挣不开逃不脱的枷锁——《春潮》 今天聊聊电影《春潮》。 片名Spring Tide (2019)。 《春潮》聚焦一户常见人家,通过居住在一起的祖孙三代,剖析了原生家庭百态。 女记者郭建波和母亲纪明岚、女儿郭婉婷三个女人住在一起,俗话说三个女人一台戏,在这个三口之家里,上演的是千万家庭都有过的另类亲情故事。 先看本片演员阵容,那是十分强大。 饰演女记者的女主角是有着“文艺片女王”“中国最被低估的女演员”之称的郝蕾。她在2010年就凭借《第四张画》荣获金马奖最佳女配角,随后也是多次在各大电影节获得最佳女主角、女配角提名。主演的《颐和园》至今还是“禁片”之一,很多电影网站都找不到这个影片的词条。 饰演母亲的是金马奖、金像奖双料女配金燕玲,有着杨德昌御用女主角之称。 这次两位女演员的同场飙戏更是令人期待。 电影从母女之间的争吵开始,慢慢引出一系列家庭矛盾。虽然是生活在一个屋子里的亲生母女们,但矛盾却是积怨已久。 观众们跟着她们的日常生活,就会体会到当事人的种种不易。有些事情会感同身受,有些事情却会产生距离。 郭建波是一名报社记者,在职场上嫉恶如仇、刚正不阿,是一位十分刚硬的女子。但回归家庭生活时,她选择用沉默对抗母亲的种种责难。她希望做一个不一样的母亲,不愿意将母亲怨妇般的不堪传给自己的女儿。 纪明岚则是那种典型强控制欲性格,在外担任社区居委会主任,指挥着一群老年人好不开心,在家里把持着女儿、外孙女的各种事务,俨然一副大家长做派。她年轻时通过婚姻的方式进入城市,老了之后则不断向晚辈发难。 女儿郭婉婷身处这种极端特殊的环境,表现出超乎年龄的成熟。她试图缓解母亲和外婆的矛盾,却又有着属于自己的叛逆。不管怎么做,一个孩子需要经历这一切都是令人心疼的。 同样是祖孙三代人,同样是另类亲情碰撞,从海报到剧情,《春潮》和《血观音》都有着许多相似之处。 表面看起来,《春潮》比《血观音》温和得多,没有那么多人吃人的惊悚环节,顶多也就是家人拌拌嘴。看起来没那么血腥,但依旧很残忍。 只有身处其中的人们才会知道,比起《血观音》里直接来个痛快的了断,《春潮》里的冷暴力才是杀人诛心。 从本质上看,纪明岚是造成各种不行的根源。 年轻时,她通过婚姻交换,获取城市户口,随后便霍霍着要离婚,不惜裹挟女儿作为谈判筹码。哪怕丈夫死了也不能平息她的怨气。 她把生活所有的不幸都归咎于别人,这个人可以是丈夫、可以是孩子,反正不是自己。自己就像一朵钻出淤泥的白莲花一样一尘不染,所有的过错都是周围的环境和人造成。 而一转头,纪明岚就会教育孩子,机会都是留个有准备的人,要努力、要奋斗。对比她自己的行为,她的这些谆谆教诲才是最讽刺的。 纪明岚算是一名比较失败的母亲和妻子,郭建波亲眼目睹亲身经历了母亲的种种,立志不要做一个像她一样的人。 长大后我不想成为你。于是郭建波选择作践自己去反抗母亲、折磨母亲,甚至想打掉孩子避免成为一个母亲。 好好一个女人的一生就这样被毁,郭建波才是最大的受害者。 除了常规的对白和动作,《春潮》擅长使用画面构图和象征符号传达影片意图。 《春潮》巧妙地利用老房子的空间结构,将人物分割在一个个独立空间里,直接用构图表现角色之间的隔阂。 当郭建波和纪明岚在一起时,整体画面都是阴暗无光的,而当郭建波和女儿郭婉婷在一起时,画面又有了明媚生气。 再看多次出现的超现实象征符号。 在郭建波的脑海里,母亲纪明岚直接化身黑山羊。黑山羊是典型西方文化中的恶魔形象,地狱七魔君之一阿兹特克便是山羊守护神。郭建波迫切地希望有朝一日可以摆脱这只黑山羊。 两次出现的红衣女子更是象征着死亡。郭建波在采访寻死大爷和河边撒骨灰的时候,都看见了红衣女子,象征着她对死亡的迷恋,仿佛只有死亡才能帮助她摆脱眼前的困境。 但从另一方面来看,象征符号出现的太多也不合适,显得有些多余。在一个现实题材中插入过多超现实内容,会显得表达地有点儿惊悚。 春潮,融化冰雪。春天来了,万物复苏,一切也会有了生机。而这里的生机却是“恶魔”离开之后才出现的。 郭建波两次拔掉水管引发漫水,这是她对自由的向往。春潮快速上涨,潮水漫过按摩店、漫过病房、漫过学校,冲走不愉快,大家仿佛在最后都得到了解脱。

