两任局长两种结局——《南山的部长们》 今天聊聊电影《南山的部长们》。 片名The Man Standing Next (2020)。 说到全世界最危险的工作,韩国总统这个职位必须榜上有名。下面看看韩国历任总统的结局(下场?): 第一位总统李承晚(1948-1960)。学生运动中宣布辞职下台,随后流亡海外。 第二位总统尹谱善(1960-1962)。朴正熙发动了 5·16 军事政变,使其被迫下野,多次被朴正熙监禁。 第三位总统朴正熙(1963-1979)。与中情局局长金载圭共进晚餐时遭后者枪杀。 第四位总统崔圭夏(1979-1980)。全斗焕发动军事政变,迫使他下野。 第五位总统全斗焕(1980-1988)。被判死刑,后改判无期徒刑,同年 12 月得到特赦,后又被抄家。 第六位总统卢泰愚(1988-1993)。以军事叛乱、内乱罪、谋杀上司未遂罪及受贿入狱,被判决 17 年徒刑,罚款2628亿韩元。 第七位总统金泳三(1993-1998)。应对经济危机不力,自己舞弊、次子贪腐,在谴责声中卸任,被驱逐出境。 第八位总统金大中(1998-2003)。选举舞弊、儿子涉嫌贪污被判入狱,三个儿子均因涉嫌受贿锒铛入狱。 第九位总统卢武铉(2003-2008)。秘密政治资金,2009年在庆尚南道金海市自杀。 第十位总统李明博(2008-2013)。一审被判15年,并罚款130亿韩元。 第十一位总统朴瑾惠(2013-2017)。闺蜜门事件,被罚款180亿韩元,判囚 25 年刑期。 第十二位总统文在寅(2017-至今)。内忧外困,在和国内财阀斗争风险很大。 片名《南山的部长们》中的南山指的是,朴正熙一手培植的特务机构中情局(KCIA)位于南山。 南山的部长们就是中情局的历任局长们。表现的故事正是前任局长金炯旭失踪事件和继任局长金载圭刺杀朴正熙事件。 在韩国疫情期间,本片成功成为爆款。影片根据时事记者金忠植和李度晟出版的同名书籍《南山的部长们》第二卷改编而来,介绍了从1961年中央情报部成立到1980年第五共和国成立期间围绕韩国情报机关中央情报部发生的一系列秘闻,所有故事角色均有真实人物原型,其中一些细节经过艺术加工。 朴槿惠和朴正熙 《南山的部长们》讲述的正是第三位总统朴正熙被暗杀前40天发生的诸多事情。 朴正熙也是我们熟悉的韩国前总统朴槿惠的父亲,是韩国第3任、第5届至第9届总统。他1917年11月14日出生,又叫高木正雄,1944年毕业于东京日本陆军士官学校,1961年5月16日以政变方式推翻张勉政权,培植特务机构中情局,通过规定总统终身制的《复活宪法》,1979年10月26日遇刺身亡执政长达18年。 朴正熙遇刺前两个月,曾在青瓦台办公室给女儿朴槿惠写过一副中国书法“身与名俱没,江河万古流”。朴正熙成为韩国历史上第一位死于任上享受国葬的总统,葬礼历时9天。 在影片主角金载圭就任前,中情局前任局长朴龙阁被扫地出门。 朴龙阁原型前任中情局局长金炯旭。朴龙阁前往美国,向美国国会高调揭发韩国总统朴正熙贪腐,目的就是把事情搞大,保全自己的生命。 这里你可以感受一下,一个主权国家在发生政治斗争后,内部人士并不是自行解决,而是寻求大洋彼岸的强国裁决。这就像几个奴才打架,弱势一方赶紧向主子求救,祈求得到公正审判一样。 带着狗链子的国家哪里有什么自尊和自由。片中美国大使威胁了一句“不然我们就撤军”,让金载圭门诚惶诚恐。 