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我们为了和平而来——《芝加哥七君子审判》

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2020-12-22 22:42:13

我们为了和平而来——《芝加哥七君子审判》

今天聊聊电影《芝加哥七君子审判》。

片名The Trial of the Chicago 7 (2020)，别名芝加哥七人案：惊世审判(港/台)。

 

这部Netflix联手梦工厂的电影姗姗来迟。

早在13年前，梦工厂就有意推出本片，并由好莱坞第一编剧艾伦·索金担任编剧。但计划赶不上变化，导演、演员等诸多因素，影片一度搁置，直到2018年影片由艾伦·索金担任导演，才有了新进展。

本片也是艾伦·索金第二部自编自导的电影，他之前的作品《茉莉牌局》《点球成金》《社交网络》也都很有名，熟悉他影片风格的观众大致也能了解到这部影片风格。

 

13年前是2007年，片方原本是想着在美国大选前推出这部电影，以清晰地表达改革心声。

2008年是民主党奥观海和共和党麦凯恩竞选总统，民主党并不困难得赢得选举，影片也就不急着上映了。今年则情况有所不同，共和党懂王竞选连任，片方按耐不住终于制作完成了这部电影。

《芝加哥七君子审判》发生的故事背景正是共和党尼克松上台事的事情。尼克松、懂王都是共和党人，选在大选之前放出这部影片，今年9月25日上映，目的自然也是不言而喻。

 

《芝加哥七君子审判》取材于美国著名的历史事件。开篇短短几分钟，通过迅速凌厉的镜头切换，交代了故事发生的背景。

在进入审判正戏前，影片交代了美国发生的一系列著名历史事件，这不仅影响了美国历史进程，也对世界产生着影响。

60年代的美国深陷越战泥潭，国内反战情绪激昂，反战成了底层民众的普遍心声。

另一方面著名平权斗士马丁·路德·金发起的黑人平权运动愈演愈烈，他成功团结了全美黑人，让统治阶级感受到巨大威胁，就这样他在1968年4月4日被暗杀，全美黑人愤怒情绪达到最高点。

“黑豹”组织应运而生，他们放弃马丁·路德·金号召的非暴力模式，开始走武装革命路线，甚至以先进思想武装头脑。在多名主要首领被美国特工公然射杀后，“黑豹”组织偃旗息鼓。

更重要的推手是1968年还有美国总统大选，竞选口号为“法律与秩序”的尼克松成功竞选上任，他开始杀鸡儆猴，下令司法部重新调查一年前的暴动。

 

在1968年越战期间，美国民主党要在芝加哥召开第35届民主党全国代表大会，届时全国一半的政治大佬都要出席。反战组织闻风而动，齐刷刷地申请举行和平抗议集会，表达自己的反战诉求。

伦尼·戴维斯和汤姆·海登领导的“学生争取民众社会”组织（SDS），艾比·霍夫曼和杰瑞·鲁宾领导的青年国际党（异皮士Yippies）不约而同地向芝加哥政府申请游行，遭到拒绝。

另外一边，大卫·戴林格作为“结束越战动员会”领导人也声援青年国际党前往芝加哥。李·韦纳和约翰·弗罗因作为社会活动家也积极投身其中。

鲍比·西尔则是黑豹党主席，准备去芝加哥做一场演讲。

 

反战游行未得到芝加哥政府批准，但源源不断赶来的人们还是按照既定计划举行了游行。游行活动不出意外的发生失控，游行队伍与警方发生了大规模冲突。早有准备的警察们迅速行动，打伤抓捕了很多参与者，并对其中几名主要领头人发起审判。

一开始被告是上述八人，除了不约而同参加游行的七个领头人外，黑豹党主席鲍比·西尔纯粹是因为当局看他不爽而抓起来一并审判。庭审过程中，鲍比·西尔遭受不公正待遇，政府害怕引起舆情而中途将其宣判无罪并作另案审理，被告由八人降为七人。史称“芝加哥七君子”。

 

黑豹党然没能进入七君子之列，但却是最令人唏嘘的角色。

当年叱咤风云的黑豹党，为了自由平等而抗争。他们反对美国政府，他们认为改变世界必须透过对民众的长期组织和动员，他们甚至建立了武装力量、大众组织和社区规划，实践枪杆子里面出政权，提供穷人小孩免费早餐、给予社区民众政治教育。

这让统治阶级心惊胆战，既然可以刺杀马丁·路德·金，再多杀几个黑豹党也不是问题。片中黑豹党主席汉普顿被无情射杀正是此事。

谁能想到多年后，“黑豹”成了白人安抚黑人的宣传符号，怕了一部电影还得了一堆奖，从意志上瓦解了“黑豹”。

 

这次审判只不过是一次政治作秀而已。

芝加哥七君子中的汤姆·海登一开始还十分推崇民主法治这一套东西，极力想要证明自己无罪。而其他人则看得很清楚，整个庭审不过是一次有罪推断，他们作为被告人，能做的就是让自己的声音被更多人听到。

标榜三权分立、民主自由的国家到头来只不过是用法庭走过过场，以达到专制统治的目的。庭审过程中，检方找来的37名证人，都是事先安排进游行队伍的卧底警察。任何带有一丝同情被告人的陪审员，都被下了黑手，驱除出审判员队伍。所有对被告方有利的证词全部被作废……

 

白人可不喜欢师出有名这一套，先抓起来，罪名可以慢慢找。他们的一贯风格就是由胜利者书写历史，失败者等着被割头皮。依靠暴力维持的统治必然不得民心。

欲加之罪何患无辞？对付肤色不同的人时，可以直接暗杀，对付白人的时候就需要整点儿莫须有的文明审判了。

警察、军队都是统治阶级维护统治的暴力工具，他们的名字前面可不带着“人民”二字。当警察们狞笑着摘下警徽警号时，打的就是眼前的人民。

 

历史画面（左起）律师 Leonard Weinglass 7名被告：Rennie Davis、Abbie Hoffman、Lee Weiner、David Dellinger、John Froines、Jerry Rubin、Tom Hayden 律师：William Kunstler

《芝加哥七君子审判》是一部信息量巨大的庭审电影，影片在庭审过程中大量穿插故事背景。艾伦·索金的拿手好戏就是信息量庞大的台词，堪比机关枪式的台词。原本枯燥乏味的法庭庭审被拍成了你来我往唇枪舌剑地火热交锋。

武戏文拍让人看得热血沸腾，力度感十足。十余名主要角色均有精彩表现，虽是群像戏，每一名角色都十分鲜活、个性鲜明。

预测《芝加哥七君子审判》会在明年颁奖季收获不少。

 

我们为了和平而来，

却因为思想被审判。

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8.0 

芝加哥七君子审判 (2020)

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芝加哥七君子审判/The Trial of the Chicago 7(2020)
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