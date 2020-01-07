我们为什么讨厌小鲜肉

自从小鲜肉这种现象出现以来网上就不乏挞伐之声，有人赞美小鲜肉，有人批判小鲜肉。

我有一个微信公众号，是《军武次位面》的，让我感到惊讶的是，这个原本主旨是科普武器装备的公众号竟也以头版的形式登载了至少两篇批判小鲜肉的文章。

而我个人呢，也是反对小鲜肉的。

一直以来我自认我的反对是有坚实的理由的：我反对的不是小鲜肉本身，是小鲜肉文化。小鲜肉代表的是一种只重视外在妆扮而忽视内在修为的文化或思想。



这不是很明显吗？我们不是总能看到小鲜肉花心思妆扮自己的图片吗？我们不也总是看到小鲜肉不背台词拒绝对皮肤有潜在伤害的工作的新闻吗？这不都在说明小鲜肉们重视外在而不遵守其码的职业道德吗？

如果只以这些来衡量我们对小鲜肉的批判，确实如此，我们的批判理由充足：小鲜肉基本上是一些十六岁以上二十五岁以下的青少年偶像，他们影响的人群也是这个年龄段的青少年。而对于一个人来说这个年龄段正是塑造自我，对社会产生影响的关键年龄段。我们认为小鲜肉会对这个关键年龄段的人造成恶劣的负面影响，让他们以弱为美，缺乏职业道德和担当精神，对国家对社会造成伤害。

嗯，这么一看，确实逻辑合理，义正辞严。

因此吧，到了２０１９年，人们对于小鲜肉的厌恶达到了一个新高度，而暴发出一个有趣的结果：《上海堡垒》票房大溃，而人们把原因都指向了小鲜肉。

真的是这样吗？人们真的是因为小鲜肉的负面影响的文化或思想而厌恶而批判小鲜肉的吗？

这些天时光网上一些新闻下面的跟帖所反应的状况，也许是相反的。

这些新闻都是关于两个华人演员的，她们是两个女性，一个是主演《别告诉她》的演员奥卡菲娜，另一个是参演《星球大战》的凯莉·玛丽·陈。

她们的新闻下方一大堆跟帖，内容至少一半是评判她们的长相的，归纳起来无非两点：１，长得不漂亮，所以没资格代表华人作演员；２，之所以老美会选她们作演员是因为包藏祸心——要让她们来丑化华人，至少，骨子里对华人有偏见，才会选用长相丑陋的她们作演员的。

这种观点很有趣是不是？

没人评议两个演员的职业素养，个人表现，所有的炮口全集中在一点上：长相。

重视外在妆扮而忽视内在修为，这不正是我们厌恶小鲜肉和批判小鲜肉的理由吗？为什么现在，我们竟然堂尔皇之的表现出来，表现成这幅让我们厌恶的样子？

我们真的只是因为小鲜肉的负面文化影响而反对小鲜肉吗？

那么我们为什么不对奥卡菲娜这样的长相不美却在表演上有精彩表现，个性上有趣，肯努力进取的人喝彩呢？

我想，真实的原因恐怕是这样的（以下只是我的揣测，没有实际根据）：我们讨厌小鲜肉，并不是因为他们传播了怎样的负面文化，我们压根不在乎那个！我们在意的只是：一部分人因为长得美便轻易地撰取了优势的社会资源，这让处于激烈的社会竞争中的长相不美的我们怎么办？



真实的原因，是我们因此缺乏安全感，我们感觉恐慌、焦虑。



是啊，恼怒的源头往往是害怕。

如果真是这样，我们斥骂奥卡菲娜就能说得通了：小鲜肉能成功而我们不成功，我们还能归究于社会肤浅，只在意颜值，但奥卡菲娜也比我们成功，便不好这样说了。我们便只能面对这样的现实：我们不成功，恐怕原因真的在我们，是因为我们太平庸，是因为我们运气太差，是因为我们缺乏机会，是因为我们不够努力。但这些原因哪一个我们都不愿意接受和面对。我们没这个勇气。

所以我们只好说：奥卡菲娜和凯莉·玛丽·陈的成功，还是外部的原因，是因为老美在丑化华人，是因为老美的审美有问题！

总之一句话：她俩长得那么丑就根本不应该成功，应该和我们一样。

