起风了吹走遮羞布——《风平浪静》 今天聊聊电影《风平浪静》。 片名Back to the Wharf (2020),别名重回西园码头 / 重返西园码头。 曾经的高中重点班第一名,一夜之间变成背负命案潜逃的在逃人员。这就是《风平浪静》火爆开篇讲的故事。 一切要从十五年前一个台风来临的雨天讲起。宋浩是高中里的尖子生,原本得到顶尖学府保送名额,突然被告知保送名额让给了别人李唐。李唐是宋浩的好朋友,也是副市长的儿子。宋浩连夜冲向李唐家讨说法,可是走错屋子,跑到李唐家对门邻居家里。宋浩被屋子主人富商万有良当做小偷,两人扭打成一团,混乱中宋浩刺伤万有良…… 后续故事在此基础上进一步拓展,在误会和私欲之间,一件又一件犯罪行为接踵而至。 知道真相的人为了自己的利益,选择隐瞒真相并享受既得利益。 不知道真相的人每天提心吊胆的活着,忍受着内心煎熬。 整个《风平浪静》几乎是一个全员恶人的设定,除了给整部影片带来不一样氛围的潘晓霜一方,剩下的人都是为了逃避惩罚而不断犯罪的人。 杀人放火金腰带,修桥补路无尸骸。 在全员恶人的设定下,影片中但凡有点儿权势的人,背地里都十分不光彩。杀人放火,相互包庇等于相互纳了投名状,大家手脚都不干净,也都知道彼此的破事,这样才能实现利益捆绑,做到有福同享有难同当。 两起命案均是自然犯罪,不论在哪里都是罪无可赦的犯罪行为。而宋浩并不一样,他在两起命案里犯下了故意伤害罪和包庇罪,相比自然犯罪要轻得多。偏偏这样的人最终要亡命天涯十五载。 《风平浪静》中反映的社会问题太多,每个人都可以看出很多耳闻目睹的类似事件。比如高考顶替、官商勾结、钱权交易、黑恶势力等,即便没有发生在我们周围,也会出现在媒体报道上。 影片把诸多问题包裹在两起命案之下,将社会阴暗面上的遮羞布被扯下,想表现的很多,野心也很大,可惜编排得差了些火候。很多事情浅尝辄止,让人看着不够过瘾。 台风入境,如何风平浪静,只会肆无忌惮地波涛汹涌。 只有等台风过境,才能变成风平浪静。 即便有些暗流涌动,也不妨碍表面的平静。 比喻成鱼类的话,宋浩就生活在浅水区,一直在寻求台风过后的安宁。剩余那些人则活在深水区,逍遥快活,忙于蝇营狗苟。 宋浩在石雕厂十五年,每天都和石头神像面面相对。这对他来说不啻于一种刑罚,内心如何平静地了。 原本大好前途的好学生,一夜之间失去一切,而且起因还是一起强权欺压百姓事件,这让他怎么可能平静得了。 而且再想想这是多么讽刺的一件事情。杀人犯雕刻制作出来的石头神像,被别人当做神明化身天天供奉。 谈恋爱都要从一方耍流氓开始。 潘晓霜大胆火辣的示爱,让宋浩找到了难得的安宁。潘晓霜这个角色的设定就是为了拯救宋浩。浑浑噩噩逃亡十五年后,宋浩终于在潘晓霜身上找到了久违的温暖。 如果说宋浩以前还会赎罪式的活着,那潘晓霜和孩子的出现就给了宋浩终结一切的勇气。 对于心里纯洁的善良人,忍一时并不会风平浪静,只有让善良的人产生自责愧疚才会风平浪静。一旦他们知道真相,就会选择公布真相,寻求自己内心的平静。 舍得一身剐敢把皇帝拉下马,与其自己活在痛苦煎熬之中,倒不如告知天下,哪怕付出相应代价也要追求内心的平静。 宋浩的行为动机就在于此,尽管被迫纳了投名状,但他一直没有把自己当做那个圈子里的人。有句话说的好,只要你不想当领导,那就没有人是你的领导。官本位思想严重的人会迷恋权力,但正直的人不会。 可惜的是宋浩等人毕竟人微言轻,身无长物。 善良的人想做正确的事情,光有勇敢还不够,还需要有谋略。很多屠龙勇士在屠龙路上却慢慢长出了獠牙。 一个人的能力有限,既然不能让这个世界变得更好,那就离开这个世界,追求自己内心的一片安宁。 遥想起前段时间的坟头开表彰会事件,现实比电影魔幻得多。我们知道真相,他们也知道我们知道真相,但他们不在乎我们知道真相。 章宇、宋佳、王砚辉等人精湛的演技给全片加分很多。一颦一笑皆是台词,如果不是他们的精彩表现,《风平浪静》根本不会有如此口碑。 但本质上来看,《风平浪静》还是一部文艺片,而非爽片。口碑爆了后,会引得很多人按照商业犯罪片去观影,自然会产生一些落差。 起风了吹走遮羞布, 风停了再难寻平静。 点击这里: 近期影视推荐

