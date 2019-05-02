“令人难忘的不是追寻过程的痛苦，而是获得开悟时的狂喜”

——坎贝尔

到今天为止，《复联4》的舆论热度已经开始消退。上周首映前的各种抖机灵梗，都已经被朋友圈说烂了。而剧透和反剧透两大派别的争斗，都已归于寂寥。

趁着劳动假期，去二刷了《复联4》，终于可以抛开各种事情，安安静静地看它，安安静静地流泪。





讲真，我也不知道自己到底在共情什么，毕竟我连“伪漫威影迷”第一个字都配不上，对钢铁侠无感，只因小迷斯嘉丽才记住了黑寡妇……之所以喜欢漫威电影系列，就是冲着它的“爽”来的。但一刷《复联4》之后，差点抑郁了，根本爽不起来，所以和朋友吐槽说：《复联4》简直有种丧片《海边的曼彻斯特》之感。





直至网上有人谈论《复联4》，提到“初代”一词，才让我有了点如梦初醒的触动以及二刷的冲动。而这种“初代症结”可以说是一个中年人的怀旧小情绪，也像个回忆按钮。所以到今时今日，如果有人问起我看《复联4》感觉如何，我能够解释这种感受就像看到井上雄彦在《灌篮高手》完结8年后，用粉笔在废弃中学教室的黑板上画了《十日后》；就像看到鸣人和佐助在终结之谷各用一只手换来冰释前嫌。

当然，比起对初代复联的怀念，《复联4》所展现的英雄结局更值得探讨：它跳出了漫威曾经一手铸造的庞大而美妙的英雄幻想世界，回到平凡且现实的世界。为了把我们狠狠地拽回现实，漫威祭出了钢铁侠——曾经在世界舞台上风光无限的超级英雄+超级富豪+超级天才，曾经声称自己一个人就能承包整个世界和平使命，却悄无声息地死去，身旁是他最惦记的蜘蛛侠，和他最爱的小辣椒。

死去的方式，平凡如你我。





原来，最动人的结局，不是大团圆结局，而是英雄的迟暮与死亡。为什么后者会让人难过千百倍？也难忘千百倍？因为任何一个年代，这些英雄对于我们来说，就像一个指导性的存在；他们的故事，就像一个个引领我们活下去以及活得更有人性的宗教传说。他们死亡的意义，必定超然于一介凡人；带给世间的影响，也必定是量级的。





《复联4》让我想起《神话的力量》这本书，作者坎贝尔，一生在研究神话学，他的作品是《星球大战》、《黑客帝国》、《蝙蝠侠》、《哈利波特》这些幻想作品的创作灵感来源。而这本《神话的力量》的副标题很好地概括了这本书的内容——“在诸神与英雄的世界中发现自我”。





那些童话故事与精怪故事，从来都不是为传播而传播，它们藏在背后的所有隐喻，就像考古遗迹里面挖掘出来的碎片，构建着我们对自我认知和世界认知的内在体系。从王子为了救出公主披荆斩棘斗恶龙这种老套路，到超级英雄得到力量拯救世界——英雄冒险的内涵，表面是勇敢的行为和胜利的凯旋，内在是自我发现的过程，也是与世界握手言和，找到自我位置的过程。正如示复联成员为自己家人的黑寡妇，纵身一跳换来灵魂原石；正如有了女儿的钢铁侠，戴上原石手套打了个拯救世界的响指……拯救他人之前，先把自己拯救；背负世界之前，先与自己握手言和。

感谢复联，为我们提供了一个不凡的宇宙，为英雄们安排了一个平凡的归属。



