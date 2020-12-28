挣不开逃不脱的枷锁——《春潮》

今天聊聊电影《春潮》。

片名Spring Tide (2019)。

《春潮》聚焦一户常见人家，通过居住在一起的祖孙三代，剖析了原生家庭百态。

女记者郭建波和母亲纪明岚、女儿郭婉婷三个女人住在一起，俗话说三个女人一台戏，在这个三口之家里，上演的是千万家庭都有过的另类亲情故事。

先看本片演员阵容，那是十分强大。

饰演女记者的女主角是有着“文艺片女王”“中国最被低估的女演员”之称的郝蕾。她在2010年就凭借《第四张画》荣获金马奖最佳女配角，随后也是多次在各大电影节获得最佳女主角、女配角提名。主演的《颐和园》至今还是“禁片”之一，很多电影网站都找不到这个影片的词条。

饰演母亲的是金马奖、金像奖双料女配金燕玲，有着杨德昌御用女主角之称。

这次两位女演员的同场飙戏更是令人期待。

电影从母女之间的争吵开始，慢慢引出一系列家庭矛盾。虽然是生活在一个屋子里的亲生母女们，但矛盾却是积怨已久。

观众们跟着她们的日常生活，就会体会到当事人的种种不易。有些事情会感同身受，有些事情却会产生距离。

郭建波是一名报社记者，在职场上嫉恶如仇、刚正不阿，是一位十分刚硬的女子。但回归家庭生活时，她选择用沉默对抗母亲的种种责难。她希望做一个不一样的母亲，不愿意将母亲怨妇般的不堪传给自己的女儿。

纪明岚则是那种典型强控制欲性格，在外担任社区居委会主任，指挥着一群老年人好不开心，在家里把持着女儿、外孙女的各种事务，俨然一副大家长做派。她年轻时通过婚姻的方式进入城市，老了之后则不断向晚辈发难。

女儿郭婉婷身处这种极端特殊的环境，表现出超乎年龄的成熟。她试图缓解母亲和外婆的矛盾，却又有着属于自己的叛逆。不管怎么做，一个孩子需要经历这一切都是令人心疼的。

同样是祖孙三代人，同样是另类亲情碰撞，从海报到剧情，《春潮》和《血观音》都有着许多相似之处。

表面看起来，《春潮》比《血观音》温和得多，没有那么多人吃人的惊悚环节，顶多也就是家人拌拌嘴。看起来没那么血腥，但依旧很残忍。

只有身处其中的人们才会知道，比起《血观音》里直接来个痛快的了断，《春潮》里的冷暴力才是杀人诛心。

从本质上看，纪明岚是造成各种不行的根源。

年轻时，她通过婚姻交换，获取城市户口，随后便霍霍着要离婚，不惜裹挟女儿作为谈判筹码。哪怕丈夫死了也不能平息她的怨气。

她把生活所有的不幸都归咎于别人，这个人可以是丈夫、可以是孩子，反正不是自己。自己就像一朵钻出淤泥的白莲花一样一尘不染，所有的过错都是周围的环境和人造成。

而一转头，纪明岚就会教育孩子，机会都是留个有准备的人，要努力、要奋斗。对比她自己的行为，她的这些谆谆教诲才是最讽刺的。

纪明岚算是一名比较失败的母亲和妻子，郭建波亲眼目睹亲身经历了母亲的种种，立志不要做一个像她一样的人。

长大后我不想成为你。于是郭建波选择作践自己去反抗母亲、折磨母亲，甚至想打掉孩子避免成为一个母亲。

好好一个女人的一生就这样被毁，郭建波才是最大的受害者。

除了常规的对白和动作，《春潮》擅长使用画面构图和象征符号传达影片意图。

《春潮》巧妙地利用老房子的空间结构，将人物分割在一个个独立空间里，直接用构图表现角色之间的隔阂。

当郭建波和纪明岚在一起时，整体画面都是阴暗无光的，而当郭建波和女儿郭婉婷在一起时，画面又有了明媚生气。

再看多次出现的超现实象征符号。

在郭建波的脑海里，母亲纪明岚直接化身黑山羊。黑山羊是典型西方文化中的恶魔形象，地狱七魔君之一阿兹特克便是山羊守护神。郭建波迫切地希望有朝一日可以摆脱这只黑山羊。

两次出现的红衣女子更是象征着死亡。郭建波在采访寻死大爷和河边撒骨灰的时候，都看见了红衣女子，象征着她对死亡的迷恋，仿佛只有死亡才能帮助她摆脱眼前的困境。

但从另一方面来看，象征符号出现的太多也不合适，显得有些多余。在一个现实题材中插入过多超现实内容，会显得表达地有点儿惊悚。

春潮，融化冰雪。春天来了，万物复苏，一切也会有了生机。而这里的生机却是“恶魔”离开之后才出现的。

郭建波两次拔掉水管引发漫水，这是她对自由的向往。春潮快速上涨，潮水漫过按摩店、漫过病房、漫过学校，冲走不愉快，大家仿佛在最后都得到了解脱。





有一个爱你的人，是多么幸运又幸福的事情。不论这份爱来自何方，至少还有人爱着你。

希望大家不会有影片中角色的所有不幸经历。没有这些经历自然看不懂表达的具体内容，这时候看不懂影片就是好的生活。

剪不断理还乱的亲情，

挣不开逃不脱的枷锁。

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