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被粉丝骂回正道的电影——《刺猬索尼克》

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2020-5-1 21:36:05

被粉丝骂回正道的电影——《刺猬索尼克》

今天聊聊电影《刺猬索尼克》。

片名Sonic the Hedgehog (2020)，别名音速小子() / 超音鼠大电影()

 

《刺猬索尼克》是一部游戏改编电影。

索尼克是SEGA世嘉游戏公司的著名游戏人物，相信不少人小时候都玩过索尼克的游戏。世嘉公司原本想把索尼克打造成和隔壁公司马里奥对抗的角色，可惜奈何自家的游戏主机不给力，游戏主机卖得不好，游戏销量也是十分惨淡。

索尼克风光过一段时间，但很快风头就差了马里奥很大一截了。这次将索尼克搬上大荧幕，世嘉游戏公司肯定是想着利用大荧幕拉动一把人气，说不定墙内开花墙外香，因此自然要花大力气把这个标志性的萌物拍好才行。

 

索尼克是一只穿着红色跑鞋，身披蓝色短刺的外星刺猬。

他标志性的技能就是跑得快，可以简单地把它想象成DC的闪电侠或者漫威的快银。

在片中不乏各种“子弹时间”，索尼克利用自身的超高速度，让时间看起来变慢，以眼花缭乱的手法改变事件结果。速度也成了影片的主要看点和卖点。

 

《刺猬索尼克》按照真人加CG的方式打造，利用动作捕捉技术，来表现这只速度超快的外星刺猬。这年头CG动画多如牛毛，真人加CG的方式也算不得新奇。关键点就看出品方能不能抓住索尼克的精髓。

好在派拉蒙特和世嘉公司这次没有闭门造车，而是早早地放出了影片预告片，探探游戏迷、影迷的口风。

 

《刺猬索尼克》预告片登场后，观众们恶评如潮，纷纷对索尼克的形象表示强烈不满。一只速度飞快的刺猬，做出来的样子和一个恐怖版的皮卡丘一样，观众们自然不会买账。

眼看着《刺猬索尼克》要在观众们毁游戏毁童年的片单上报道，幸好制片方从善如流，听取了观众们的意见，及时修改了索尼克的形象，最为关键的就是把皮毛、眼睛、四肢、身型等方面，进行了全方面调整优化。原本那只像恐怖小矮人的索尼克不见了，取而代之的是更加符合观众心中形象的索尼克。

 

得益于观众们的批评指正，也得益于制片方的知错就改，这才有了现在我们看到的可爱索尼克。对比修改前后的索尼克，两只刺猬形象差别尤为明显。

改编形象后的回报也是十分明显，影片在北美上映三天票房5800万美元，十天获得2.04亿美元票房。

 

影片《刺猬索尼克》中的故事中规中矩，简单交代索尼克的来历后，就把重点放在索尼克寻求情感认同上了。剧情方面都是喜剧合家欢的常规操作，只要不魔改就不会拖电影后腿。

《刺猬索尼克》最亮的看点除了索尼克本身，还有其中的反派。这次反派由金·凯瑞出演，又一次带动话题热度。金·凯瑞有不少年不拍片了，这次也成为了他的一次小小回归。原本《刺猬索尼克》的剧情就十分简单无脑，可以说是一碗白开水，反派设置也是常规脸谱化坏蛋，偏偏有了金·凯瑞的演绎，反派博士反而成了影片最靓的仔。这就是喜剧大师的功力。

 

此外片尾也是按照游戏风格呈现，轻松将老玩家们的思绪带回几十年前的掌机游戏。

结尾彩蛋中，索尼克的好伙伴塔尔斯登场。如果《刺猬索尼克》还有续集的话，这就是一个挺有看点的伏笔了。

 

被粉丝骂回正道，

合家欢验证成功。

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标签： 美国(8670) 冒险(743) 日本(1961) 剧情片(3761) 加拿大(234) 娱乐片(1030) 派拉蒙特(130)

6.6 

刺猬索尼克 (2020)

影评(5)

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刺猬索尼克/Sonic the Hedgehog(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8212294/
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