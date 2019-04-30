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王源在《我是唱作人》里情绪崩溃，他唱哭的不止是自己？

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2019-4-30 10:17:14

新一期的《我是唱作人》里，王源演唱歌曲《世界上没有真正的感同身受》。唱到最后收尾阶段，王源突然哽咽，单手扶住话筒，低头哭了起来。他试图继续演唱，但没能立刻调整回来，再次低头哭泣。稍微缓了一会儿，终于将最后一句唱了出来。他在完成音乐演奏之后，深深鞠躬。然后放下吉他，走向麦克风，说了一句“对不起，谢谢。” 不难看出，王源在演唱这首歌曲最后一句的时候，内心受到了很大的触动。但为了保持演出的完整性，他始终在努力控制着自己。这样的表现在某种程度上是一种真性情的表露。演员在演戏的时候会有入戏和出戏一说，好的演员入了戏，表演完之后是没有办法立刻与角色相剥离的，因为他在某种程度上和这个角色是一体的，他们感受着彼此，经历了彼此。入戏的演员会让观众的沉浸感更强，对于戏剧的叙事也会产生很大的帮助。很多演员在接戏之前的一个重要的考量标准便是要“打动自己”。艺术表演往往是相通的，唱歌也有类似这种“入戏”的感受。很多人可能有过这样的体验，当你唱起一首老歌，很自然地会被带回到你循环播放这首歌时的场景回忆里。这些场景回忆有欢喜也有悲伤，欢喜便笑，悲伤则可能会流泪。总之音乐会是脑海中一个特殊的载体，桥梁一般架起自己和过往回忆的勾连。酸甜苦辣的滋味，在旋律中会被一点一点撕扯开来。对于歌者而言，一首融入了自己情绪的原创歌曲，就更有这种强烈的感受了。我记得王源曾经在节目的采访中说，自己写的歌，每一首都会在播放器里循环一百次以上，那些循环播放歌曲的时刻会有着怎样的感受？我们也未可知，大约只有他自己能够体会。这其实也恰好印证了他这首新歌的主题。 的确，真正的感同身受是很难有的，即使有过类似的经历，也很难准确地感受到他人或欢喜或悲伤的点。但是，情感上的共鸣却是可以被荡漾出来的：也许王源他唱的是自己的经历与感受，但是那些字句所描绘的心情，却能够唤醒每一位听众或多或少的回忆，然后在类似的经历中找到共情的点。在他的歌词里，有一句最让我心弦振动：“每天都笑着暖得像太阳，可是否是真的快乐呢？是否你有看过我，独自难过的生活。”我觉得单是从字面意义去理解，我们很多人也能从中产生共鸣。你平时展现给他人的状态可能是像阳光一般温暖和煦，但背转身过去看你自己，是否真的快乐呢？你所面对的那些艰苦、阻碍，是否有人曾真正关心或在意过呢？譬如我自己，人前总是会表现出一种坚强乐观的状态，但在某些比较艰难的时刻，也会渴望被理解，也会陷入失落的情绪。北漂多年，离家万里，执着于追逐心中的梦想，需要面对的阻碍很多，需要承受的孤独不少，有过“要不算了吧”的念头，也有过“好难啊，要不就别坚持了吧”的想法，但最终还是抱着“还是再试试吧”不放。当家人或朋友问起，我总是会呈现我积极阳光的状态，而将那些或失落或难过的状态留给自己，倒不是本身有多坚强，而是我们都深知，即使将自己的这样或那样的难过感受告诉给他人，他人也未必能感同身受的体谅你。我想这大概就是《世界上没有真正的感同身受》想要传递的一种表达，它并非矫情之声，而是每个人或多或少都能有所共鸣的心灵抒发。我们常说“世上没有真的感同身受，多的只是冷暖自知”，我的理解是：你所经历的、感受的，别人再怎么设身处地从你的角度去考虑，也很难真的体会到，最终，所有的冷暖、欢喜，只有你自己最清楚。 我们每个人心里都会有一份属于自己的故事，也许很容易诉说出来，但却很难被体会到。而在我们的人生旅途中，要经历的事情太多太多，每一次的经历都需要自己去面对，自己去体会，所形成的情感体验，也只有自己最懂。回想一下王源他个人的经历，尽管不能完全的感同身受，却也能理解他唱着唱着就落下泪来的情绪反应。在年少时期就收获巨大名声，备受大量观众的喜爱，但也顶着高强度的压力。出道至今，他所经历的显然不止镜头前的光鲜闪耀，还有许多不为人知的艰苦、疲惫、重压等等。这样或那样的经历，帮助王源实现了成长，也帮助他对生活有了更多的理解。当他把这些经历写成《世界上没有真正的感同身受》这样一首歌表达出来时，他自己会被其中的词句所触动。 值得欣赏的是，王源并没有为自己的这种表现做过多的渲染，而是很快意识到其中的不完美。在演出的舞台上，他向观众说”对不起“，在节目之后的访谈环节，他再次态度坚决地表示“觉得很抱歉，很对不起我的听众”，而在节目播出当晚，他又在微博上公开道歉，直言“因为在舞台上哭到影响演唱真的是挺不专业的行为”。多次的向观众道歉，说明他非常重视舞台演出的完整性，也展现了他对观众的尊重，更展现了他对音乐本身的尊重。我想这对于一个才十八岁的年轻艺人而言，是一个很有价值的成长历练。而他选择参与《我是唱作人》这个节目，很大程度上也体现了他想要成长、想要改变的决心。 从第一期到最新的第三期，王源分别演唱了《随想》、《吆不到台》、《世界上没有真正的感同身受》三首原创歌曲。三种不同的风格，不仅让观众看到了王源在音乐创作方面的才华，也让观众见证了他在舞台上的改变。《随想》的天马行空，歌词里有让人艳羡的想象力；《吆不到台》的酣畅淋漓，也有着让人欣慰的十八岁少年的勇气；而第三期，他演唱《世界上没有真正的感同身受》，选择了以情动人，娓娓道来的是每个人心里都曾有过的感受。前不久去看《地久天长》的时候，就隐隐感觉到这个孩子有哪里不一样了。看了《唱作人》之后开始意识到，原来那是少年成长的一种状态：与这个世界勇敢地、无所畏惧地对话，以一种细腻又充满勇气的方式。 祝福王源。PS：文字为作者原创，图片均源于网络。

标签： 王源(6) 我是唱作人(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/6246266/blog/8189736/
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