《千与千寻》:是瑾瑜奇光，是不朽传说

高山仰止！

是瑾瑜奇光，是不朽传说，奥斯卡最佳动画长片和柏林电影节金熊奖名至实归，是在18年前就高达300亿日元的票房怪兽，是天下做动画者膜拜的北斗和梦想，是宇内动画发烧友的秘藏和至爱！

民族的就是世界的，有普世而挠心的主题：劳动的要义、博爱、成长、环保、异化、孤独、饕餮、拜物、神隐、名实、沟通、纯爱等；有一面难忘的形象：贪吃变猪的父母、救人者自救的千寻、憨态可掬的萝卜神、琥珀川河神小白、“六臂社畜”锅炉爷爷、顽皮可爱的煤精、骄泰却溺子的汤婆婆、孤魂野鬼般的无脸男、贪金狡黠的蛙男、怕细菌的“巨婴”坊宝宝、垃圾堆身的腐烂神河神、淡泊名利的钱婆婆等；有奇异瑰丽的场景：水木清华的神秘异界、八百万神驾临的美食汤镇和洗浴的“油屋”、“有去无回”的列车开向水天一色神隐空间、手工纺织的魔法婆婆坚守的孤灯木屋……

万象森罗的隐喻，天马行空的想象，梦幻吊诡的叙事，烂若披锦的画面，龙吟凤哕般的音乐，蕴藏着大和民族神道文化万物有灵的精髓，也编写和破译了明治维新以来，东西文化融合后社会症候的全部密码。上承《幽灵公主》，下启《哈尔的移动城堡》，是铸就“吉卜力”金字招牌的巅峰之作，是“骏马独奔”的一代大师宫老名作中之最佳。

经典历久弥新，一遍、两遍、三遍……是一部值得看无数遍的伟大作品。