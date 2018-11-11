除了《上海滩赌圣》，这部赌片也有另一个不为人知的版本

老港片迷应该都知道，周星驰主演的《赌侠2上海滩赌圣》有两个不同女主角的版本。一个是大陆女星巩俐的版本，另外一个是台湾女星方季惟的版本。









为什么会同时出现两个版本呢？





因为1990年代初两岸政治关系还很差，大陆明星主演的电影是无法在台湾上映的，而当时台湾又是港片最重要的市场之一。





所以巩俐的版本是主攻香港及国际市场，而方季惟的版本则是台湾特供版。方季惟的版本现在已经绝版，只能找到一个画质非常模糊的版本。









今天要说的则是另外一部赌片。





最近我在梳理港产赌片系列，发现原来1989年上映的王晶、向华胜导演的《至尊无上》也有两个很不一样的版本。





常见的版本当然就是由刘德华、谭咏麟、关之琳、陈玉莲等主演的版本。









在王晶作品序列里，这部电影是少有的从头到尾都在正经讲故事的一部，没有屎尿屁，没有瞎胡闹，很是难得。影片主要展现的是刘德华和谭咏麟这两个主角之间的兄弟情，虽然是很传统的江湖故事，但是拍得算是挺认真入戏的了。





一般观众可能以为九十年代的赌片风潮是由《赌神》开始，但是其实《至尊无上》上映时间比《赌神》还要早几个月，当时的票房和口碑也都不错，为后来者开了个好头。









只不过后来《赌神》、《赌圣》、《赌侠》系列的成绩更好，这部片就渐渐被人遗忘了。





片中阿森（谭咏麟饰）和螃蟹（刘德华饰）本来是一对纵横赌坛的好兄弟，螃蟹还曾经因为救阿森而伤了自己的右手，赌技大不如前。





阿森因为爱上了一个富家小姐而想要退出赌坛，转作正行，与螃蟹渐行渐远。后来螃蟹被反派杀害，阿森才甘愿放弃爱情，出手为兄弟报仇。









原来这部电影还拍国另外一个国外演员的版本。





片中大部分演员，包括四位主演在内，都换成了外国人，说的是英语。故事发生地还是在香港和拉斯维加斯，场景、剧情几乎完全复刻，连两位男主角的名字都直接沿用，只是翻译成了英语。





螃蟹出狱





兄弟逛街





刚开始的时候，我以为是哪个国外小公司山寨的版本，但是看了一会儿发现，原版本里的主要配角，向华强、高雄、龙方等香港演员都还在，我有点不敢相信自己的眼睛了。





赌城会见





舍命相救





这个外国版本的片名是《Fatal Bet》，直译过来就是《致命赌注》，也算符合剧情内容。其实IMDB和豆瓣都有这部电影的页面，但是资料都很少，剧照图片都没有一张，国外主演名字倒是有，但是我一个也不认识。









从演员配置可以看出，这两个版本应该是同一时期拍摄的，都是向氏兄弟的永盛公司出品。向老板为什么还要拍这么一个外国版本呢？年代久远，墙外也没有找到什么资料。





IMDB资料页上只有一小段文字，大意是说向老板决定同时拍摄国际版和香港版两个版本。看来当年向老板是想过要进军国际的，可能又觉得香港演员的国际知名度还不够。





有兴趣的老港片迷可以去找这个外国版本来看看！

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电影怪谈

