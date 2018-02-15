2018年十大动作场面——“金隼奖”的选择

大家好！各位都知道，香港金像奖有个最佳动作设计奖，专门奖励年度华语电影中的精彩动作设计。或许大家不知道的是，在大陆不算太长的影评史上，也有个极次要极次要的影评人风间隼，前两年曾颁发过一个极次要极次要的奖项——“金隼奖”。设立这个奖项的目的，是为了盘点年度动作场面发展态势，褒奖年度涌现的最佳打戏。既是自娱自乐，也是为了与动作片发烧友们同乐。

虽然是私人奖项，还是要讲讲评选规则。入选的片子包括去年上映的各国动作电影，类型划定为拳脚、器械打斗，因为热兵器biubiubiu那是另外一个系统。当然你要问我爱情动作片算不算，那答案只有一个——“私下聊”。至于入选十大的标准，那就是我随心裁夺了，看得爽最要紧，如果你信得过我数十年如一日痴迷动作片不是浪费时间的话，欢迎同乐！

不过我还是介绍一下标准吧，有两个。第一是有新意，动作场面的制作可以分为设计、表演和后期几个环节，未必投资越大越好看。小成本动作片如果能善开脑洞，哪怕没钱，执行得差点意思，一样可以拍得异彩纷呈，囧囧有神，甚至进而推动动作片潮流变革。日本、东南亚、印度，包括我国的香港，都有很多成功的先例。第二是打得好看。有些电影，以好莱坞动作片为代表，很善于“借鉴”各国电影的创意。自己没有新东西，但是抄得工整圆熟。这就好像有人研究做得一般，但很擅长写文献综述一样。抄得好也是一种本事。我选片子首重第一条，参考第二条。如上。

因为个人杂务，这个奖中断过3年。其实鄙人在小本本上记得还是挺勤的，只是没空发布。今年蒙诗歌不弃，旧调重拾，正如无数好莱坞烂俗英雄电影一般，“XX崛起”、“XX堕落”之后总有个“XX重启”，对吧？这次就借狗年开运，以一种“狗利国家生死以”的精神，“临财毋狗得，临难毋狗免”的气概，以及“狗能制侵陵，岂在多杀伤”的胸怀，跟大家重温一下去年的精彩动作片段。当然，最重要的还是“狗富贵，无相忘”啰！

以下排名不分先后：





《狂兽》末尾海啸打斗

我知道很多人把《狂兽》当作烂片，但对我来说，这是2017年的第一惊喜。香港电影早期受日本电影影响，注重风、雨、雾等自然环境因素与打斗场面的融合，后来逐渐走到专注拳脚编排，环境因素退居其次。这部《狂兽》最后余文乐、张晋和吴樾在渔船上的狂斗，借海啸拍出了弱者波澜万丈的贪念和强者不动如山的意志。让人想起甄子丹的《战狼传说》、程小东的《生死决》，还有早期的《一代剑王》等海边决斗的名篇，场面壮阔，表现力爆棚。唯一的遗憾是动作编排还是嫌花哨了些。





《恶女》最后长镜头打斗

《恶女》也是去年的惊喜。这片子文戏极其烂俗，一头一尾的两个打斗长镜头却非常有想法，执行得也很好。结尾的追杀戏长镜头长达10分钟，女主角持斧从大楼一直追到高速公路，几番反转才手刃仇人。虽然特效简陋，还有穿帮镜头，但构思巧妙，调度复杂，感官刺激十足。开头的主观长镜头模仿《硬核亨利》，结合了射击和近身搏斗，也不错。





《忍之国》“川”字决斗

日本电影的动作设计成熟得很早，而且一直有自己的风格，简单而重口，工整而贴切。《忍之国》讲述伊贺忍者与织田家的争斗，剧中的“川”字决斗类似《一代宗师》中的“一横一竖”，双方各守一边，倒下的输家就是中间那一“竖”了。让人大跌眼镜的是，出身自杀阵师名家的久世浩居然为这么残忍的决斗戏设计出一种杂耍式的风格，类似成龙的灵巧动作非常符合忍者诡谲的身手，轻佻滑稽的动作与血腥惨烈的结局形成强烈反差，将忍者那不堪的命运表达得淋漓尽致，是非常成功的动作设计。





《巴霍巴利王 下》 大决战

印度电影从各方面看都当得起“神奇”二字，动作场面也不例外。这部南印年度大作在最后几十分钟的战斗场面里各种开挂，奇思妙想层出不穷，直追当年的《宝莱坞机器人之恋》。其实跟任何动作片的体系一样，如果你接受它的设定的话，娱乐指数还是蛮高的。





