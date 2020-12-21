《哆啦A梦：大雄的新恐龙》：大雄与恐龙的深厚友谊

故事流畅，依次展开，有情怀，有感动，特别是大雄教绿色小恐龙Jiu飞翔，一直在鼓励它，却一直飞不起来，而大雄也有自身的短板——不会翻单杠。直到最后，大雄将要从飞行大恐龙身上掉下来摔死，Jiu为了救他，努力克服自身限制，终于飞了起来，救了大雄。这也是鸟类的来源，由恐龙克服自身限制，进化而来。彩蛋，大雄努力练习单杠，终于翻成功了，天空中，两只鸟儿飞过，是不是曾经的Jiu和Miu？110分钟的片长不觉漫长。本片是《哆啦A梦》漫画连载50周年纪念作品，同时也是《哆啦A梦》系列电影的第40 部作品。全新的故事，全新的大雄，全新的冒险，全新出发！

剧情：大雄在恐龙展被胖虎、小夫欺负不能找到恐龙化石，大雄赌气，决定找到真的恐龙。他把在恐龙展发现的化石带回家，借助哆啦A梦的时间包袱巾竟然成功孵化出两只从未被发现过的长着翅膀的新恐龙——绿色小恐龙Jiu和红色小恐龙Miu，胖虎、小夫只好拜倒在大雄脚下。Miu很快就会飞翔，Jiu却始终不能飞起来，大雄很是疑惑。随着小恐龙的长大，小伙伴们决定将它们带回到属于它们的时代，一场惊心动魄的白垩纪大冒险即将上演。

一开始来到了侏罗纪时代，被恐龙追杀，后来才来到白垩纪晚期。这时候，陨石落向地球，热浪摧毁了包括恐龙在内的很多生物。大雄心善，决定拯救所有的恐龙，随后时空警察出现，防止大雄随便改变未来。小伙伴们想出了主意，利用哆啦A梦的道具，将恐龙都转移到虚拟的空间，使恐龙避免了一场灾难。小恐龙Jiu在冒险中，终于学会了飞翔。小伙伴们依依不舍地离开了已经结下友谊的恐龙们。