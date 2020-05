被粉丝骂回正道的电影——《刺猬索尼克》 今天聊聊电影《刺猬索尼克》。 片名Sonic the Hedgehog (2020),别名音速小子(台) / 超音鼠大电影(港)。 《刺猬索尼克》是一部游戏改编电影。 索尼克是SEGA世嘉游戏公司的著名游戏人物,相信不少人小时候都玩过索尼克的游戏。世嘉公司原本想把索尼克打造成和隔壁公司马里奥对抗的角色,可惜奈何自家的游戏主机不给力,游戏主机卖得不好,游戏销量也是十分惨淡。 索尼克风光过一段时间,但很快风头就差了马里奥很大一截了。这次将索尼克搬上大荧幕,世嘉游戏公司肯定是想着利用大荧幕拉动一把人气,说不定墙内开花墙外香,因此自然要花大力气把这个标志性的萌物拍好才行。 索尼克是一只穿着红色跑鞋,身披蓝色短刺的外星刺猬。 他标志性的技能就是跑得快,可以简单地把它想象成DC的闪电侠或者漫威的快银。 在片中不乏各种“子弹时间”,索尼克利用自身的超高速度,让时间看起来变慢,以眼花缭乱的手法改变事件结果。速度也成了影片的主要看点和卖点。 《刺猬索尼克》按照真人加CG的方式打造,利用动作捕捉技术,来表现这只速度超快的外星刺猬。这年头CG动画多如牛毛,真人加CG的方式也算不得新奇。关键点就看出品方能不能抓住索尼克的精髓。 好在派拉蒙特和世嘉公司这次没有闭门造车,而是早早地放出了影片预告片,探探游戏迷、影迷的口风。 《刺猬索尼克》预告片登场后,观众们恶评如潮,纷纷对索尼克的形象表示强烈不满。一只速度飞快的刺猬,做出来的样子和一个恐怖版的皮卡丘一样,观众们自然不会买账。 眼看着《刺猬索尼克》要在观众们毁游戏毁童年的片单上报道,幸好制片方从善如流,听取了观众们的意见,及时修改了索尼克的形象,最为关键的就是把皮毛、眼睛、四肢、身型等方面,进行了全方面调整优化。原本那只像恐怖小矮人的索尼克不见了,取而代之的是更加符合观众心中形象的索尼克。 得益于观众们的批评指正,也得益于制片方的知错就改,这才有了现在我们看到的可爱索尼克。对比修改前后的索尼克,两只刺猬形象差别尤为明显。 改编形象后的回报也是十分明显,影片在北美上映三天票房5800万美元,十天获得2.04亿美元票房。 影片《刺猬索尼克》中的故事中规中矩,简单交代索尼克的来历后,就把重点放在索尼克寻求情感认同上了。剧情方面都是喜剧合家欢的常规操作,只要不魔改就不会拖电影后腿。 《刺猬索尼克》最亮的看点除了索尼克本身,还有其中的反派。这次反派由金·凯瑞出演,又一次带动话题热度。金·凯瑞有不少年不拍片了,这次也成为了他的一次小小回归。原本《刺猬索尼克》的剧情就十分简单无脑,可以说是一碗白开水,反派设置也是常规脸谱化坏蛋,偏偏有了金·凯瑞的演绎,反派博士反而成了影片最靓的仔。这就是喜剧大师的功力。 此外片尾也是按照游戏风格呈现,轻松将老玩家们的思绪带回几十年前的掌机游戏。 结尾彩蛋中,索尼克的好伙伴塔尔斯登场。如果《刺猬索尼克》还有续集的话,这就是一个挺有看点的伏笔了。 被粉丝骂回正道, 合家欢验证成功。 点击这里: 近期影视推荐

