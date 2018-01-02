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《尸忆》：帅气小伙被强制“冥婚”

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2018-1-2 18:10:33

台湾恐影。英俊帅气的承皓（吴慷仁 饰）是灵异节目的制作人，他事业顺风顺水，生活中又有美丽如花的未婚妻依涵（谢欣颖 饰）相伴，可谓幸福无忧。最近一段时间，承皓正在拍摄一部关于冥婚民俗的纪录片，不知是压力过大还是碰到什么可怕的东西，他在梦中经历了诡异恐怖的梦境，而玄真道人也对其发出了警告。在此之后，诡异的梦境愈演愈烈，甚至让他分不清梦境和现实。玄真知晓承皓的事与他的前世有关，给承皓提示线索不久，玄真就被鬼魂杀死。

 

与此同时，平凡女高中生茵茵（严正岚 饰）突然发现自己身边的灵异事件陡增，她为此惶惶不可终日。某次被鬼魂惊吓入院后，她妈妈告诉她，她们家族隔代遗传阴阳眼。 

 

两条线索逐渐合一。茵茵在承皓朋友的帮助下，助承皓破解了冥婚之谜。原来：

-----------------------------------剧透警告

 

前世的承皓在路边捡到一封死去女人的“红包”（当地民俗，女孩未婚死去不能超脱转世，需用红包包裹女孩头发等亲身物品，待男人捡到红包，便让他们举行冥婚），被女孩家族强迫冥婚。前世承皓不从逃出，被撞死，因此这孽缘便转移到现今的承皓。

 

承皓被鬼魂迷眼，竟杀死了未婚妻依涵，此后见到的未婚妻都是前世的那个冥婚女孩。承皓根据玄真提供的线索找到了前世冥婚的地方，之后便被鬼魂操纵。依涵的鬼魂便找到茵茵，祈求她帮助解仇。最后承皓朋友开始埋葬冥婚女孩的尸体，这下她应该可以安息了，因为她要求的冥婚都达到了。

 

 

6.4 

尸忆 (2015)

影评(6)

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尸忆/The Bride(2015)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8027023/
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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