《绣春刀II修罗战场》烧档案库一场

路阳的《绣春刀》系列简直就是武侠迷的福音，上接港台文人武侠传统，下启大陆“公务员武侠片”之先声。档案库里这幕“关门打狗”的好戏，人物关系和动作场面都张力十足，让人想起《卧虎藏龙》里俞秀莲和玉娇龙在瓮城中的经典一战。动作指导桑林为郑掌班的流星暖炉造型抢眼，招数奇特，而且非常符合太监的人设。





《神奇女侠》战场冲锋

动作段落的精义在于经营和执行，并不是摧毁一颗星球就一定比一场小规模战斗好看。《神奇女侠》中的这个段落从女侠亮相开始，到钟楼突破结束，总共11分钟左右，堪称全片的精华。加朵妹子从红颜淑女蜕变成为战斗女神，武力的展示层层递进，与枪械、空间和人物关系相配合。神奇女侠施展各种法宝，依次搞定步枪、机枪、火炮、装甲车，最后是狙击手。这一段将“你有科学，我有神功”的奇想具象化为视觉奇观，不愧“神奇”二字。





《西游伏妖篇》孙悟空大战红孩儿

徐克向来擅长把国际流行与中国传统糅合，打造别开生面的视觉奇观。这场被小说和戏曲搬演过无数次的经典戏码，却被他用日本ACG美学改造成了一个充满科幻质感的绚烂场面，还透着一股仿佛电风扇广告般的童趣，让人赞叹不已。





《越狱》监狱混战长镜头

继泰国、印尼崛起之后，柬埔寨也迎来了动作片第一弹！走的是《突袭》的封闭空间大乱斗路子，可惜意大利导演Jimmy Henderson不如威尔士导演Gareth Evans有料。这场长镜头跟《突袭2》里的一样，也是拼接出来的，不过还是拍得挺有想法。主角Jean-Paul长期在各种西片中打酱油，在《越狱》中终于全面展示了自己的利落身手，值得期待。





《摔跤吧爸爸》决赛

这一场不用多说了吧，影片把自由式摔跤的魅力发挥得淋漓尽致，女主角真摔实打练出来的身手确实不是一般女打星能媲美的。除了这一场，我也很喜欢父女俩反目成仇的那一段打戏，眼神与动作相得益彰，戏剧张力十足，不是用替身和剪辑能拍出来的效果。另外说明一下，影片在印度上映于2016年12月，但在我国是去年才上映的，所以也纳入榜中。





《无限之住人》开头的百人斩

这场入选，有点我的私人偏好在里面，毕竟许久没有在日片里看到这么豪快的百人斩了。木村拓哉已经不复当年《武士的一分》中的青涩，扮演了一个辣手仁心的糙大叔，手持双刀，大开杀戒。三池崇史的作品少不了血腥重口，与其说打斗不如说是对砍，与其说暴力美学不如说杀戮美学。黑白的色调则是对经典武士电影的致敬。

总结：上榜的动作戏按国别划分，共计华语片3部，印度、日本各2部，韩国、柬埔寨、美国各有1部。放眼去年全球动作片界，去年算是个中等年份——既没有诞生什么叫人耳目一新的黑马，也没有烂到连“十大”都选不出来。让看得人神清气爽的动作段落还有不少，各有亮点，只是由于演员身手一般、时长太短、新意有限或者其他什么原因，没有被选入榜内。以下作为彩蛋放出，供各位回味。

《心理罪城市之光》的钟楼打斗

《铁雨》的医院打斗

《武曲》中段，剑道小子横扫道场

《极寒之城》楼梯打斗长镜头

《王牌特工2》结尾突袭匪巢

《杀破狼 贪狼》，托尼 贾天台追贼和吴樾屠宰场死斗

动画短片《银翼杀手之大停电》女复制人闯入大楼的打斗

《蜘蛛侠：英雄归来》，小蜘蛛侠战衣解锁之后的动作场面有奇趣

《悟空传》，天蓬的飞镰和反派中招后土崩瓦解的特效

《疾速特攻》近距离摔打加枪战

《异形 契约》 与异形在舱外的两场恶斗

《极限特工》山顶盗播和水上追逐

《功夫瑜伽》李治廷斗狼狗

对去年的盘点就到这里，期待今年的动作电影，我们明年再见！

风间隼

2018年2月12日

豆瓣没法发gif，动图版请看迷影版：https://mp.weixin.qq.com/s/FIPNGvgqUvwJbjK51H2Xlw

金隼奖2013：https://www.douban.com/note/326537642/



金隼奖2011：https://www.douban.com/note/193280970/