说中的最后的星际战士，和以往的印象产生偏差。事实也证明了我的猜测是正确的，安东尼·麦凯比起乔尔·金纳曼最大的优势应该就是肤色。

 

义体的设定就像特修斯之船一样，充满悖论。如果在伦理上不能解决义体的问题，或许这项技术只能存在于幻想和传说。

构成一个人的是思想和肉体，两者缺一不可。如果仅仅是思想永存，肉体在不断更换，那么这个人还是原来的人吗？同理如果肉体没有改变，思想被换成了另一个人，这个人还是谁呢？

可以想象，如果这种技术诞生，对世界的震动不亚于一场世界大战。

 

《副本》中的世界或许并不遥远。

弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。这段话放在这里一样适用。掌权者们以为掌控了整个星球的资源，其实对力量一无所知。只要编剧敢写，分分钟弄出一个上古大仙教育他们做人。

能够肉身控制星火的长老，在剧中以翼龙形态惊鸿一瞥，似乎轻轻松松就可以完成复仇。

如果当权者们能够正确认清自己与人民的关系，或许就不需要自编自导一出反抗和镇压的拙劣表演，也不会给上古长老们翻盘机会。

 

《副本》既然是美剧，那就少不了带有美剧的惯有缺憾。

第一个是剧情冲突方面。

美剧喜欢为了刻意将剧情拉满时长，关键剧情一定要放到最后的最后才交代，幕后最大的Boss也一定会在最后登场，而且很快被解决。

这个问题在美剧《陨落星辰》中尤为突出，在《副本》第2季同样存在。疯狂杀戮了一整季，一直到最后才说清楚理由。

 

第二个是矛盾设置方面。

美剧中矛盾的表现形式都不咋大气。哪怕是国仇家恨，乃至种族存亡这种关键问题，最后落脚点都喜欢放在儿女情长上。

作为整个种族最后的希望，“长老”在有多次机会完成复仇的情况下，偏偏不直截了当地复仇，一定要把你侬我侬的腻歪话说完才行。这就让庞大的赛博朋克世界最终变得格局有点儿小。

 

赛博世界视觉盛宴，

不可避免美剧通病。

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7.7 

副本 (2018)

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副本/Altered Carbon(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8223175/
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