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管虎丢给观众的是个废纸篓

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2020-11-14 18:37:31

 

 

一些观众流泪，可能因为看到了两种情形，一是牺牲，一是敬礼。敬礼太多，十次以上，紧急时刻，还不忘敬礼，小女孩儿的敬礼会引起一队军人的回礼——夜色之下，一河之隔，他们的视力都非常好，军人也忘记了隐蔽。

这部影片，像编导的废纸篓。编导的想法，太多随心所欲，也可以说太多灵感突现。想法到底怎么样，有没有艺术价值，不管那一套，先丢进篓里再说。后果是，影片一片混乱，各个片段之间毫无关联，谈不上任何蒙太奇艺术，肆无忌惮地乱拼凑、打补丁。

对敌我矛盾的表现，是日本鬼子的一次又一次进攻，还有水道的偷袭、桥上的狙击。这些，聊胜于无。

内部矛盾，是编导擅长的。第一，轻易把冲散的士兵当逃兵；第二，教导去杀人；第三，惩处懦弱士兵；第四，士兵之间相互欺骗；第五，长官打士兵，士兵打士兵；第六，士兵与记者争吵；第七，放纵跪地求饶的人逃跑；第八，欺骗“不想干”的士兵。

弱相关，是管虎的重要手法。弱相关的人物，感慨“国人皆如此倭寇何敢”的女人；弱相关的事件，新编街头剧《放下你的鞭子》；弱相关的街景，抬棺材出殡，戏子街头打架；以及弱相关的动物，白马、白猫、白孔雀，黑老鼠、黑乌鸦——或说，毫不相关。但按照中国的艺术哲学，越没有联系，就越激发观众思考，就越有深刻含义——至少会被更多影评人解读。

最体现编导水平的是，毫不相关的对白。汉奸向日本鬼子报告了情报后，他身边的人说“我们走吧”，非常正式，却也非常突兀。更重要的是，这句话，是完完全全的废话，不仅和前后的故事没有任何关联，也和人物、和情感没有任何关系，这个角色也只出现了这一秒——难道，管虎又要表现出什么“深刻”？

和这个角色类似，所有人物都是游离的——突然切入，突然切出，没有一个人物善始善终，观众搞不清楚他们的身份背景，也不知道他们结局怎么样。影片拍摄场，就是坟场，就是鬼魅出没之地，因为编导完全不知道如何控制进进出出。

上面这些混乱，是因为编导力所不逮造成的。还有另一种混乱，显然是编导刻意而为——打仗的混乱。虽然很努力，编导也只是停留在简单直接：镜头摇晃，生硬剪接，突然爆炸，喷射爆血，粗野吼叫，力竭哀嚎，赴死前哭爹喊妈叫娘。而在这些混乱中，却总能清晰地听到一个声音——指挥官的命令，必然会在恰当的时机出现，而且毫无噪音，还能传到苏州河对岸。

编导为了营造真实感，手法非常俗套——害怕。而害怕的程度过头了，就可能让观众觉得虚假。女童子军游到对岸，蜷缩身体，目光惶恐，虚假得让观众反感。更招致反感的是，士兵讨论摸胸的滋味儿，之后就偷窥“人家小闺女儿”换衣服。

肉体对票房的吸引力，编导希望发挥到极致，就让士兵们撤退之前，“洗一个”，排队裸露。


 

7.6 

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