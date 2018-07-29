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妄心与菩萨——《四大天王》讲了个什么故事？

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2018-7-29 1:39:05

 

二刷该片回来，校准了观感，路上我决定提高一分，由7进8。

 

然后发现豆瓣评分从7.1继续跌落到6.7，这简直是……特大喜讯嘛！撒花！我们老怪铁粉又多了一块试金石。真正的好东西，本来就不是适合所有人的。

 

这片子表面上是个侦探故事，还是个挺不耐推敲的那种，热闹，但是缺乏缜密的逻辑。封魔族要杀皇上，为什么不在金殿上动手？鬼夜明明怀揣“镔铁雪刃”，砍颗人头还能比砍掉龙头掀翻屋顶杀掉幻天和飞烟再车底藏尸……更麻烦吗？

 

于是有人说了，这其实是个政治隐喻……其实，我觉得《摩天营救》的政治隐喻更明显，火烧97层以上姓赵的富豪啥的，对吧？——简直是没话找话说。

 

没有什么隐喻！这部电影要讲的故事其实全都摆在了明面上，落叶、心病、恶鬼、天王、幻术、白猿……

 

还是不明白？我从头说吧。

 

第一个镜头，狄仁杰用竹鞭抽落叶，屡抽不中，唉声叹气。

 

他叹的什么气？抽不中落叶？武功没进展？他又不考武状元，操心这个干什么？

 

一帝一后，日月临朝，千古未有。瞎子都看得出朝纲大乱。这个关键时刻，往小了说，个人怎么站队？往大了说，这大唐还有几年太平日子？这才是他操心的事。

 

抽树叶是什么意思呢？是种修炼。

 

后面有交代，D侦探跟随三藏大师学过佛，一眼扫过梵文就知道是《大罗龙羯心经》，可见佛学造诣不低。出仕之前大师在他手心乱画，他念由心生，猜出个“地狱不空，誓不成佛”，这是菩萨道的抱负。所谓菩萨，已经修到了可以成佛的果位，可是出于怜悯世人的悲心，留在世间济世度人。救度他人，既是慈悲，也是一种修炼，教人怎么放下自我。大乘佛教的感人之处，就在这里。

 

片中交代，狄仁杰是明经进士出身，修齐治平的儒家理想让他选择了入世修行，可是他的个人修为其实并不够。那也难怪，学霸会武功已经是人中龙凤，不可能样样精通。面对巨大的政治困境，他也难以保持心境清明。这有几个证据，一是他一再犯“心病”，得靠针灸才能缓解。二是鬼夜幻化成武则天勾引他那一夜，他是真的看到了天后。幻术并非易容术，得心有所感才能奏效，苍蝇不叮无缝的蛋，他心里如果没有鬼，是看不到幻象的。同理，后面大理寺决战中琳琅满目的幻象，他一个不落也全都看见了。

 

所以他要抽树叶啊，那飘忽无定的树叶，就是他自己的妄心。修止观的都知道，做不到熄灭所有妄念的时候，就学着至少把妄念集中到一处，以便调伏。他唉声叹气，说明真是心魔难解。

 

这就可以顺便谈谈他跟圆测的异同，这两人代表了两条路线。

 

上面已经说了，狄仁杰选择的路是菩萨道。圆测的路，则是出世修行，闭关入定，不言不语，修到藤蔓青苔爬满身，世间纷扰一概不闻不问。本来么，一饮一啄无非因果报应，入世造业，不如先把自己的一颗心修得不动不摇才是要务。可是这种做法在狄仁杰看来，就是“惑于苦修”，落了小乘。

 

当然，圆测毕竟是三藏大师的徒弟，个人恩怨他可以不管，天下大乱却不能不问。所以当他看出封魔族的复仇计划将会造成多大的危害时，就毅然出手了。这时才能看出磨刀真的不误砍柴工，白衣高僧以一己之力降服一支魔军，《青蛇》之法海有没有？《道道道》之白云大师有没有？狄仁杰与圆测的修行之路只是法门不同，终究要入世伏魔，殊途同归。

 

片中的的种种“幻术”并非噱头，而是暗合佛家义理的设计。依佛法看来，我们认为无比真实的这个世界，整个就是一大幻境。幻觉的根源在于人们的欲念，旁门左道利用这些贪嗔痴迷惑人心，因此金銮殿上的皇帝百官能在“迷幻大趴”中集体见证神龙现世，武则天能长期领受“先知”的秘教而不自知，这些看似千变万化的奇观，根子却都在人性的弱点。

 

封魔族的蒙脸布不留双眼，却有一片墨迹，有没有让你想起《守望者》里罗夏的脸？罗夏实验的原理就是让你对着画面自己脑补，你以为墨迹代表的东西，其实却是你心中所想。还有封魔族在闹市作法，空洞的脸上一无所有，却能让市井愚民望见空中的飞天。所以尉迟真金和大理寺某帮办（名字忘了，好像是舒缓？）在密室中遮住双目，一旦眼根清净，立即就克住了想逃的鬼夜。