5·16中的朴正熙 正如前文所说,朴正熙靠着 5·16 军事政变起家,而左膀右臂正是朴龙阁、金载圭。政变成功后,朴龙阁、金载圭也被如愿提拔,成为权力中心的关键人物。 但好景不长,朴正熙为了维护自己的独裁统治,手下为了维护自己的权力地位,他们就要做很多肮脏不见光的勾当。朴正熙当然不会把话说得很明白,永远都是一句“你身边不是有我吗,你想怎么做就怎么做吧”,做得满意了皆大欢喜,做得砸了可以完美甩锅。 就这样,朴正熙一边打击异己一边清理身边老人,一箭双雕坐享其成。 在朴正熙就任前期,经济快速发展,人民生活水平不断提高,大家自然会拥护他的统治,偶尔有几个政见不同的刺头也起不了多大的事情。 1979年下半年,假发公司YH贸易女工笼城事件、新民党总裁金泳三的国会议员除名事件以及10月的釜马事件先后爆发。 经济发展一旦放缓,整个国家就需要推出一个替罪羊,而连续占着总统宝座18年的独裁者就成了完美摔过对象。偏偏总统还把持着军队,并不想就此下台。改革派和保守派矛盾就这样越来越大。 金载圭正是改革派的一员,他反对总统武力镇压,和总统意见向左。与此同时,警卫室室长郭相川(原型车智澈)靠着全方位跪舔总统,渐渐成为掌权派,一心要搞掉金载圭。 金载圭不断劝说朴正熙退位,一方面是担心愈演愈烈的民间反抗形势,另一方面担心革命者上台后清算旧部。倒不如自己主动退位,继续让自己这边的人做总统,可以免于清算。朴正熙并不这么认为,用一种看傻子的眼神看金载圭,双方分歧越来越大。 就这样,矛盾变成了金载圭与朴正熙、郭相川的斗争。 片中还有一位重要角色全斗赫,作为陆军保安司令官,他是掌握兵权的实际人物,同时也是掌握朴正熙秘密资金往来的隐藏人物。 看着演员铮亮的脑门,观众们大概就能猜到,全斗赫原型正是光州惨案缔造者全斗焕。他的戏份不多,却都很关键,影片隐晦地表达了对这个角色阴险的不屑。 影片细节十分出色,演员们的表情神态、走路步伐,满满都是亮点。每位角色的一举一动都颇有深意,和上下文都有紧密联系。李秉宪等人的出色表现无愧于影帝称号。 《南山的部长们》通过两任中情局局长的经历,从中情局局长的角度复刻了朴正熙遇刺事件。 但并不要按照影视作品来评价历史人物,《南山的部长们》的倾向性还是比较明显,金载圭是一位同情民运的革命者,他的刺杀行为也是为了响应民运,这和以往解读还是有点差距。以往解读金载圭的刺杀行为,都是解读成金载圭与郭相川争宠失势,于是报复杀死郭相川,顺带着干掉了朴正熙。 金载圭充满理想主义地向朴正熙喊出“不忘初心”。当年他们一起起事的时候,喊出的口号是“肃清所有的腐败和旧恶,将解决深受饥饿之苦的民生疾苦。” 十八年过去了,当年的屠龙少年早已长出獠牙,成了新的恶龙。朴正熙独裁时间越长,形成了新的特权阶层,不断侵害民众利益,国内矛盾愈发尖锐,民主化运动此起彼伏。金载圭当真不知道自己这一派已经烂掉了么?他自然知道,但他还是想搏一搏。 金载圭行事之前没有经过周密策划,也没有做好刺杀成功的后续计划。他的刺杀计划也仅仅是策划了刺杀行为本身,对后续影响缺乏深入思考。 金载圭的行为倒像是一次激情犯罪,比起泰国陆军都要修学的政变课程,金载圭还是有些稚嫩。当年5·16政变里,朴正熙政变之后立即实行军事管制,金载圭没有兵权也敢政变真的是头铁。直接结果就是让全斗赫摘了桃子,自己被判处极刑,韩国迎来了另一个军事统治时代。 两任局长两种结局, 再现韩国历史事件。 点击这里: 近期影视推荐

