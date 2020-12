全要素影片搭配多种风格——《疯狂原始人2》 今天聊聊电影《疯狂原始人2》。 片名The Croods: A New Age (2020),别名古鲁家族2:霸器新時代(港) / 古鲁家族:新石代(台) / 疯狂原始人2:新纪元。 时隔7年,《疯狂原始人》推出续作。尽管《疯狂原始人2》的评分比第一部略低一点,但依旧是一部出色动画电影。 在寻找新的栖身之所途中,咕噜一家开始了新的冒险之旅。途中他们遇到了新的伙伴,也对很多事情有了全新认知。 短短95分钟的影片讨论了很多内容,可以说所有人都可以从各自角度发掘影片的探讨内容。 比起第一部,《疯狂原始人2》更像是一部大而全的大杂烩电影。 父女关系。咕噜对小伊、菲尔对晓晓均经历了一个较为常见的亲子关系转变过程,原本承担家庭重任的父亲在影片中和女儿发生角色互换,双方均体会到各自的感受,进一步增加谅解。 母女关系。同样围绕小伊和晓晓,她们的母亲乌加和霍普也从保护欲过剩,变成女儿的亲密伙伴。其实这也是很令人羡慕的一点,只要不辅导孩子做作业,哪个母亲不是慈母形象。 情侣关系。主要围绕盖、晓晓展开,他们在第一部里成为情侣可以说是没有选择的必然选择,感情并没有经历过任何形式的考验,在这里要承受来自父母家庭、同龄人的压力,感情如果还能坚持下去才算是经历过考验。 闺蜜关系。小伊和晓晓作为唯一一对同龄女青年,很快成为无话不谈的闺蜜。作为男性对这种感情并不了解,有时候会真切感受到男女真不是同一个物种。 影片教会了一句情话:You are my tomorrow。 就像男孩子绕着女孩子转一圈说,你就是我的世界一样,你是我的明天同样也是一句极富浪漫色彩的深情告白。 家庭关系。不同生存环境下造就了不同家庭环境,形成了不同理念,有的向往自由、有的向往安逸,冲突自然而然地产生,如何化解有会带给人们参考价值。 原生态和科技的关系。攀爬科技树的时候却忽略了最初的生存技能。现代人花费了数十年时间,才学会在城市里生存,可如果回到原始环境,怕是一天都过不下去。生存下去才是第一要务,不同发展方向并没有高低贵贱之分。 人与自然的关系。很多人掌握了一点儿技术水平就喜欢肆意改造自然,却不知道要以尊重自然为前提。有一句话说的好,人类在伤害自然界的时候忽略一切规则,而自然界反扑的时候会遵守一切骨子额。保护环境归根到底就是保护人类自身,如果把环境弄得一团糟,灭亡的还是人类本身,地球反正不受任何影响。 不同物种之间和谐共生的关系。和谐的物种关系是互利共生,大家取长补短。一味地无度索取就像竭泽而渔,迟早有一天会被反噬。如果把影片中的不同物种映射到当今社会关系上,也一样可以说得通。疯狂割韭菜的庄家可曾想过有一天会被无产阶级铁拳砸得粉碎。 在讨论不同关系的同时,影片也照顾了不同风格的电影元素。 大胆冒险、热血格斗、优美景色、角色成长、甜蜜撒糖,常规影片会表现的元素,在这部影片里应有尽有。别看元素很多,结合起来却并不显得则乱,最难得能可贵的是,一群原始人在合家欢式的冒险中,还能带给人很多反思。 当然好莱坞影片不会忘记政治正确。在《疯狂原始人2》中,女性完全觉醒。 原本在第一部中遮风挡雨的男性在第二部中成了小鸟依人式的病娇姿态。 这里的政治正确并不是贬义,《疯狂原始人2》中女性完全不需要依靠牢骚式的制造性别对立,来凸显女性地位,而是通过实力说话。在关键时刻发挥关键作用,妇女能顶半边天。幸福是奋斗出来的,地位也是自己拼搏出来的。 全要素影片搭配多种风格, 多关系讨论配合密集笑点。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 爱情(3388) 喜剧(2398) 美国(4893) 动画(1611) 冒险(508) 酷(1296) 梦工厂(108) 娱乐片(778) 环球影业(151)