 

高僧圆测幻化出来的大鱼和白猿却不是这样，正如居士维摩诘在不大的房间中为来探病的千百罗汉、菩萨安排下了座椅一样，高僧要在这虚假的世界中造出一派幻象，根本就不是难事。只是这神通并非是为了助长人们的欲念和妄想，而是护持正法，点醒世人。圆测座下的白猿暗合“缚心猿，栓意马”的典故，显示高僧插手人间争斗并非为了人情权势，而是为了化正世道人心。

 

鬼夜放出的烟火在空中显出象征“真理”的普贤菩萨的种子字，封魔族造出的怒目巨人形似佛教中的护法天王，这正是末法时代妖孽横行的征兆。正如《人间道》中的蜈蚣精变身慈航普渡大师，真可谓“妖和魔都说自己好”。狄仁杰手中的亢龙锏虽能辟邪，自身修为到底尚浅，所以必须得高僧出马，才能摧伏外道，护持正法。这样看来，最后的大决战就不仅是单纯的热闹了。可以把大理寺看成人心之“化城”，瞻波伽也好，飞龙也好，其实都是修罗场上众人的畏惧和嗔心幻想出来的投射。妖人假扮佛教护法攻城略地，高僧放出象征凡人妄心的白猿以毒攻毒。壮阔场面之外，还能给人以深思和遐想的空间。

 

决战部分有两个高潮，视觉高潮是白猿站在百目天王头上，而圆测又高踞白猿头顶。这是个极具象征意义的场面——真如驾驭了妄心，妄心又制住了欲念，圆满如意得好似一幅唐卡。情节的高潮则是封魔族长跪倒在圆测面前，而圆测又跪拜狄仁杰。受过黥刑的长老本来有充分的理由复仇，却在“杀犹生魔，放下杀心，魔轮才得松解”的劝说中悟到惩罚作孽者的子孙于事无补，灭除杀心和戾气才是真正的复仇。圆测拜狄仁杰，是高僧的修养真的已经到了“无我”的地步。狄仁杰坦然受之却不还拜，是他自命正义。殊不知对正义的执着也是一种执着，本质上与贪嗔痴并无差别。这是个不完满的高潮，他的头疼病看来还要继续下去，续集的故事还有很大空间。

 

彩蛋中，酷似武则天面容的菩萨大有来头，预示了武则天后来假托卢舍那佛下生，以“佛王”面目治世的政治技巧。佛教作为政治意识形态这事我就不多说了，感兴趣的同学们可以去读一下古正美的《从天王传统到佛王传统》。佛教在唐代绝对不只是现代意义上的“宗教”，而是埋伏了无数政治斗争的关键领域。

 

总结一下，《狄仁杰之四大天王》表面上讲的是一个探案故事，大侦探破获前朝乱党，保护了帝后平安。其实它讲的是一个时代与人心的故事，在一个乱世结束不久，太平刚刚到来的时代，人心却尚未从仇恨中挣脱束缚，野心和贪念不时冒出来撕裂盛世的帷幕，预示着更大的动乱山雨欲来——我什么也没有说。

 

结尾的大战，是武侠电影的拍法。如果换成现实主义的拍法呢，你可以这么想：一帮控诉不公待遇的老兵家属围堵大理寺门口，使出各种手段逼迫领导出来接见。大理寺的头目一看不好，肯定不能让上级出面啊，出事怎么办？赶紧派人从隔壁教会请来了圆测大师兄，大师兄运用强大的心理说服技巧，天花乱坠的一场经筵让大家相信了“一切都是幻觉，没什么好争的”，群情激昂的场面得到了化解，皆大欢喜……可这么拍只能拍到现场，人心的交锋，脑海中的碰撞，我觉得还是拍成《四大天王》这样比较好看。

 

所以我说这片子其实非常直白，根本不需要解读那么多“隐喻”。从主题、故事到意象，全是深深的佛教印记，清晰而富有哲理，可以说是徐老怪电影中表达得最为充分和完整的一次。而把“金刚”与“心猿”结合起来这么精彩的点子，真是让人叹为观止。这才是东方魔幻该有的境界，比一帮脑残+整容脸cos《指环王》、《权力的游戏》什么的不知高明到哪里去了。

 

当然，有些台词写得真心不讲究。

 

“你身体欠恙”——天后你心里想说的其实是“这芋头欠抽”吧？

 

“你深夜吐哺”——周公吐哺那是忙的，合着狄大人吃个夜宵也不得安稳？

 

这就是编剧走神了。除了“瑕不掩瑜”，我没啥可说的。

7.2 

狄仁杰之四大天王 (2018)

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